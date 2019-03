Sezai Temelli'den Erdoğan'a: Sen kimi kovuyorsun?

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim programları kapsamında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mitinge katıldı. Temelli Erdoğan’ın “Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok” sözlerine yanıt verdi: Sen kimi kovuyorsun? Bu ülkede Kürtler, Süryaniler var. Sen kimi nereye gönderiyorsun.

“17 YILDA ÜLKEYİ ÇÜRÜTTÜLER”

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bugün cezaevlerinde 300'ü aşkın arkadaşımız Leyla Güven'in direnişine ses veriyor. Onlara da selam gönderelim. Açlık grevleri barışçıl eylemlerdir. Bu eylemlerle tıkanan çözüm yolunu açmak istiyorlar. Açlık grevi eylemcilerinden vitamin ilaçları esirgeniyor. Bu nasıl bir vicdan, vicdanları kurumuş. Hiçbir arkadaşımızın yaşamını yitirmesini istemiyoruz. Onun için herkesi bu mücadeleye davet edeceğiz" ifadesinde bulundu.

AKP'nin 17 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Temelli, "17 yılda bu ülkeyi çürüttüler. Bu ülke barış umuduna hazırlanırken bunlar çöktürme planları hazırlıyorlarmış. Bu ülkenin umudunu yıkıyorlar. Ama biz diyoruz ki HDP var, umut var" dedi. İktidarın ırkçı politikalarına değinen Temelli, "Sen kimi kovuyorsun? Bu ülkede Kürtler, Süryaniler var. Sen kimi nereye gönderiyorsun. Bütün televizyonları ele geçirmiş. Tek televizyon olmuş. Yalanları ile ülkeyi yönetmek istiyor. Yalan dünyası olmuş" diye konuştu.

“ZAMLAR PEŞ PEŞE GELİYOR”

Kitleye "Sizin beka sorununuz var mı?" diye soran Temelli, "Hayır" yanıtını aldı. "Sizin işsizlik, geçimsizlik sorununuz var mı?" sorularına halkın "Evet" yanıtı vermesi üzerine Temelli, "Zamlar her gün peş peşe geliyor. Çıkmış beka sorunu var. Hadi oradan, kim demiş beka sorunu var. Bütün sorunları siz yarattınız. Onun için siz gideceksiniz, HDP geliyor" ifadesinde bulundu.

“PATATESLERİ İYİ ARAYIN TERÖRİST ÇIKMASIN”

Bugün 200 bin ton patates ithalinde verginin sıfırlandığını dile getiren Temelli, "Buradan diyorum. bu gelen patatesleri iyi arayın, sonra bunlarda terörist çıkmasın soğan gibi" ifadesinde bulundu. Bütün sorunları hep birlikte kaldıracaklarını kaydeden Temelli, "Her yerde HDP iktidara gelecek. İktidara geldiği her yerde bu sorunları çözeceğiz. Kadınlarla, eş başkanlık sistemiyle çözeceğiz. Kayyımların hepsini süpürüp atacağız. Kayyımlar suçtur. Bunların hesaplarını hep birlikte çözeceğiz. Her oy bir devrimdir. Oylarımıza sahip çıkalım. Türkiye'nin neresinde bir Mardinli varsa sandığa sahip çıksın. Bizler umudun partisiyiz, bizler yürüdükçe umudun, demokrasinin yolu açılır. Bizler yürüdükçe tecritte biter, demokrasi de gelir" diyerek konuşmasını sonlandırdı. (MA)