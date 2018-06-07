Selma Gürkan: Asıl siyaseti özne olan işçi sınıfı yapmalıdır

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Dokuz Eylül, Ege Üniversitesi çalışanları ve BEKEV'i ziyaret etti.

İmran UĞUR

Koray YETİŞ

İzmir

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Hastanesi çalışanlarıyla buluşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, bugüne kadar kazanılmış hakların işçi sınıfı mücadelesiyle elde edildiğine vurgu yaparak, “Asıl siyaseti özne olan işçi sınıfı yapmalıdır” dedi. EMEP’te örgütlenme çağrısı yapan Gürkan, 24 Haziran seçimleri için ise HDP’nin Mecliste olmasının önemine vurgu yaptı.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, MYK Üyesi Gürsoy Turan ve İzmir İl Başkanı Emine Uyar, Emek Partisi Balçova İlçe Örgütü tarafından çağrısı yapılan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının toplantısına katıldı. 25 işçinin katıldığı toplantıda söz alan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan “Ne kadar olanak olursa olsun asıl siyaseti işçi sınıfı yapmalıdır. Bizi 40 televizyon kanalından çağırsalar yine de işçiler ile olan bu buluşmalar bizim için hepsinden önemlidir” dedi.

Seçimin eşit olmayan koşullarda gerçekleşeceğini vurgulayan Gürkan, “Bir seçim yarışı dahi yok çünkü demokrasi yok. Devletin tüm olanakları sadece AKP’nin elinde. Vergilerimizle seçim çalışması yapıyor. Diğer partiler kendi olanaklarıyla yapıyor ve medya hepsine kapalı. Demirtaş ise cezaevinden miting yapabildi. Normal şartlarda bu bir ülke için utançtır, ama siyasi iktidar durumu normalleştirdi ve hatta bu imkanı bile elinden alabilir” dedi. “Ya tek adam, tek parti diyenler kazanacak ya da bizler onların mevzilerini daraltacağız” diyen Gürkan, Demirtaş’ın sandıktan güçlü bir şekilde çıkmasının önemine vurgu yaptı.

ÇÖZÜM SADECE SEÇİM DEĞİL

İşçi sınıfının ve halkların sorunlarının çözümünün sadece seçimler olmadığını dile getiren Gürkan, “Bugüne kadar kazanılmış ne kadar hak varsa işçi mücadelesi ile kazanılmıştır. Siyasi parti olarak bizim sorumluluklarımız elbette çoktur ve unutulmamalıdır ki yurttaşların da çoktur. Bu sorumlulukları, güçleri birleştirmeli. Çünkü siyasetin öznesi işçiler, emekçiler yani halktır” diye konuştu.

KURTULUŞ İŞÇİ SINIFININ KENDİ ELİNDE

Gürkan’ın konuşmasının ardından söz alan bir işçi, “Yeteri kadar örgütlenememek bizim kanayan yaramız. Bizi, her şeyi kullanarak bölmüşler. Çok güçlüyüz ama gücümüzün farkında değiliz” dedi. Gürkan da “AKP işçileri AKP’li olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırdı ve bu işçilerin çay masalarını, yemek masalarını dahi ayırmasına neden oldu. Kadınlarda da bunu dindar kesim ve laik kesim olarak yapmaya çalıştılar ve kısmen başardılar. Ama yaşadığı sorunlar işçileri, emekçileri, kadınları farklı arayışlara itti. İşçi sınıfının kurtuluşu kendi elinde. Hatırlayalım, TEKEL işçileri AKP’yi çok korkutmuştu. 78 günlük direnişte Türkiye’nin dört bir yanından işçiler hem birbirine olan ön yargılarını yendiler hem de 4C yasasını değiştirdiler” diye konuştu.

‘HDP’YE OY VERECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM’

9 Eylül Hastanesinde çalışan bir işçi AKP’lilerle konuşabilmenin çok zor olduğunu belirtirken, başka bir işçi ise bu durumun nedeninin siyasi iktidarın olanakları ile işe giren pek çok işçinin AKP’ye oy vermezse ya da eleştirirlerse ihanet edecekmiş gibi hissettiklerini söyledi. Bir başka işçi ise, “Ben kendimi bildim bileli CHP’liyim, hayatımda HDP’ye oy vereceğimi düşünmezdim ama artık HDP’ye oy vereceğim. Çünkü HDP’nin barajı geçmesi AKP’nin planlarını bozacak tek şey. Evde 5 kişiyiz, oylarımızın 2’si HDP’ye, 3’ü CHP’ye gidecek” dedi.

EMEP’TEN ÇAĞRI

İşçilerden gelen “Peki ne yapacağız? Kime güveneceğiz?” sorularına ise EMEP MYK Üyesi Gürsoy Turan yanıt verdi. Turan, “Bütün partiler ve adaylar bize güvenin bize oy verin diyerek işçileri politikanın dışına itiyor. Emek Partisi olarak bizim işçi ve emekçilere çağrımız örgütlenerek mücadele etmektir. Yani kendinize, örgütlülüğünüze güveneceksiniz. Bunun için çağrımız tek adam iktidarına dur demek için gerçek hak demokrasi ve sömürüye son vermek için Emek Partisinde örgütlen, bu seçimlerde HDP ve Demirtaş’a oy ver. Emek Partisi, işçi sınıfı mücadelesi içerisinden çıkmış onun kendi partisidir” diye konuştu.

