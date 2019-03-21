Halk Newroz'da kayyıma, baskılara ve tecride karşı alanlara çıktı

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Bölge’de Newroz, başta Diyarbakır, Van, Batman, Antep, Şırnak, İzmir olmak üzere birçok merkezde kutlandı. Kutlamalarda, "Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit kalksın" talebi öne çıkarken tecride karşı açlık grevinde olan Leyla Güven’in ve cezaevlerinde açlık grevinde olan tutukluların yaşaması istendi. Diğer yandan seçimlere 10 gün kala gerçekleştirilen Newroz’da halk, Bölge illerinde seçmiş olduğu belediyelere kayyım atanmasına ve baskılara rağmen alanları doldurarak “Buradayız” mesajı verdi.

DİYARBAKIR'DA HALK "BURADAYIZ" DEDİ

Diyarbakırlılar “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” sloganıyla, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin dört bir tarafından Newroz Parkı’na aktı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Fotoğraf: MA

Kentin dört bir yanından Newroz’a akın eden halk, Yeniköy Mezarlığı, Evrim Alataş Caddesi ve Yeni Hal Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. 3 ayrı koldan Newroz Parkı’na ulaşan yüzlerce kişi, arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Newroz kutlamasını 268 yerli ve yabancı basın mensubu izledi.

Alanı dolduran halk saygı duruşu sırasında “Leyla Güven onurumuzdur”, “Bijî berxwedana zindanan” ve “Zülküf Gezen ölümsüzdür” sloganları attı.

Diyarbakır Newrozu’na, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için başladığı açlık grevinde 134. günü geride bırakan Leyla Güven damgasını vurdu. Alanı dolduran halk, “Leyla Güven onurumuzdur”, “Bijî berxwedana zindanan” ve “Zülküf Gezen ölümsüzdür” sloganları attı. Alanda bulunan “Faşizm kaybedecek halklar kazanacak", "Kadın zılgıtları direnişin sesidir", "Halkın iradesi gasbedilemez", "Newroz direniştir, halkların baharıdır” pankartları dikkat çekti.

Konuşmacılardan önce Diyarbakır belediye başkan adayları sahneye çıktı ve alandaki yurttaşları selamladı. Newroz Tertip Komitesi Başkanı Garip Kandemir, Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekerek “Türkiye’de siyasi sorun var. Bu sorunun çözülmesi için İmralı Adası’nın kapıları açılmalıdır. Bu kapı özgürlük, kardeşlik kapısıdır. Kürt halkı son yüzyılda statüsüz bir şekilde yaşadı. Bu halk, direnişi ile özgürlük noktasına geldi. Bu halk özgürlüğüne kavuşmalıdır. En çok Kürt halkı özgürlüğü hak ediyor. Bu da ittifak ile sağlanır, o zaman hiçbir güç bunun önünde duramaz” diye konuştu.

NEWROZ ATEŞİNİ ZÜLKÜF GEZEN'İN AİLESİ YAKTI

Kutlamada, Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridi protesto etmek için yaşamına son verdiği açıklanan Zülküf Gezen’in ailesi Newroz ateşini yaktı.

Fotoğraf: MA

TUTUKLU SİYASETÇİLERİN İSİMLERİ OKUNDU

HDP’nin tutuklu bulunan önceki belediye eş başkanları ve milletvekilleri, DBP’li tutuklu belediye eş başkanları ve cezaevlerinde açlık grevi eyleminde olan siyasetçilerin isimleri okundu. Okunan isimler tek tek alkışlandı.

