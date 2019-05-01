İstanbul 1 Mayıs’ından izlenim: Baharı getireceklerin büyük gösterisi

İskender BAYHAN

Sabahın ilk saatlerinden itibaren metrobüs ve durakları, Bakırköy Halk Pazarı’nın dolup taşacağını haber veriyordu, öyle de oldu... Bu alanda bugüne kadar görülen en kalabalık miting bu yılki 1 Mayıs gösterisiydi.

Kortejlerde ve kortejlerin dışında alanı dolduran işçiler ve emekçilerin savaşsız, sömürüsüz ve sınıfsız bir gelecek mücadelesinin, bu kutlu günündeki buluşmasının mutluluğu, gülen yüzlerine yansıyordu.

Bir yandan bu büyük gösteriye tanıklık ederken bir yandan da diğer illerden, ilçelerden gelen kutlama haberleri şöyle diyordu; ülkelere ve dünyaya baharı getirecek devin yaydığı büyük umudun sesi yükseliyor her yerde...

Yerel seçimlerde “Tek adam ittifakına” yaşatılan yenilginin coşkusu ve özgüveni 1 Mayıs alanının hemen her yerine hakimdi.

Geçen yıllara göre artış olsa da, bu yıl da işçi ve kamu emekçileri sendikalarının katılımı zayıftı. Elbette mitinge katılan bütün parti ve örgütlerin kortejlerinde yürüyenler kadın ve erkek işçi ve emekçilerle, onların genç kuşaklarıydı. Ama bu, sendikaların zayıflığı gerçeğini değiştirmiyor. Türk-İş İstanbul’da yine yoktu. DİSK’te ise Genel-İş ve Birleşik Metal’in katılımı dikkat çekiyordu. Genel-İş üyesi bir işçi arkadaş, sendika üyelerinin katılımının düşüklüğüne işaret etti. Bazı şubelerin katılımı yüzde 10’u bile bulmuyordu. Kamu emekçileri ise en ileri kesimleriyle alandaydılar.

DİSK kortejinde az sayıdaki inşaat işçisinin sarı baretlerini asfalta vurup tuttukları tempoyla attıkları “İnşaat işçisi köle değildir” sloganı coşkuyla karşılandı.

Hemen her kortejde gençlerin katılımı dikkat çekti. Feminist-otonom-taraftar gruplarında da gençler vardı. Bu yılki 1 Mayıs’ın en kitlesel gençlik kortejini ise Emek Gençliği oluşturuyordu.

Kortejlerde taşınan Türkçe, Kürtçe, Arapça pankart ve dövizlerde ekonomik krizin faturasına karşı dile getirilen talepler öne çıktı. Erdoğan ve damat Bakan’ın durmadan açıkladığı ekonomik paketlere tepki vardı. 1 Mayıs alanına dolup taşan işçi ve emekçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ortağı Bahçeli’nin “beka davasına” karşı iş, ekmek, özgürlük ve adalet davalarının peşine düşmüşlerdi.

Önümüzdeki günlerde 1 Mayıs’ın coşku ve özgüvenini, kalıcı ve değiştirici bir güce dönüştürmek için mücadele ve örgütlülüğü güçlendirmek önemli bir ihtiyaç...

İşçi sınıfının ve safları etrafında birleştirdiği bütün emekçilerin ve gençlerin ve dahası memleketin en önemli ihtiyacı bu...

Bütün dünyada, işçi sınıfının, sömürülen ve ezilen halkların din, dil, ırk ve etnik köken farklılıklarını enternasyonal bir potada birleştiren bu biricik bayram bir kez daha hepimize kutlu olsun.

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