Temelli: AKP'ye oy veren Kürt seçmenin yüzde 6'sı HDP'ye kaydı

Kars’tan başladığı seçim turuna Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Bingöl ve Elazığ ile devam eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bingöl, Kars, Muş gibi kentleri kazanma şansımız daha da artmış durumda. AKP’ye oy veren Kürt seçmenin yüzde 6’sı bize kaydı” dedi.

Seçim çalışmalarına Urfa, Mardin ve Batman’la devam edecek olan Temelli, halkla buluştuğu kentleri ve seçim atmosferini Mezopotamya Ajansına değerlendirdi.

Ellerinde iller ve Türkiye bazında yapılan anketler olduğunu söyleyen Temelli, gezi boyunca edindiği izlenimlerini dikkate alarak şunları söyledi: “Tabloya dönüp baktığımızda AKP’de 24 Haziran’da başlayan oy kaybı devam ediyor. 5-7 arasında bir kaybı olduğu görülüyor. Diğer partilerin oy değişiminde de ciddi bir değişim yok. HDP’de bir değişim söz konusu. Bir diğer önemli nokta ise atmış olduğumuz güçlü adım ve seçenek yaratmayla kararsız seçmen azaldı. Özellikle AKP-MHP ittifakına karşı bir yükseliş artıyor. Diğer bir önemli nokta AKP’ye oy veren Kürt seçmen içerisinde yüzde 6 gibi kayma söz konusu. Bingöl, Kars, Muş gibi kentleri kazanma şansımız daha da artmış durumda. Ama bizler çalışmaya devam edeceğiz, hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız.”

TEMELLİ: SEÇİM STRATEJİSİ HDP'Yİ DÜŞMANLAŞTIRMAK

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın partilerine yönelik saldırılarını ve “Defolun gidin” gibi sözlerini de değerlendiren Temelli, Erdoğan’ın HDP’yi hedefe koyduktan sonra “Ben HDP seçmenine terörist demedim” dediğini hatırlattı.

Temelli şöyle devam etti: “Şimdi ‘dedim’, ‘demedim’, ‘onu dedim’, ‘enayi miyim’… Bir ülkenin cumhurbaşkanısın, HDP’yi düşmanlaştırmak, HDP’nin başındaki insanları düşmanlaştırmak hedef haline getirmek gibi bir seçim kampanyası, bir seçim stratejisi sürdürüyorlar. Bu oylarını bu yöntemlerle toparlayamayacaklarını 24 Haziran’da yaşadılar. Bundan da ders çıkarmamışlar. Bir kere şöyle bir sorunları var; bunlar ders çıkartamıyorlar. Yaşanan siyasal sürecin yansımaları, etkileri üzerinden bir sağlıklı okuma yapamıyorlar. Bu tekçi anlayışın sürüklendiği bir yer. Tek diye diye tek kaldı. Kendi halkını, toplumunu dinlemez bir halde. 71 kişiyle parti kurmuş 3 kişi kalmışlar kimseyi dinlemeye dinlemeye. O iki kişi de seçimlerden sonra gider. Böylesi bir süreçte içe kapanma halinin yansımalarını görüyoruz." (HABER MERKEZİ)