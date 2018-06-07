Selahattin Demirtaş'tan yurt dışı seçmenlerine çağrı

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yurt dışında oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulundu.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yurt dışında oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulundu. Demirtaş'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız oy vermeye başladı. Ülkemizin değişime ve güzel günlere hazırlandığı bu seçimde her yurttaşımızın katkısını bekliyoruz. Belki de Türkiye’yi değiştirecek olan senin OY’undur. Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum" denildi.

RESSAM NUJÎN’E TEŞEKKÜR

Demirtaş bir önceki mesajında ise geçtiğimiz günlerde kendisinin resmini çizen Nujîn adlı kız çocuğuna resimle teşekkür etti. Nujîn’in resim çizerken çekilen fotoğrafının resmini çizen Demirtaş, bunu “Ressam Nujîn’e teşekkürlerimle…” notuyla paylaştı. (HABER MERKEZİ)

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