HDP Adana AdayÄ± HatimoÄŸullarÄ±: Sosyal medyadaki â€˜TAMAMâ€™ boÅŸuna deÄŸil

HDP Adana Milletvelili adaylarÄ± TÃ¼lay HatimoÄŸullarÄ± ve Kemal PekÃ¶zâ€™le seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da son bir haftada bir seçim atmosferine girilmiÅŸ durumda. Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na yaklaÅŸÄ±k 20 gün önce baÅŸlayan HDP seçim bürosu açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸta Seyhan olmak üzere YüreÄŸir, Çukurova, Ceyhan ilçeleri yoÄŸunlukta olmak üzere halk toplantÄ±larÄ± ile devam ediyor. Bu toplantÄ± yoÄŸunluÄŸu içerisinde HDP Adana Milletvelili adaylarÄ± Tülay HatimoÄŸullarÄ± ve Kemal Peköz’le seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

Tülay HatimoÄŸullarÄ±, seçmen tarafÄ±nda HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ±n elzem olduÄŸunu bu nedenle sokakta vatandaÅŸlar arasÄ±nda bir ittifak olduÄŸundan bahsetti. GezdiÄŸi yerlerde konuÅŸulan sohbetlerden de bahseden HatimoÄŸullarÄ± “Pazar yerinde gördüÄŸümüz yaÅŸlÄ± bir amca ekonomideki durumu anlatmak için baÅŸÄ± yukarÄ±da boÄŸazÄ±na fiske vuruyordu. Bu aslÄ±nda her ÅŸeyi anlatÄ±yor. KadÄ±n aday olmanÄ±n avantajÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorum. HalkÄ±mÄ±z kadÄ±nlarÄ± daha çok dinliyor, daha çok kucak açÄ±yor. Birçok teyze gördüm. Ellerini havaya kaldÄ±rÄ±p ‘Bu iktidardan, bu adamdan kurtulalÄ±m’ ÅŸeklinde dualar ediyorlar. O kadar içten söylüyorlar ki ‘ArtÄ±k halk yeter’ diyor. Sosyal medyada söylenmiÅŸ ‘TAMAM’ boÅŸuna söylenmiÅŸ bir tamam deÄŸil. Halktaki izlenimimi söylüyorum. Herkes tamam diyor” diye konuÅŸtu.

‘AKP SEÇMENÄ°NDE EKONOMÄ° MESELESÄ° SORGULANIYOR’

AKP’li seçmenlerin de bu gidiÅŸattan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HatimoÄŸullarÄ±, “OHAL’in yaratÄ±ÄŸÄ± gergin ortam ve kutuplaÅŸmadan taban da memnun deÄŸil. KHK’lerle maÄŸdur edilen o kadar çok memur var ki AKP’nin tabanÄ±nÄ± oluÅŸturan bir kesim de bundan oldukça rahatsÄ±z. Enflasyon çok yükseldi, dolarÄ±n geldiÄŸi boyut ortada. Ekonomi de AKP tabanÄ±nda sorgulanÄ±yor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda genel olarak vatandaÅŸlar deÄŸiÅŸim istiyor. Televizyonlarda hep aynÄ± kiÅŸileri görmek istemiyor” dedi.

‘EKONOMÄ°DEKÄ° SORUNLARLA MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z’

FotoÄŸraf: Tülay HatimoÄŸlullarÄ± (Evrensel)

Yoksulluk ve iÅŸsizliÄŸin kapitalizmin yapÄ±sal sorunu olduÄŸunu belirterek ekonomik sorunlarÄ±n çözümünün kapitalist sistemin deÄŸiÅŸimi olmadan kesin bir çözüm olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifadeden HatimoÄŸullarÄ±, “Fakat HDP’nin programÄ±nda bu sorunlarla mücadele etmek bakÄ±mÄ±ndan planlarÄ± var. Türkiye’de sermaye bir küresel kriz içerisindedir ama ülkedeki barÄ±ÅŸ ve huzurun bozulmasÄ±, gerilimli ortam, OHAL koÅŸullarÄ± ve demokrasi ve özgürlüklerin baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ± da sermaye hareketlerini etkilemektedir. Ä°lk önce barÄ±ÅŸ ve huzur diyoruz. Türkiye’nin yer üstü ve yer altÄ± kaynaklarÄ± doÄŸru bir ÅŸekilde kamuya hizmet edecek ÅŸekilde kullanÄ±lacak olsaydÄ± bir planlama ile daha iyi bir düzeyde olabilirdi” dedi.