LEYLA GÜVEN MESAJ GÖNDERDİ

Leyla Güven'in Diyarbakır'daki Newroz kutlamasına gönderdiği Kürtçe mesaj, 3 Mart’tan bu yana açlık grevinde olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ tarafından okundu. Leyla Güven, Newroz mesajında, “Bahar geldi artık. 2019 yılında tecridi kıracağız ve halkımızı özgürleştireceğiz. Bütün dünya halkları iyi bilmelidir ki tecrit içinde bir yaşamı asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"TECRİDİ KIRACAĞIZ"

Kürdistan Demokrasi Platformu Başkanı Sertaç Bucak, barış ve diyalogun önemine değinerek Newroz’un diyalog ve barış için yeni bir adım olması temennisinde bulundu. TJA adına konuşan Ayşe Gökhan ise açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven'in ve cezaevlerindeki mahkumların durumuna dikkat çekerek birlik çağrısı yaptı. Ayşe Gökhan, “Bu yıl Newroz'un adı Leyla Güven’dir. Uzatmayacağız, bugün tecridi kıracağız, birlik olmadan özgürlük olmaz” dedi.

"HALKLA YÖNETECEĞİZ"

Kürdistan Komünist Partisi adına konuşan Sinan Çiftyürek, Kürt partilerle yapılan ittifakın önemine dikkat çekerek “Biz belediyeleri alırsak size vaatlerde bulunmuyoruz. Sizinle birlikte yöneteceğiz, işte demokrasi budur. Belediye başkan adaylarımıza sesleniyorum, kayyımları gönderdiğimiz zaman makam araçlarını bırakmalıyız, halkın arasında olmalıyız” dedi.

"TECRİDİ KALDIRIN, TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞSİN"

Fotoğraf: Şerif Karataş/Evrensel

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ise Leyla Güven ve cezaevlerinde açlık grevinde olanlara dikkat çekerek “Kürtlerin evlatları bu Newroz’da halay çekmeleri gerekirken şu anda zindanlarda direniyor. Tecridi kaldırın, Türkiye demokratikleşsin” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Zülküf Gezen’e, Kemal Kurkut’a, Mazlum Doğan’a sözümüzdür, barış kazanacak. Bu haklı talebe bu meydan da ses veriyor. Yoldaşlarımızın talebi bizim talebimizdir, onları yaşatmak boynumuzun borcudur. Amed bir kez daha tarih yazıyor, bir kez daha tarihe tanıklık ediyor” dedi.

"Tecrit başlamasıydı bugün, bu meydanda barış ve demokrasi olacaktı" diyen Buldan, “Bunu iyi bilsinler, irade barıştan asla taviz vermez. Artık duyun, 3 maymunu oynamaktan artık vazgeçin. Bu halk barış için, demokrasi için bu meydandan sesleniyor. Seçimlere 10 gün kaldı, herkes bilsin ki 31 Mart’a tek adam rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bu faşist ittifakın hırsızlığına, talanına karşı seçimlere gireceğiz. 'Tek dil, tek millet, tek ben' zihniyetine karşı seçimlere gireceğiz. Halkımızı yoksulluğa, gençlerimizi işsizliğe, karanlık bir geleceğe itenlere karşı seçimlere gireceğiz. Bu seçim halkların, emeğin, kadınların, Kürtlerin ittifakıdır. Biz barış partisiyiz. Savaş kolaydır, barış yürek, cesaret ister. Bizde de, halkımızda da hem yürek hem cesaret var. Barışa, demokrasiye olan inanıcımızla birlikte Newroz’un tüm dünya halklarına kutlu olmasını diliyorum. Mutlaka kazanacağız. Bu Newroz’u Leyla Güven’e armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

SELMA GÜRKAN: KARDEŞLİĞİ, BARIŞI, DEMOKRASİYİ SAVUNMA İHTİYACI

Diyarbakır Newrozu’na katılan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Evrensel’e konuştu ve şunları söyledi: 2019 Newrozu’nu Ortadoğu’da emperyalistlerin paylaşım çatışmalarının devam ettiği bir süreçte kutluyoruz. Ülkede ise siyasi iktidarın Kürt sorununda inkar ve baskı politikalarını sürdürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Elbette Newroz’un Kürt halkının taleplerini ifade etme ve kazanmak için mücadele etme konusunda sembolik bir anlamı vardır. Dolayısıyla emperyalist çatışmalara karşı içeride siyasi baskı ve inkara karşı halkların kardeşliğini, ülkede barışı, Bölge'de demokrasiyi savunma acil ihtiyaçtır. Bu talepleri kazanma mücadelesini ilerletmek için Newroz kutlu olsun diyoruz, Newroz pîroz be.

