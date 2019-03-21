Sezai Temelli: Nefret diline karşı yan yana gelmeliyiz

Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı vasfından giderek uzaklaştığını ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Siyasetçiler toplumsal barışın mimarı olmak zorundadır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partilerine yönelik açıklamalarını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye’nin yerel yönetim seçimlerine gittiğini, fakat çok ciddi gerilimlerin yaşandığı, çok ciddi şiddet dilinin hakim olduğu, ötekileştirilen, nefret söylemiyle yaklaşan bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Temelli, bunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğüne dikkat çekti.

Kaybetme korkusu ve telaşıyla herkesin hedef haline getirildiği bir seçim atmosferi yaratıldığını belirten Temelli, devletin bütün imkanları ve olanaklarının muhaliflere karşı kullanıldığını söyledi. Bununla yetinilmediğinin altını çizen Temelli, toplumun ayrıştırıldığını ve adeta ortadan ikiye ayrıldığını vurguladı. “Türkiye halkları bunu hak etmiyor” diyen Temelli, “Bu yüzden de bütün Türkiye halklarının bu ayrıştıran ve nefret diline karşı yan yana gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Demokrasiden, barıştan yana HDP’nin ortaya koyduğu demokratik seçimden yana halkımız gereken cevabı sandıklarda verecektir” diye konuştu. (Ankara/MA)

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