‘Ä°ÅžSiZLÄ°ÄžÄ°N ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIÅžIYORLAR’

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Jülide SarÄ±eroÄŸlu’nun Adana programÄ± sÄ±rasÄ±nda söylediÄŸi “Ä°stihdam seferberliÄŸini Adana’dan baÅŸlatÄ±yoruz” ÅŸeklindeki sözlerini sorduÄŸumuz HatimoÄŸullarÄ±, “Hibe ve fonlarla baÅŸta kadÄ±nlarÄ± geçici iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Bu iÅŸsizliÄŸi ortadan kaldÄ±rmÄ±yor. Bununla iÅŸsizliÄŸin üstünü örtmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi. TaÅŸeron iÅŸçilerin durumuna da dikkat çeken HatimoÄŸullarÄ±, çözümün taÅŸeronu tamamen kaldÄ±rmak olduÄŸunu belirterek “Ä°ÅŸçilerin, emekçilerin örgütlenmesinin kanallarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± olmazsa olmazdÄ±r. KadÄ±nsak kadÄ±nlar içinde, iÅŸçiysek iÅŸçi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda örgütlenmeyi, kapitalizmin iktidarlarla el ele vererek talan karÅŸÄ± ekolojik örgütlenme… SendikasÄ±z iÅŸçi kalmamalÄ±dÄ±r” dedi.

ErdoÄŸan’Ä±n yabancÄ± ve Türkiyeli iÅŸverenlere söylediÄŸi “Grevlerini yasaklamak için OHAL’den istifade ediyoruz” sözleri ile ilgili konuÅŸan HatimoÄŸullarÄ±, “AslÄ±nda iÅŸverene ‘Siz OHAL bitsin diyorsunuz; ama ekonomik koÅŸullar bu kadar kötüyken, sermaye kriz içerisindeyken iÅŸçiler daha çok grev yapar, siz kaybedersiniz’ diyor. Sermaye bu açÄ±klamalarÄ± yapÄ±yor olsa da iÅŸlerine gelen bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar. Sermaye ile hafif gergin gibi gözüken ama iyi anlaÅŸan ÅŸekilde e ele bu iÅŸi yürüttükleri ortada” dedi.

‘VATANDAÅž HUZUR Ä°STÄ°YOR’

SavaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n etkisinin de giderek azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HatimoÄŸullarÄ±, “AKP Afrin’e müdahale ile erken bir seçim olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± halkÄ± konsolide etmeyi amaçladÄ± ama bu ters tepti. BaÅŸta Kürt halkÄ± olmak üzere Türkiye’de halklar bunu onaylamadÄ±. Oy kaybettiÄŸini görünce konuyu gündemde düÅŸürdüler. Ä°nsanlar ÅŸiddet ortamÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ Türkiye’de yaÅŸayan vatandaÅŸlar huzur istiyor” dedi.

‘BU BÄ°RLÄ°KTELÄ°K 24 HAZÄ°RAN’DAN SONRA DA DEVAM ETMELÄ°’

FaÅŸizme karÅŸÄ± mücadeleyi 24 Haziran’la sÄ±nÄ±rlÄ± görmediklerini ifade eden HatimoÄŸullarÄ±, HDP dÄ±ÅŸÄ±nda destekleyen ve HDP bileÅŸenlerinden oluÅŸan birlikteliÄŸin 24 Haziran’dan sonra da devam etmesini önemsediklerini belirterek “Bizler bu seçimlerde yürüttüÄŸümüz mücadelenin buna vesile olmasÄ±nÄ± umut ediyoruz” dedi.

HDP’YE DESTEK YÜKSEK

FotoÄŸraf: Kemal Peköz (Evrensel)

15 milletvekili adayÄ± ile birlikte alanda olan bir diÄŸer Adana adayÄ± Kemal Peköz. O da her gittikleri yerde olumlu tepkiler aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±, “Bizi destekliyorlar, en kötü baÅŸarÄ± diliyorlar. YanÄ±mÄ±za gelip ‘Ben MHP’liyim ama bu seçimde mutlaka siz destekleyeceÄŸim’ diyen dahi oluyor. CHP’li, AKP’li olup yine bundan sonra bizim yanÄ±mÄ±zda olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyenler var… ‘Biz sizin partiden deÄŸiliz ama 5 oyun 2’sini size vereceÄŸiz’ diyenler var. ‘CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±zÄ± seviyoruz’ diyorlar” dedi.

‘ESKÄ° ADANA ÇOK YOKSUL DURUMDA’

Parti çalÄ±ÅŸmalarÄ± için geçmiÅŸte Adana’ya geldiÄŸini ifade eden Peköz, “Çok eskiden öÄŸrenciliÄŸim de burada geçti. 1966’da Ä°stiklal Mahallesi YapÄ± Sanat’ta öÄŸrenciydim. Ben Adana’yÄ± hep sanayiye dayalÄ± tarÄ±mÄ±n geliÅŸkin olduÄŸu, fabrikalarda çalÄ±ÅŸan çok sayÄ±da emekçi olduÄŸu bir sanayi kenti olarak bildim. 20 gündür buradayÄ±m. Geçen yÄ±llarda sanayiciler teÅŸvikin olduÄŸu yerlere yönelmiÅŸ, tarÄ±m, hem tarÄ±ma uygulanan politikalar kotalar nedeniyle hem de iÅŸleme kapasite olmamasÄ± nedeniyle gerilemiÅŸ” dedi. Adana’da kuzey Adana ile Güney Adana arasÄ±ndaki sorunlara dikkat çeken Peközü 1966’da gördüÄŸü Adana ile sonradan geliÅŸen Kuzey Adana hariç, 52 senede ÅŸehrin çok da deÄŸiÅŸmediÄŸini belirterek “Eski Adana çok yoksul, kötü durumda. Trafik sorunlu, hava kirli. BunlarÄ± tersine çevirmek gerekli” dedi.