DİYARBAKIR NEWROZU'NA KATILAN TEMSİLCİLER

Diyarbakır'daki Newroz kutlamasına siyasetçiler, sivil toplum örgütü başkanları ve yöneticileri, dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 181 isim katıldı.

Kutlamanın onur konukları ise Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan ve Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Cezaevinde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in annesi Havva Gezen ile babası Şehmus Gezen oldu. Diyarbakır Newrozu’nun ateşini de Zülküf Gezen’in ailesi yaktı.

Newroz’a katılan 181 kurum-örgüt temsilcilerinden bazıları şunlar:

DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan

HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı

HDP milletvekilleri

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan

SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce

ESP Genel Başkan Vekili Şahin Tümüklü

İHD eş genel başkanları Eren Keskin ve Öztürk Türkdoğan

HDP’nin yerel seçimler kapsamında ittifak sağladığı Kürt partileri temsilcileri

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın

Süleymaniye Valisi Dr. Haval Abubaker Hussein

Diyarbakır Newroz kutlaması, yapılan konuşmalardan sonra sanatçıların sahne almasıyla sonlandı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

“NEWROZ TRENİ”NİN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fotoğraf: MA

Batman-Diyarbakır arası sefer yapan ve halkın "Newroz treni" dediği yolcu treninin seferleri iptal edildi. Her yıl sabahın erken saatlerinde Siirt Kurtalan'dan kalkan, Batman ve Bismil üzeri Diyarbakır'a gelen yolcu trenine, bu yıl bir kez daha Newroz yasağı getirildi. “Newroz treni”ne ilk engel 2016 yılında getirildi ve akabinde bu her yıl devam etti. Halkın "Newroz treni" dediği yolcu trenine, yol güzergahı boyunca tüm duraklarda Diyarbakır Newrozu'na katılmak için binlerce yurttaş biniyordu. (Diyarbakır/MA)

VAN, "TECRİT KIRILACAK" SLOGANIYLA NEWROZ'A AKTI

Fotoğraf: MA

Van Kalesi’nin eteklerinde bulanan Newroz alanına sabahın erken saatlerinde akan onbinler, "Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kalksın" diyerek açlık grevlerinde bulunanların taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Yapılan konuşmalarda halkın kayyımlara gereken cevabın vereceği ifade edildi.

Rengarenk bayrak ve balonlarla süslenen alanın ortasında Newroz ateşi için getirilen odunlardan kule hazırlandı. Yurttaşların alana gelişi sabahın erken saatlerinde başlarken kentin tüm mahallelerinden on binlerce kişi gruplar halinde alana aktı. Kadınların kiras fistan, erkeklerin ise şal û şepik giyerek alana gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Alanda bir araya gelen yurttaşlar, çalınan müzikler eşliğinde halaya dururken “Em ê teqez bi ser bikevin”, “Newroz pîroz be” ve “Mutlaka kazanacağız” pankartları asıldı. “Bijî berxwedana zindana” sloganın eksik olmadığı alanda, halk tecridin kırılacağı mesajını verdi.

"HALK, İKTİDARA CEVAP VERDİ"

HDP Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Bedia Özgökçe, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kabul edilemez olduğunu söyledi. Leyla Güven ve açlık grevlerine de vurgu yapan Özgökçe, "Leyla’yı yaşatmalıyız” dedi.

HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Mustafa Avcı, Kürtçe yaptığı konuşmasında seçim çalışmalarına başladıkları günden bu yana engellemelerle karşılaştıklarını ancak halkın Newroz alanına gelerek gereken cevabı verdiğini söyledi. İktidarın politikalarını eleştiren Avcı, “17 yıldır yapmadıklarını şimdi seçim sürecinde halka vaat olarak sunuyorlar” dedi. Avcı, ayrıca iktidarın bu halka verdiği vaatler arasında koruculuğun da olduğunu belirtti.

‘VAN HALKI SEÇİMLERDE GEREKENİ YAPACAKTIR’

Van'daki Newroz kutlamalarında halk, Van Kalesi'nin eteklerindeki alana akın etti | Fotoğraf: Evrensel

Yerine kayyım atanan tutuklu Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya’nın gönderdiği mesaj da Newroz kutlamasında okundu.

Newroz ateşinin en karanlık, en zor anlarda çıkışı gösteren umut ve inanç meşalesi olduğunu ifade eden Kaya, mesajına şöyle devam etti: Bu meşalenin gürleştiği bir dönemde, önümüzde çok önemli ve hayati bir seçim bulunuyor. Halkımızın iradesini gasbeden ve tüm değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışan kayyım politikasına karşı halkımızın 31 Mart’ta çok anlamlı bir cevap vereceğine inanıyorum. Eminim ve inanıyorum ki halkımız gerekeni yine yapacaktır.

"BARIŞI GETİRMEK İSTİYORSANIZ TECRİDE SON VERİN"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “2013 Newroz’unda umuda uyandık. 2013 Newroz’unda tüm Türkiye halkları barışa uyandı, Ortadoğu halkları barışa uyandı. İmralı’dan gelen o mektup tüm Türkiye’de okunduğunda bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlar; Kürdü, Alevisi, Türkü, Sünnisi, Ermenisi, Azerisiyle 72 millet bir araya geldi, yüzünü güneşe döndü” dedi.

“Asla yüzümüzü karanlığa dönmeyeceğiz, asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz” diyen Temelli, 2013 yılından bugüne kadar barış dedik, demokrasi dedik, tıpkı 2013 yılındaki Newroz’da bize okunan mektupta olduğu gibi. Biliyoruz, güçtür demokrasi mücadelesi. Biliyoruz, güçtür barış mücadelesi ama asla vazgeçmedik. Ne zalimin önünde diz çöktük ne zulme karşı boyun eğdik” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada tecridin başladığını belirten Temelli, “Türkiye’nin sorunlarını çözmek istiyorsanız, kadim halkların beklentisi olan barışı getirmek istiyorsanız tecride son verin. Tecrit, Kürt sorununun çözümsüzlüğüdür. Kürt sorununun çözümsüzlüğü demek, bu ülkede hiçbir sorunun çözüme kavuşamaması demektir” dedi.

"KAYYIMLARINIZI ÇÖPLERİYLE BİRLİKTE SÜPÜRÜP ATACAĞIZ"

Seçimlere dair de konuşan Temelli, “Biz de bu meydanlardan tüm halkımıza diyoruz ki, Türkiye halklarına söz veriyoruz, bu ülkeyi bu utançtan kurtacağız. Sizin kayyımlarınızı 31 Mart’ta süpürüp atacağız. Kırıntıları bile kalmayacak. Çöpleriyle, çamurlarıyla, yolsuzluklarıyla, hırsızlıklarıyla, irade gasplarıyla, tümünü süpürüp atacağız. Süpürgeler hazır mı?” dedi. (Van/EVRENSEL)

