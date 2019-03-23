Demirtaş: Sandığa gidip "Faşizme hayır" anlamındaki oyunuzu kullanın

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden yerel seçimlere dair mesaj gönderdi.

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş, HDP tabanına oy kullanma çağrısı yaptı, "Gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip 'Faşizme hayır' anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir" dedi.

31 Mart yerel seçimi hakkında soruları yanıtlayan Selahattin Demirtaş şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip 'FAŞİZME HAYIR' anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir. Oyunuz bu nedenle çok kıymetlidir. Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti’ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz 'çok mesajlı bir güce' sahip, stratejik bir oydur."

"SANDIĞA MUTLAKA GİDİN"

31 Mart Pazar günü, oyunuz seçim sandığının yanında sizleri bekliyor olacak. Oyunuzu orada bırakmayın, heba olmasın. Sandığa mutlaka gidin ve o değerli oyunuzu kullanın. Sonrası, doğru bir politik mücadele ile birlikte, demokratik zaferi kesinlikle getirecektir. Dışarıda olsaydım kararsız seçmenimizi ikna etmekte elbette daha fazla fırsatımız olurdu. Ama buradan, kısıtlı imkanlarla da olsa elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

"FAŞİZMİ GERİLETECEK HER İMKAN BİZE GÜÇ VERECEKTİR"

"Metropollerde içi rahat olmayıp da kararsız kalan bütün arkadaşlarıma mesajım şudur: Bütün sorumluluğu ben şahsen alıyorum, oyunuzu kullanmanız ricamı iletiyorum. Buradan şu anlam çıkmasın; 'Acaba bizim bilmediğimiz gizli şeyler mi var da, bu kadar ısrar ediliyor?' Hayır. Gizli saklı hiçbir şey yok. Açık bir faşizm ve ona karşı açık, yürekli, cesur bir direniş var. Faşizmi geriletecek, sınırlayacak, zayıflatacak her imkan bize güç verecektir. Komplovari, derin analizlere çok da gerek yok: Sandığa gidin ve bu haysiyetsiz politikalara bir ders verin. Bunlara ders vermek bile, sandığa gitmek için yeterli bir gerekçedir. Bütün halkımıza selamlar, sevgiler ve başarılar. Mutlaka kazanacağız!"

Demirtaş, "Seçimler yaklaştı. Cumhur İttifakı, partiniz HDP’yi seçim kampanyasının merkezine koymuş durumda. HDP bölgede kayyumları göndermek, batıda AKP-MHP’ye kaybettirme stratejisi izlediğini ilan etti. Siz seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentiniz ve öngörüleriniz ne?" sorusuna da şu maddelerle yanıt verdi:

Biz terörist değiliz, yıllardır devam eden iktidar terörünün mağdurlarıyız. Biz bölücü değiliz, bölücülüğe maruz kalmış bir halkız. Ne yaparsanız yapın; hangi yalan, iftira ve tehdide sığınırsanız sığının, sizin zihniyetinizi de kayyumlarınızı da sandığa gömecek olanlarız. Bizim CHP veya İYİ Parti ile ne ittifakımız ne de işbirliğimiz vardır. Ama sizi tarihin çöp sepetine göndermek için Batı’da CHP ve İYİ Parti’ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz ve iktidarınızı sallayacağız. HDP’lileri aptal zannedenler, zekanın keskinliğini 31 Mart’ta sandıkta görecekler.

LEYLA GÜVEN VE AÇLIK GREVLERİ

Demirtaş Leyla Güven’in tecride karşı başlattığı açlık grevi ile yayılan eylemleri de şöyle değerlendirdi:

"Leyla Güven şahsında başlayan ve 135. güne gelen (Bugün itibariyle 136. gün) açlık grevleri AKP-MHP faşizminin korkuya ve zorbalığa dayalı sahte gücünü sarsacak düzeyde güçlü bir eylemdir. İçinden geçtiğimiz dönemin dezavantajlı bazı koşulları nedeniyle toplumsal sahiplenmenin ve görünürlüğün eksik kalmış olması, eylemin niteliğini değiştirmez."

Bu duruş “Ben, zulmünü de faşizmini de kabul etmiyorum. Bütün ruhumla ve bedenimle dimdik ayaktayım, direniyorum” duruşudur. İmralı tecrit sistemi, Sayın Öcalan’ın avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmüyor olmasından ibaret bir uygulama değildir.

"Herkesin, elindeki bütün imkanlarla bu talepleri görünür kılması gerekir. Zülküf arkadaşımızın ailesine ve tüm halkımıza başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Leyla Güven ve açlık grevleri, barış isteyenler için bir turnusol kağıdıdır artık. " (HABER MERKEZİ)

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