‘TERMÄ°K SANTRAL DEÄžÄ°L, TARIM VE TURÄ°ZM’

Ä°ktidarda olmalarÄ± durumunda çiftçinin maliyetlerinin azaltÄ±lmasÄ±, istihdam yaratacak politikalar üretmek için çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getiren Peköz, “TarÄ±m ürünlerinin deÄŸerini bulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°ktidar olmazsak üreticinin hakkÄ±nÄ± parlamentoda savunacaÄŸÄ±z. Ä°nsanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda boynumuz bükük kalmaz” dedi. YumurtalÄ±k sahilindeki termik santral projeleri ile ilgili konuÅŸan Peköz, “Kademeli olarak bunlarÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Hem tarÄ±m, hem insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± üzerinde olumsuz etkileri var. Adana’da tarÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra turizm geliÅŸebilir. Sahili tarihi bölgeleri var. BunlarÄ±n deÄŸerlendirilmesi gerekir” dedi.

‘YATIRIMLAR Ä°STÄ°HDAM YARATIYOR OLMALI’

Dolar kurunun iyileÅŸtirilmesinin tasarruf üretim, demokratik uygulama ve yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± ile ilgili olduÄŸunu ifade eden Peköz, “YatÄ±rÄ±mlar borsada paralarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek deÄŸil istihdam yaratÄ±yor, üretim yapÄ±yor olmalÄ±. Türkiye üretim yapmÄ±yor. Hammaddenin yüzde 70’ini dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±yor. Bu politikayÄ± devam ettiren kim olursa olsun aynÄ± durumda olacaktÄ±r. YapÄ±lmasÄ± gereken hukuk sistemini ve demokrasiyi oturtup insanlarÄ± yatÄ±rÄ±m yapar duruma gelmesi ile üretime yatÄ±rÄ±m yapmak.

Peköz, “Köprü, yol hastane yaptÄ±k’ diyorlar. Ama bunu yapan ÅŸirketlere garantiler veriliyor ve yÄ±llÄ±k olarak bütçeden karÅŸÄ±lanÄ±yor. VatandaÅŸ kullanamadÄ±ÄŸÄ± yolun, köprünün hastanenin parasÄ±nÄ± ödüyor. Ä°nsanlarÄ±n geleceÄŸi, refahÄ± için kullanÄ±lmasÄ± gereken paralar belli bir kesimin cebine aktarÄ±lÄ±yor” dedi. Asgari ücretin 3-4 kiÅŸinin yaÅŸayabileceÄŸi standart demek olduÄŸunu ifade eden Peköz, “4 kiÅŸi çalÄ±ÅŸacak diye bir kural yok. Bu kadar iÅŸ de yaratÄ±lamÄ±yor zaten. SendikalarÄ±n da konsensüsü ile asgari ücretin olmasÄ± gereken seviyeye ulaÅŸmasÄ± gerekir” dedi.

‘SAVAÅžIN KAZANANI YOKTUR’

Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n cezaevinde olduÄŸunu dile getiren Peköz, Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z ile ilgili daÄŸa para gönderiyorlar’ dediler ancak Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n hiçbir davasÄ±nda bu konu ile ilgili tek bir suçlama yok. Suçlama bile yapamadÄ±lar” dedi. SavaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n sonuç getirmeyeceÄŸini dile getiren Peköz, “SavaÅŸÄ±n kazananÄ± yoktur. Her gün cenazeler geliyor. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z ölüyor. Ä°ster asker olsun ister daÄŸdaki silahlÄ± güç olsun hepsi bizim insanlarÄ±mÄ±z. CumhurlaÅŸanlÄ±ÄŸÄ± sistemini getirirken Türkiye refaha kavuÅŸacak, çatÄ±ÅŸmalar bitecek deniyordu ama tam tersi oldu” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

7 HAZÄ°RAN’DAN SONRA YÄ°NE 2 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° ÇIKARACAK MI?

7 Haziran seçimlerinde barÄ±ÅŸ ortamÄ±nÄ±n verdiÄŸi olumlu hava ile yüzde 13,44 oyla barajÄ± aÅŸan HDP aynÄ± seçimde Adana’da yüzde 14,64 oranÄ±nda oy alarak iki milletvekili çÄ±karmÄ±ÅŸ, 1 KasÄ±m’da yüzde 11,92 oyla milletvekili sayÄ±sÄ± 1’e düÅŸmüÅŸtü. KasÄ±m 2015 seçimlerinde AKP ve MHP’nin Adana’daki oy oranÄ± yüzde 56.4 olarak gerçekleÅŸti. Ancak 16 Nisan Referandumunda bu sonuç terse dönmüÅŸ, Adana 58.2 ile hayÄ±r demiÅŸti.

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