MARDİN’DE HER DİLDE NEWROZ

Mardin’in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde Newroz mitingine binlerce kişi katıldı. Nusaybin'de Cegerxwîn Meydanı’nda başlayan kutlamaya sabah saatlerinden itibaren halk gruplar halinde akmaya başladı. Yöresel kıyafetleriyle alana yürüyenler uzun süre giriş kapılarında bekletildikten sonra üst aramaları yapılarak içeriye alındı. Midyat'ta da, sabah saatlerinden itibaren yurttaşlar, Midyat Otogarına akın etti. Coşkusu dinmeyen kitle alana üst aramalarının ardından alınırken, alana Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Arapça pankartlarla Newroz kutlandı. (Mardin/MA)

BATMAN'DA LEYLA GÜVEN TİŞÖRTLERİ

Fotoğraf: MA

Batman’da on binlerce kişi DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve Nasır Yağız’ın fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle Newroz kutlamasına katıldı.

Newroz alanında saygı duruşu ile kutlamalar başlarken yerel kemençe grubunun stranları eşliğinde halk coşkuyla halay çekti. (Batman/MA)

BİNGÖL’DE MÜZİSYENLERE ENGELLEME

Bingöl’de Newroz kutlaması, Saray Mahallesi’ndeki Sağlık Caddesi’nde binlerce kişinin katılımıyla başlarken, kutlamaya katılmak için kentte gelen sanatçılar engellendi. Diyarbakır’dan Newroz kutlaması için Bingöl’e gelen sanatçı Mizgin Tahir ve ekibi, Genç ilçesinde jandarma kontrol noktasında durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Tahir'in ekibindeki müzisyen Bîlind Şakir, Suriye uyruklu olduğu için kendisine 707 lira ceza kesilirken, ekibi getiren araca ise bin 450 lira para cezası kesildi. Sanatçıları taşıyan araç ve Bîlind Şakir'in Bingöl'e girişine izin verilmeyerek Diyarbakır'a geri gönderildi. Sanatçı Mizgin Tahir ise Newroz Tertip Komitesince Genç'ten başka bir araçla Bingöl' e getirildi. (Bingöl/MA)

ŞIRNAK MERKEZ, SİLOPİ, ULUDERE…

Şırnak merkezde 3 yıl önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası gerçekleştirilen ilk Newroz için yurttaşlar büyük bir coşkuyla alana aktı.



Kutlamalar için gelenler içerisinde özellikle kadınların ve gençlerin yoğunlukta olması dikkat çekti.

Yasaklardan sonra ilk defa kutlamaların gerçekleştirildiği merkezlerden biri olan Silopi’de ise binler Newroz alanına aktı. Buradaki kutlamalara katılanlar arasında yasaklar sırasında yakınlarını kaybedenler aileler ile cenazesi günlerce sokakta kalan Taybet İnan’ın yakınları da yer aldı.



Kutlamaların yapıldığı bir başka adres olan Uludere’de yöresel kıyafetler giyen yüzlerce yurttaş, ellerinde HDP bayraklarıyla alanda halay çekti. (Şırnak/MA)

ANTEP'TE BİNLER NEWROZ ALANINI DOLDURDU

Antep'teki Newroz kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Kutlama, Çıksorut Mahallesi Eski Tur alanında gerçekleşti. Halkların kardeşliği vurgusunun öne çıktığı kutlamada, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın cezasının son bulması istenirken “Leyla Güven yaşamalı” mesajı verildi.

Antep'teki binlerce kişi Newroz'u coşkuyla kutladı | Fotoğraf: Evrensel

HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, “Newroz halkların zalim Dehaq'a karşı direniş günüdür, bugün de bu direniş ateşi yanmaya devam ediyor” dedi. HDP İl Eş Başkanı Sultan Bayındır ise yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek “Biz kadınız, genciz, işçiyiz, emekçiyiz. Tayyip Erdoğan’a itaat etmiyoruz” dedi.

