Seçim Günlüğü (21 Haziran 2018)

İNCE: ERDOĞAN'IN DOKTORA GİTMESİ LAZIM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı. İnce burada yaptığı açıklamada, "Bu ruh hâli Türkiye'yi yönetemez" dedi.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Ruh hali iyi değil, doktora gitmesi lazım CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

SELVİ: FATURA ERDOĞAN'A KESİLMİŞ OLACAK

Abdulkadir Selvi, seçimlerde muhafazakâr seçmenin 'Nasıl olsa Erdoğan kazanır' söylemlerinin seçim için 'en büyük tuzak' olduğunu yazdı.

Abdulkadir Selvi: Fatura Erdoğan'a kesilmiş olacak Abdulkadir Selvi, seçimlerde muhafazakâr seçmenin 'Nasıl olsa Erdoğan kazanır' söylemlerinin seçim için 'en büyük tuzak' olduğunu yazdı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ EVRENSEL'E KONUŞTU

DP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş hariç. O, kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevinde. Seçim çalışmalarını da oradan sürdürüyor, ayda iki kez, 10’ar dakikadan oluşan telefon hakkını çocukları ile konuşmak için değil, vatandaşlara seslenmek için kullanıyor, ketılla tweet atıyor, telefonla miting yapıyor...

Selahattin Demirtaş Evrensel'e konuştu: Meclis değil Erdoğan tıkanır 'Mecliste muhalefet çoğunluğu alır da Cumhurbaşkanlığını Erdoğan kazanırsa, Erdoğan tıkanır, sistem değil. İstediği sistemi kuramamış olur.'

CHP SEÇMENİ: MECLİSTE HDP, HDP SEÇMENİ: İKİNCİ TURDA İNCE

CHP’li seçmenin ağırlıklı olduğu Trakya’da görüştüğümüz deri işçilerinin seçim tercihlerinde belirleyici neden geçim derdi. CHP’li işçiler Mecliste HDP’ye oy vereceklerini söylerken, HDP’li işçiler ise ikinci turda İnce’yi işaret ediyor. Ancak işçiler, seçimlerin işçiler için bir kurtuluş olmadığını da söylüyor.

CHP seçmeni: Mecliste HDP, HDP seçmeni: İkinci turda İnce Uzun çalışma saatleri karşılığında düşük ücret... Deri işçisinin oyunu, çalışma koşulları ve yaşam standartları belirleyecek.

SİLİVRİ'DE SEÇİM

Silivride seçimin nabzını tuttuk. Cezaevindeki sandık sayısının neredeyse 3'e katlandığına vurgu yapan HDP temsilcisi 'Bu, ülkemizin özeti' diyor.

Silivri'de seçim: Cezaevinde sandık sayısı neredeyse 3 kat arttı Silivride seçimin nabzını tuttuk. Cezaevindeki sandık sayısının neredeyse 3'e katlandığına vurgu yapan HDP temsilcisi 'Bu, ülkemizin özeti' diyor.

‘NE YAPARSAK YAPALIM BİR ŞEY OLMAZ’ DUYGUSU KIRILDI

Emek Partisi İstanbul İl Başkanı ile yaklaşan seçimleri konuştuk. Barbaros, 'İstanbul'da ‘Ne yaparsak yapalım bir şey olmaz’ duygusu kırıldı' diyor.

Sema Barbaros: ‘Ne yaparsak yapalım bir şey olmaz’ duygusu kırıldı Emek Partisi İstanbul İl Başkanı ile yaklaşan seçimleri konuştuk. Barbaros, 'İstanbul'da ‘Ne yaparsak yapalım bir şey olmaz’ duygusu kırıldı' diyor.

AKP’LİLER: EKMEĞİNİ YİYORUZ, İYİ PARTİLİLER: EKMEK KAZANMAK ZORLAŞIYOR

Seçimin son düzlüğünde Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi’nde sokaklara çıktık ve vatandaşlara seçimleri sorduk. AKP’liler ülkede işlerin iyi gittiğinde ısrarcı. Öte yandan röportajlarımız sırasında dikkat çeken MHP’den ayrılarak İYİ Partiye geçenlere çok sık rastlamamız oluyor.

AKP’liler: Ekmeğini yiyoruz, iYi Partililer: Ekmek kazanmak zorlaşıyor Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlarla yaklaşan seçimleri konuştuk.

HDP ADAYI ÖZPOLAT ŞİMŞEK: SANDIĞA GİDİN OYUNUZA SAHİP ÇIKIN

HDP Antep 2. Sıra Adayı Berivan Özpolat Şimşek ile kentte artan kadın cinayetlerinden yoksulluğu, işsizlikten ekonomiye pek çok konuyu konuştuk.

HDP Adayı Berivan Özpolat Şimşek: Sandığa gidin oyunuza sahip çıkın HDP Antep 2. Sıra Adayı Berivan Özpolat Şimşek ile kentte artan kadın cinayetlerinden yoksulluğu, işsizlikten ekonomiye pek çok konuyu konuştuk.

SAÇILIK: SADECE FOTOĞRAF VERENLERDEN OLMAYACAĞIM

Seçim çalışmalarına eşlik ettiğimiz HDP Ankara 3. Bölge Adayı Veli Saçılık ile seçilmesi durumunda yapacaklarını konuştuk.