GÜRKAN: 24 HAZİRAN, KHK’LERİ ÇIKARANLARDAN HESAP SORMA ZAMANI

Direnişteki Ege işçilerini ziyaret eden EMEP Genel Başkanı Gürkan 24 Haziran’da işçileri işsiz bırakan KHK’leri çıkaranlardan hesap sorma zamanı olduğunu belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında İzmir’de bulunan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve parti üyeleri, kadroya geçiş sürecinde güvenlik soruşturmasına takıldıkları iddiasıyla işten çıkarılan direnişteki Ege Üniversitesi işçilerini ziyaret etti. “İş ekmek özgürlük”, “Ege işçisi yalnız değildir” sloganları ile işçilerin yanına gelen EMEP üyeleri destek mesajlarını iletti.

Burada işçilere seslenen Selma Gürkan, “Cezaevine girmiş olsa bile çalışmak her yurttaşın hakkıdır. Kaldı ki KHK ile işten atılan işçilerin hiçbirinin soruşturma geçirmediğini, yargılanmadığını ve suçlanmadığını biliyoruz. Müjde olarak sundukları ancak içeriği belirsiz bir düzenleme ile işçileri işsiz bıraktılar. Yaşanan yıkımda Ege Üniversitesi işçilerinin suçu yoktur. Tek suçlu yapılanlara izin veren siyasi iktidardır. AKP iktidarı, koalisyon ortaklığı yaptıklarıyla yaşadığı güç çatışmasının bedelini işçilere ödetmeye çalışıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Onun için verdiğiniz mücadele haklıdır ve çalışmak her yurttaş gibi sizin de hakkınız. İktidarın bu antidemokratik uygulamalarına karşı mücadele etmek, demokrasi mücadelesini güçlendirmek gerekir. Biz de sizin vermiş olduğunuz emek mücadelesinin yanında olacağız” dedi.

‘24 HAZİRAN’I ADALET ŞÖLENİNE ÇEVİRELİM’

Seçimlere de değinen Gürkan şunları söyledi: “Hükümet bu KHK’leri kendi düzenini sürdürebilmek için bir kaldıraç olarak kullanıyor ve bu KHK’lerde ne hakkaniyet ne yasalara uygunluk var. 24 Haziran seçimleri bu adaletsiz uygulamalardan, KHK’leri çıkaranlardan hesap sorma zamanı. 24 Haziran’a biz bu bilinçle gidiyoruz. Bu ülkede yaşanan her haksızlıktan, ekonomik-siyasi krizden bu iktidar sorumludur. Dolayısıyla 24 Haziran’ı adalet, demokrasi, özgürlükler şölenine çevirmek için mücadelede bir adım atmak istiyoruz.” (İzmir/EVRENSEL)

BEKEV'E ZİYARET

Selma Gürkan öte yandan Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği'ni de (BEKEV) ziyaret etti. Ziyarette seçimler ve hükümetin kadın politikaları konuşuldu.

Emek Partisi Genel Başkan Selma Gürkan, iktidarın kadınlara yönelik özel politikalar uyguladığını ifade ederek, “Hükümetin kadın politikaları, eğitim sisteminde de kendini gösteriyor. Kız öğrenciler 4+4+4 sistemi ile birlikte hızla örgün eğitimin dışına itildi. 3-5 çocuk doğurması istenilen kadınlar, sigortasız, güvencesiz, merdivenaltı diye tabir edilen işyerlerinde çalışmaya mahkum ediliyor. Kadın yoksulluğu ve şiddet artıyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayet hükümetin politikalarından besleniyor” dedi.

ESAS OLAN KADINLARIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

Kadınların bu ablukayı dağıtması için 24 Haziran’ın önemli bir eşik olduğunu dile getiren Gürkan, “Sandık önemlidir ama esas önemli olan şey örgütlülüğümüz ve mücadelemizi ortaklaştırabilmemizdir. Biz kadınlar gücümüzü görmeliyiz, Özgecan’ın katledilişinde nasıl birlik olduysak, çocukların tacizcileriyle evlendirilmesi yasasını aynı birliktelikle geri çektirdik. Biz kadınların örgütlü durması BEKEV’deki gibi derneklerine sahip çıkması özelliklede bu dönemde önemli bir gereksinimdir” dedi.

Gürkan, bu seçimlerde yüzde 10 seçim barajının sadece HDP için olduğunu dile getirerek, “Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde, bu demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir. Eğer HDP barajı aşamazsa bu, biz işçiler, emekçiler, kadınlar için çok daha karanlık günlerin geleceğinin habercisi olur. Bu yüzden 24 Haziran’da HDP ve Selahattin Demirtaş’ı destekliyoruz” diyerek işçi ve emekçileri Emek Partisinde örgütlenmeye çağırdı.

ASILLAR SÜRÜNÜYOR VEKİLLER ÇOK FARKLI YAŞIYOR

BEKEV’li kadınlar ziyarette yaptıkları konuşmalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı aşağılayıcı tarzda konuşmasının kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdiler. Milletvekili maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurgulayan bir kadın, “Asıl olan ben sürünüyorum. Vekil olan bir eli yağda bir eli balda yaşıyor. Bizlerin yaşamlarından çok farklı ve bizlere yabancılar” diyerek bunların değişmesi gerektiğini vurguladı. Kadınlar ayrıca, sınırötesi operasyonların yine gündeme geldiğini, bunda iktidarın seçime dönük hesaplarının lduğunu, evlatlarının kanı ve canı üzerinden politika yapılmasına izin vermemeleri gerektiğin dile getirdiler. (İzmir/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (7 Haziran 2018) - Yurt dışı oy verme işlemleri başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 17:45

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