"SON SÖZÜ İŞÇİLER, EMEKÇİLER SÖYLEYECEK"

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, “Ülkede huzurun hakim olduğu bir ortamda yönetemeyenler, yeniden kaos ve çatışma süreci başlatarak barış ve özgürlük isteyen herkesi terörist ilan etti. Buna sessiz kalanlar dahi artık AKP iktidarı tarafından teröristlikle suçlanıyor. Milliyetçi bir parti olan İYİ Parti bile yerel seçimler öncesi terörist ve işbirlikçisi ilan edildi'” dedi. Selahattin Demirtaş’ın 24 Haziran seçimleri öncesi sarf ettiği ‘Bu daha fragman, asıl film 24 Haziran sonrası başlayacak’ sözlerini hatırlatan Türkmen, “Fakat film henüz bitmedi, bu ülkenin işçi ve emekçileri, halkları henüz son sözü söylemedi” diye konuştu.

"KAYYIMLAR GELDİKLERİ GİBİ GİDECEK"

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul ise, AKP iktidarının savaşçı politikalardan vazgeçmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kayyım atanan belediyeleri de hatırlatan Toğrul, “Bu belediye başkanları ne yolsuzluk yaptılar, ne birilerine rant sağladılar. Bu belediyeler çocuklar için, kadınlar için, Kürtçenin iyi öğrenilmesi için kurumlar açtılar. Yerine atanan kayyımlar ise yolsuzluk yaptılar, gençlik kurumlarımızı, kadın kurumlarımızı kapattılar. Ahmet Kaya’nın ismini parktan sildiler, Uğur Kaymaz’ın heykelini, Roboskî anıtını yıktılar. Bu kayyımlar geldikleri gibi Ankara’ya, Erdoğan’ın yanına geri gidecekler. Halktan aldıkları belediyeleri halka geri verecekler” dedi. (Antep/EVRENSEL)

ADANA NEWROZU RENGARENK

Fotoğraf: Evrensel

Adana Newrozu Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşti. Newroz etkinliğine kilometrelerce uzaktan yürüyerek ve araçlarla gelen vatandaşlar alanda renkli görüntüler oluşturdu. Alana gelenlerin genç ve kadınların yoğun olması coşkulu bir görüntü oluşturdu. Şal u şepik giyenler, ellerinde sarı, kırmızı ve yeşil renk olanlar polislerce alana alınmadı.

Tüm halkın Newroz’unu kutlayan HDP Adana İl Eş Başkanı Mehmet Mahsun Eriğ, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve tutukluların direnişine dikkat çekerek, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını istedi.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Leyla Güven ve mahpusların Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve yasaların uygulanması için açlık grevinde olduğunu hatırlatarak taleplerinin karşılanmasını istedi.

"SAVAŞ POLİTİKALARINA SON VERİLSİN"

Savaş politikalarına son verilmesini isteyen Peköz, "Tüm varını yoğunu silah tüccarlarına aktaran iktidar yoksulların ekmeğini her gün bir dilim daha azaltıyor" dedi.

HDP'nin Türkiye'deki tüm hakları kardeş olarak gördüğünü söyleyen Peköz, halklar arasında olan kardeşliğin iktidarda olmadığını belirterek "terörist" söylemlerine rağmen doğru bildiklerini sonuna kadar söylemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Her gün HDP'ye yönelik saldırıların HDP'nin seçim tutumuyla ilgili olduğunu dile getiren Peköz, "Akşama kadar milli irade diyenler halkımızın iradesini hiçe sayıp kayyımlar atadılar. Belediyeleri yandaşlarına peşkeş çektiler. Ancak halkın iradesini hiçe sayanlara halk gereken cevabı 31 Martta cevap verecek" dedi.

"OYUMUZU CUMHUR İTTİFAKINI GERİLETMEK İÇİN VERECEĞİZ"

Cenazeler üzerinden politika yapılmasına da tepki gösteren Peköz "Önemli olan cenazelerin gelmesini önlemektir" dedi.

