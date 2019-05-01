Dünya’da 1 Mayıs: İşçiler daha iyi çalışma koşulları için sokağa çıktı

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, dünyanın birçok yerinde kitlesel eylemlerle kutlandı. Dünyanın hemen hemen her yerinde daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları talebi öne çıktı.

ALMANYA

1 Mayıs Almanya’da yüz binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla kutlandı. Alman Sendikalar Birliği (DGB) tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde bu yıl aslolarak 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ırkçı partilere oy vermeme çağrısı öne çıktı. "Avrupa, ama şimdi doğru olmalı” sloganıyla gerçekleştirilen eylemlerde yapılan konuşmalarda, AB tarafından izlenen bazı politikalar eleştirirken, Avrupa’nın barış için savunulması gerektiği belirtildi.

DGB tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde gösterilere toplam 381 bin 500 emekçi katıldı. DGB Genel Başkanı Reiner Hoffmann, Leipzig’deki eylemde yaptığı konuşmada AB’nin daha fazla sosyal politikalar izlemesi gerektiğini savundu. IG Metall Sendikası Genel Başkanı Jörg Hofmann ise Bremen’deki eylemde yaptığı konuşmada çalışma sürelerinin kısaltılmasını istedi.

Almanya'da 1 Mayıs mitinginde ırkçı partilere oy vermeme çağrısı öne çıktı | Fotoğraf: Yücel Özdemir/Evrensel

İnşat İşçileri Sendikasından Robert Feiger ise Essen’de yaptığı konuşmada, "Avrupa çapında dayanışma, emeklilikte yoksulluğun olmadığı, ödenebilir konut hakkı en önemli taleplerimiz arasındadır" dedi.

Başkent Berlin’de Brandenburg Kapısı'nda yapılan eyleme yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Polis, her yıl anarşist gruplar tarafından yapılan "Devrimci 1 Mayıs" nedeniyle yoğun "güvenlik" gerekçesiyle önlem aldı.

Almanya'da 1 Mayıs mitinginde ırkçı partilere oy vermeme çağrısı öne çıktı | Fotoğraf: Yücel Özdemir/Evrensel

FORD İŞÇİLERİ EYLEME DAMGA VURDU

Köln’de yapılan eyleme ise bu yıl işten atmaların planlandığı Ford Fabrikası işçileri damgasını vurdu. İş elbiseleriyle eyleme katılan işçiler işten atma planının durdurulmasını talep eden pankartlar taşıdı. Yürüyüşün ardından Heumarkt alanında yapılan mitinge 8 bin kişi katıldı.

Hamburg’da ise Hamburg Dammtor S-bahn durağında başlayan gösteriye değişik işletmelerden 10 bin kişi katıldı. Yapılan mitingte Hamburg DGB Başkanı Katja Karger ve Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) Genel Başkanı Frank Bsirske konuşma yaptı. DIDF-Hamburg her yıl olduğu gibi bu yıl da kitlesel katılım gösterdi.

IRKÇILARA GEÇİT VERİLMEDİ

Almanya’nın bazı kentlerinde ise 1 Mayıs ırkçılara karşı eylemlere dönüştü. Saksonya eyaletinde bulunan Chemnitz’de ırkçı AfD’nin eylem yapmak istemesi üzerine binlerce kişi sokağa çıktı. 500 kişinin beklendiği AfD’nin eylemine katılım çok az oldu. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında bir araya gelen ırkçılara karşı eylem yaptı.

Dresden’de de faşist NPD tarafından yapılan eyleme sadece 100 kişi katıldı. Çok sayıda antifaşit eylem yaptığı için bazı ırkçılar da eylem alanına ulaşamadı. Bu nedenle ırkçılar ancak 100 metre yürüyebildi. Antifaşistlerin kurmuş olduğu barikatı kaldıramayan polis, ırkçılara daha fazla yürüyemeyeceklerini söyleyerek dağılmalarını istedi. (Köln/EVRENSEL)

FRANSA

Fransa’da polis terörüne rağmen Sarı Yelekliler ve sendikalar birlikte yürüdü | Fotoğraf: Deniz Uztopal/Evrensel

Macron hükümetinin zenginler lehine politikalarının aylardır protesto edildiği Fransa’da, polis terörüne rağmen Sarı Yelekliler ve sendikalar birlikte yürüdü. Başkent Paris, son yılların en kitlesel 1 Mayıs eylemine tanıklık etti.

