Ünal: Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye, bizim için tam bir kâbustu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Maraş’ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Maraş'ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi. AKP İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile milletvekili adaylarının da katıldığı programda konuşan Ünal, muhalefetin eski Türkiye’yi vadettiğini öne sürdü. Ünal, şöyle konuştu:

“Bu adamlar bize eski Türkiye’yi vadediyor. Diyorlar ki ‘Biz tekrardan eski Türkiye’yi getireceğiz’. Hangi Türkiye? ‘Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye’ydi.’ Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu. Başörtülü annelerin asker evlatlarının yemin törenine katılamadığı bir Türkiye’ydi. Parası olmayanların hastane kapılarında olduğu bir Türkiye’ydi. Çaresizliğin, yokluğun, pirincin, çayın, yağın karaborsada, dükkanların tezgah altlarında satıldığı bir Türkiye’ydi.”

‘FERDİ TAYFUR, ORHAN GENCEBAY DİNLERDİK ÇÜNKÜ ACILARIMIZ VARDI’

Sözlerini “Yani sizin için bu Türkiye keyifli ve güzel olabilir de o Türkiye bizim için hiç de öyle keyifli değildi” diye sürdüren ünal, şöyle devam etti: “Biz Ferdi Tayfur dinlerdik, Orhan Gencebay dinlerdik. Niye? Çünkü acılarımız vardı. Arabesk niye vardı? Çünkü bizim çok acılarımız vardı. Bir ara hatırlıyor musunuz devlet ‘acısız arabesk’ diye Hakkı Bulut’a bir şey yaptırmaya kalkıştı. Eğer toplumda acı varsa, müziği o acı şekillendirir. Bugün niye arabesk yok? Bugün diyoruz ki ‘pop müzik’. Pop müzik var, çünkü artık acıyı karşılık hale getirecek bir müzik türü kalmadı. Hatta o yılların filmlerine bakın. O yılların filmleri nasıl filmlerdi? İşte minibüsçülerin, kamyoncuların ya da fakir oğlan zengin kız, zengin kız fakir oğlan. Ama bugünkü dizilere, filmlere bakın, bugün dizilerde, filmlerde öyle acılar yok.”

‘TAVAF YAPIP, ŞEYTAN TAŞLAYARAK BÜYÜK BİR DİRİLİŞ GERÇEKLEŞTİRDİK’

16 yıl boyunca hem tavaf yapıp hem de şeytan taşlayarak büyük bir diriliş gerçekleştirdiklerini iddia eden Ünal, 24 Haziran’da da büyük bir şahlanış ve direniş gerçekleştireceklerini öne sürdü. Ünal, şöyle dedi:

“Ama bakıyorsunuz içeride birileri sistematik olarak Türkye’nin kültürüyle, Türkiye’nin mesela savunma sanayindeki gelişimiyle alay ediyorlar, bilinçli olarak oraya saldırıyorlar. Nereye saldırırlarsa saldırsınlar artık bu millet gözünü açtı, uyandı, her şeyin farkında. Şimdi kalkmış diyorlar ki ‘Kandil’de ne işimiz var?’ ‘Seçime 16 gün kala Kandil’e operasyon mu yapılır?’ diyor. Adamın Kandil’e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yok. Biz Zeytin Dalı’nı bitirir bitirmez nereye geçtik hemen, Irak’a geçtik. ‘Kimin ağzıyla konuşuyor?’ diye bakıyorsun, vallahi bizim ağzımızla konuşmadıkları kesin. Yani bu milletin durduğu pozisyondan konuşmadıkları kesin.” (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 20:11

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