"IŞİD'e arka çıkan, Afrin'de göçlere neden olan, 10 Ekim Ankara Katliamı'na sebep olan kardeş istemiyoruz" diyen Peköz, "Gerçekten kardeşlik hukukuna uyan acılarını kendisine acı yapan, sorunumuz dinleyen kardeş istiyoruz. Bunun için batıda AKP-MHP ittifakını geriletmek için oy vereceğiz. Programlarını beğendiğimiz için değil ama AKP'yi geriletmek için. 31 Mart'ta Cumhur İttifakının karşısındaki partilere oyumuzu vereceğiz" diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da seçimlerde Cumhur İttifakı'nı geriletmek için oy kullanılmasını isteyerek sandıkta halkı demokratik güç birliğinin adaylarına oy vermeye çağırdı.

KUTLAMALARIN ERTESİNDE BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'daki Newroz kutlamalarının ertesinde, polisin saldırgan tutumu sonucu gerginlik yaşandı, bir yurttaş gözaltına alındı | Fotoğraf: Evrensel

Adana'daki Newroz kutlamasının ardından yürüyerek evlerine doğru harekete geçen yurttaşlar, polisin ablukası altında yürüdü. Bazı sivil polisler HDP bayrağı taşıyanların bayraklarını alıp çöpe atınca gerginlik yaşandı. Şehir merkezine kadar yürüyen kitlenin önünü kesen polisler, yurttaşların toplu yürümeleri ve slogan atmaları halinde müdahale edileceğini söyledi. HDP bayraklarının atılması ile ilgili polisle çıkan tartışmada bir yurttaş darbedilerek gözaltına alındı. Ülkü Ocakları önünde toplanan bir grup, Newroz kutlamasından çıkıp evlerine gitmek üzere yürüyen yurttaşlara saldırmak istedi. Yaşanan arbedenin ardından polis araya girdi. Çevik kuvvet polisleri bir süre HDP önünde bekledikten sonra çekildi. (Adana/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

İZMİR'DE NEWROZ GÜNDOĞDU MEYDANINDA KUTLANDI

"Mutlaka Kazanacağız, Tecridi Kıracağız" şiarıyla yapılan Newroz mitinglerinin İzmir'deki adresi bu sene de Gündoğdu Meydanı oldu. Kentin dört bir yanında gelen İzmirliler Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu. Mitinge hafta içi ve mesai saatlerinde olmasına rağmen on binin üzerinde bir katılım oldu.

Emek Partisi üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak , "Savaşa, Tek Adam Yönetimine Hayır, Newroz Piroz Be" yazılı pankartla Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Polis ilk başta pankartı alana sokmak istemedi. EMEP üyeleri yürüyüşte 'Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği', 'Faşizme Ölüm Halka Hürriyet' ve 'Newroz Piroz Be' pankartı ile alana girdi. KESK İzmir Şubeler Platformu da 'Zulme, Zorbalığa, Yolsuzluğa Karşı Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Adelet İçin Yaşasın Newroz' pankartı ile alana girdi. ÖDP, Hakevleri de mitinge katıldı. İmzacı akademisyenler de alanda idi.

Fotoğraf: Evrensel

"CEZAEVİNDEN TABUTLAR ÇIKMASIN"

Ayrıca miting alanına girerken polis arka arkaya iki defa üst araması ve GBT kontrolü yaptı. Ayrıca altı kişi attığı sloganlar, giydiği kıyafetler ve bayraklarından dolayı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kantar Karakolu'na götürüldü. Newroz ateşini Zekiye Alkan'ın ablası Meziyet Çağlar yaktı. Miting açılış konuşmasını HDP İzmir İl Eşbaşkanları Kadir Baydur, Besiye Tekgür yaptı. Barış Anneleri de sahneye çıkarkan anneler adına konuşma yapan Melahat Küçükaydın grevdeki Leyla Güven ve cezaevindeki tutuklarını selamladı ve "Çocuklarımız ölmesin, barış olsun artık. Cenazeler istemiyoruz cezaevlerinden tabutlar çıkmasın, onların sesine ses verin" dedi.