Evrensel'in Fransa Temsilcisi Deniz Uztopal, Paris 1 Mayıs’ını şöyle yorumladı:

"Fransa’da hükümet 1 Mayıs’a insanların katılmasını çeşitli yöntemlerle engellemeye çalışıyordu. Özel haber kanalları çok büyük çatışmaların olacağı haberleri yaptılar. Beklendiği gibi çatışma çıktı, ancak bu polisin yoğun saldırıları nedeniyle oldu. Yürüyüşün başladığı meydana ulaşmak imkansız hale getirildi, valilik kararıyla buraya gelen metro durduruldu. Paris’in banliyölerinden buraya gelmek neredeyse imkansız hale getirildi. Ayıca yürüyüş daha başlamadan polis gaz bombalarıyla yoğun saldırdı, meydana giren bütün caddeleri kesti, kimlik ve kıyafet kontrolleri yaparak yürüyüşü zorlaştırdı. Tüm engellere rağmen bu senenin 1 Mayıs’ının son yılların en kitleseli olduğunu söyleyebiliriz. Genelde bugüne kadarki yürüyüşlerde polis paralel sokaklarda durur ve bir sorun olmadıkça müdahale etmezdi. Bu sene ise kortejleri böldü, kortejlerin arasından panzerlerle geçti ve sürekli provokasyon çıkardı. Polise yönelik çok ciddi bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Ancak binlerce Sarı Yelekli ile CGT’nin ilk defa bu kadar kitlesel bir araya geldiğini söyleyebiliriz." (Paris/EVRENSEL)

Fransa’da polis terörüne rağmen Sarı Yelekliler ve sendikalar birlikte yürüdü | Fotoğraf: Deniz Uztopal/Evrensel

İNGİLTERE

Londra’da yapılan yürüyüşe çok sayıda göçmen örgütü katıldı | Fotoğraf: Arif Bektaş/Evrensel

İngiltere’nin birçok şehrinde de 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. Resmi tatil olmamasına rağmen Londra, Liverpool, Manchester, Cardiff, Glasgow gibi şehirlerde sokağa çıkan binlerce kişi, artık kemer sıkma politikalarının son bulmasını istedi.

Sendikaların çağrılarıyla yapılan eylemlerde, ırkçılık ve kesinti politikalarına karşı sloganlar atıldı.

Londra’da yapılan yürüyüşe çok sayıda göçmen örgütünün katılması dikkat çekerken, Demiryolu işçileri de yoğun katılım gösterdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Marx Hatıratı Kütüphanesi önünde başlayıp Trafalgar Meydanı’nda sona erdi. Burada yapılan konuşmalarda, kesinti politikalarına son verilmesi istendi ve daha fazla örgütlenme çağrısı yapıldı. (Londra/EVRENSEL)

AVUSTURYA

Viyana’da kutlanan 1 Mayıs'a aşırı sağcı hükümete tepki damgasını vurdu | Fotoğraf: Evrensel

Avusturya’nın başkenti Viyana’da kutlanılan 1 Mayıs'ta aşırı sağcı hükümete tepki damgasını vurdu.

Viyana Belediyesi tarafından düzenlenen eyleme katılan çok sayıda kişi, hükümeti oluşturan popülist Avusturya Halk Parti (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) politikalarına tepki gösterdi.

Hükümet karşıtı pankartların açıldığı eylemde konuşan muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, hükümetin düşük gelirlileri, işçi sınıfı ve göçmenlerin yaşamını olumsuz yönde etkileyen yasaları hayata geçirdiğini söyledi. Wagner, koalisyonun küçük ortağı aşırı sağcı partiden bazı siyasi isimlerin her geçen gün yeni bir ırkçı, yabancı karşıtı eylem ve söylemde bulunduklarını, Başbakan Sebastian Kurz’un bu gelişmeler karşısında yeterince etkili olamadığını ifade etti.

Aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin sosyal medya hesabından ırkçı ve antisemitist paylaşımlarda bulunduğunu anımsatan Wagner, "FPÖ tarafından yapılan her ırkçı paylaşımı münferit olaylar olarak tanımlıyorlar. Ancak bu münferit olaylara her gün bir yenisi ekleniyor. Başbakan Yardımcısı Strache, aşırı sağcıların söylemlerini kullanıyor ve onlara övgülerde bulunuyor." eleştirisinde bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 1 Mayıs'a sağcı hükümete tepki damgasını vurdu. (Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA)

"IRKÇI LİDERLER İSTİFA ETMELİ"

Wagner, Avusturya’da demokratik değerlerin kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, aşırı sağcı liderin söylemleri ve paylaşımları nedeniyle istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig de ırkçılık, antisemitizm ve yabancı düşmanlığı konularında çok daha hassas bir tutum sergilediklerini belirterek, aşırı sağcı FPÖ ile hiçbir şekilde koalisyon kurmayacaklarını söyledi.

