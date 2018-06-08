Erdoğan: Devleti şirket gibi yönetirsek netice alırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine dair konuk olduğu canlı yayında 'Devleti şirket gibi yönetirsek netice alırız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katıldı. Demirören Medya Grup Başkanı ve Kanal D ile CNN Türk'ün İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın konuğu olan Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

* "Bağdat yönetimi 'çözemem' dediği takdirde kimseden icazet almayız, Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Hatta hatta Mahmur. Mahmur çok önemli."

* (Bedelli askerlik) "Seçimi atlatalım, seçimden sonra bu işin hem askeri boyutunu bir değerlendiririz, ondan sonra kendi kabinemizde, ekibimizle ortak aklı oluştururuz. Ona göre de inşallah onun adımını hayırlısıyla atarız."

* "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız."

* ('FETÖ' ile mücadele) "15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz."

* "En ideal olan, bu işi en başarılı şekilde yürütecek olan, Türkiye'ye yakışan bir kabineyi inşallah oluşturmuş olacağız."

* "Bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik. Benim bir lafım var biliyorsunuz. Devleti şirket gibi yönetmek. Bunu başarırsak netice alırız. Şu anda birçok dünya ülkesinde piyasadan gelen insanlar bir yerlere yerleşiyor. Bizim için de siyasi vizyon sahibi olacak, aynı şekilde bir şirket yönetiyor gibi yönetecek, sonuç odaklı bir kabine olacak.

* "Şu anda Cumhur İttifakı'nın içinde, ben kalkıp 'ortağımdan nasıl oy alabilirim' diye bunun hesabına girersem bu yanlış olur."

* "Cumhur İttifakı'nın bir kırılma yaşamasını asla arzu etmeyiz. Birileri karıştırmak isteyebilir, onlara fırsat vermemek lazım."

* "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir koalisyon sistemi değildir. Aslında koalisyondan ayıklanma sistemidir."

* "(Yeni kabine) Parlamentodan milletvekili alabilirsiniz, alırsınız ama bu defa o arkadaşınızın yeri boşalmış olur. Bir milletvekilliğini kaybedersiniz. İkiyse ikiyi, üçse üçü kaybedersiniz. Onun için daha çok ağırlıklı olarak dışardan bu kabineye elamanlar almak sizi bu noktada daha da rahatlatacaktır. Parlamentonun sayısı biraz da bunu belirleyecek."

* "Son hafta, yeni yönetim sistemini bir programla açıklayacağım."

* "Kanal İstanbul, stratejik bir projedir. Bunu yaptığımız anda İstanbul'umuza ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir damgayı da vuracağız."

* "Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize başustalık için icazet verin."

"Ali Koç'un teknik ekiple, bütün futbolcularla atılacak adımlarla isteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 00:47

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