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Meydandakilere seslenen HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbey HDP'nin halkların kendi kendini yönetmek istediğini ve iktidarın buna karşı saldırgan bir tutum içinde olduğunu belirterek "Diyorlar ki 'Biz Kürt düşmanı değiliz'. Siz bu halkın aklıyla oynayamazsınız. Siz statükonun devam etmesini istiyoruz. Şovenizmi kabul etmiyoruz. Başka ülkede ırkçılık olduğunda aslan kesiliyorsunuz, ya bu ülkede katliamların hesabını nasıl vereceksiniz. Bu coğrafyadaki halkları birbirine düşürmek için her türlü girişimi yapıyorsunuz. Bizim mücadelemiz onları öfkelendiriyor ve öfkelendirmeye devam edecek" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"KORKU İLE HALKLARI YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Leyla Güven'e ve diğer açlık grevi eylemlerine de değinen Kemalbay şunları söyledi: "Bugün eğer Güven 134 gündür açlığa yatırdıysa bedenini bunun bir anlamı var. Fakat AKP-MHP iktidarı bu konuda hiç bir şey yapmıyor. Adalet Bakanı bu konuda sessiz, saraydan talimat bekliyor. Türkiye Devleti hukuk devleti olmaktan çoktan çıkmıştır. Siz kimseye tecrit uygulayamazsanız. Öcalan tecrit altındaysa hepimiz tecrit altıdayız demektir. HDP halklara barış ve kardeşilik vaat ediyor. Onun için HDP'ye saldırıyorlar. Tecridin sebebi ülkeyi yönetemez hale gelmesinden kaynaklıdır. Korku ile halkları yönetmeye çalışıyorlar. Bunlar adalet diye geldiler ama 12 Eylül'ü bile aratıyorlar."

Barışın mutlaka kazanacağının altını çizen Kemalbay "Bizler hapishanelerden tabut çıksın istemiyoruz. Zindanlarda 400'e yakın tutsak kritik aşamadalar. Leyla Güven her gün hücre hücre eriyor. Bizler Leyla Güven'i ve gençlerimizi yaşatalım ve seslerine ses verelim. Omuzlarımızda kadın, emek, doğa mücadelesinin sorumlulukları var. Operasyonlarla baş ediyoruz. Bu halk çok bedel ödedi. Bu mücadeleyi bu aşamaya getirdik. Bizi bu davamızdan vazgeçeceğimizi mi sanıyorlar. Hayır vazgeçmeyeceğiz. Newroz mücadelesi ile Kürtler kimliğini ve haklarını kazandı ve haklarımızı asla vermeyeceğiz. Almak isteyenlere dur diyeceğiz ve direne direne kazanacağız ve tecridi kıracağız" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"HALK TEK ADAM REJİMİNE KARŞI DURACAKTIR"

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Kemalbay şunları söyledi: " 31 Mart'ta halkın iradesini yok sayanlara cevap vereceğiz. Halkın iradesi tek adam rejimine karşı duracaktır. İzmir'de de demokrasi güçlerinden yana tutum kullanacağız. Başka partiler üzerinden bize vurmaya çalışıyorlar. Oy toplamak için her şeyi yapıyorlar. Bu halk size cevabı batıda da verecektir. AKP-MHP iktidarının hiç bir yerde kazanmaması için mücadele vereceğiz. Seçimler bize AKP-MHP faşizmini geriletmek için bir manevredir. Bu cevap onların karşısına 1 Nisan'da gelecektir. İzmir'de de belediye meclis üyeliklerinde seçimlerinde ise HDP'ye mührü basacağız." (İzmir/EVRENSEL)

Bölge'de Newroz açlık grevleriyle karşılanıyor

Abdurrahman Gök, Diyarbakır Newroz'unda öldürülen Kemal Kurkut'u yazdı