Ludwig, hükümetin ırkçı, aşırı sağcı söylemler karşısında etkisiz kaldığını, sağcı radikal grupların hükümeti yönlendirdiğini söyledi. (Viyana/AA)

HOLLANDA

Hollanda'da düzenlenen mitinge binlerce işçi ve emekçi katıldı | Fotoğraf: Nuri Karabulut/Evrensel

Hollanda Sendikalar Birliği FNV tarafından Amsterdam’da düzenlenen mitinge binlerce işçi ve emekçi katıldı. Güvenceli iş, iyi bir emeklilik hakkı, ücretlerin yükseltilmesi temel taleplerin başında geldi.

Hollanda DİDF de 1 Mayıs’ta alandaydı. (DIŞ HABERLER)

İSPANYA

28 Nisan'da genel seçimlerin yapıldığı İspanya’da işçi ve emekçiler, ülkenin büyük kentlerinde 1 Mayıs yürüyüş ve mitinglerini düzenledi. AP’nin haberine göre, ülkenin büyük sendikaları başbakan olması beklenen Sosyalist Parti Lideri Pedro Sanchez’e emekten yana politikaları hayata geçirmesi çağrısı yaptı. (DIŞ HABERLER)

RUSYA

Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’da 1 Mayıs eylemi yapmak isteyen onlarca kişi gözaltına alındı.

OVD-Info’nun haberine göre, gözaltına alınanların çoğu muhalif lider Alexei Navalny destekçileriydi. Eyleme katılanların "Putin ölümsüz değil" pankartı taşıdıkları belirtildi.

Moskova merkezindeki Kızıl Meydan’da gerçekleştirilen ve çoğunlukla hükümeti destekleyen sendikaların katıldığı belirtilen 1 Mayıs mitinginde ise yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Muhalefetin düzenlediği eylemlere ise polisin müdahale ettiği, Moskova’da da en az 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (DIŞ HABERLER)

YUNANİSTAN

Yunanistan’da demir yolu, adalara gemi ulaşımı ve diğer toplu taşıma araçları 24 saatlik grev nedeniyle çalışmadı. Başkent Atina’da ise üç ayrı 1 Mayıs eylemine binlerce işçi ve emekçi katıldı. (DIŞ HABERLER)

ASYA ÜLKELERİNDE 1 MAYIS

Yoğun sömürünün yaşandığı Asya başkentlerinde de on binlerce işçi ve emekçi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 1 Mayıs alanlarındaydı.

Güney Kore’nin en büyük sendikasıyla Kuzey Kore işçi örgütü ortak açıklama yayınlayarak iki ülke arasındaki barış için verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için mücadele çağrısı yapıldı. Güney Kore’deki yürüyüşte ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uyulması talebi dile getirildi.

Filipinler’in başkenti Manila’da binlerce işçi başkanlık sarayına yürüdü.

Myanmar’da çoğu fabrika işçisi olan emekçilerin yürüyüşünde verilmeyen haklar talep edildi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki 1 Mayıs yürüyüşünde ise ana talep asgari ücretin artırılması ve işyerinde ayrımcılığın son bulması oldu. Kötü çalışma koşulları nedeniyle tekstil cehennemi olarak anılan Kamboçya’da da işçiler 1 Mayıs’ta hakları için sokaktaydı.

KÖLE DEĞİL İŞÇİYİZ

Benzer koşulların olduğu Bangladeş 1 Mayıs’ında da tekstil işçilerinin talepleri öne çıktı. Başkent Daka’da yürüyen işçiler insanca yaşanacak ücret ve çalışma koşulları istedi. Ayrıca kadın işçilerin 6 aylık annelik izni talebi de öne çıkan talepler arasındaydı.

Hong Kong’da İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun örgütlediği yürüyüşte haftalık iş süresinin 44 saatle sınırlandırılması ve saatlik asgari ücretin 54.7 Hong Kong doları (7 ABD doları) olması talep edildi. İnşaat işçileri de iş güvenliği talebini öne çıkardı. Hong Kong’daki gösterilerde "Köle değil, işçiyiz" denilerek göçmen işçilerin sorunlarına dikkat çekildi.

Endonezya’da binlerce düşük ücretli işçi sokaklara çıkarak ücretlerine zam istedi. İşçiler, Endonezya Güney Asya’nın en büyük ekonomisi olmasına rağmen çalışma koşullarının çok kötü olduğuna dikkat çekti.

Tayvan’da binlerce işçi başkentte yürüdü, işçiler daha fazla izin günü ve daha yüksek ücret talep etti.

ABLUKA ALTINDA 1 MAYIS

Gazze’deki Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından İsrail ablukası altındaki Gazze’de düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinli işçiler, iş imkanları sağlanması ve Filistinli işçilerin haklarının verilmesi yönünde sloganlar attı.

Ayrıca Ramallah’da da yürüyüş düzenlendi. (DIŞ HABERLER)

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