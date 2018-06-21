AKP’liler: Ekmeğini yiyoruz, iYi Partililer: Ekmek kazanmak zorlaşıyor

Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlarla yaklaşan seçimleri konuştuk.

Osman ÖNDER

Kayseri

Seçimin son düzlüğünde Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi’nde sokaklara çıktık ve vatandaşlara seçimleri sorduk. AKP’liler ülkede işlerin iyi gittiğinde ısrarcı. Öte yandan röportajlarımız sırasında dikkat çeken MHP’den ayrılarak İYİ Partiye geçenlere çok sık rastlamamız oluyor.

‘EKMEĞİNİ YİYORUZ, AK PARTİLİYİM’

Önce AKP’liler... Hasan Kılavuz 52 yaşında. Sivaslı. “Tayyip Erdoğan’da babamın oğlu değil, Devlet Bahçeli de babamın oğlu değil” diyen Kılavuz, “Hangisi ülkenin yararına çalışıyorsa ben ona bakarım. AK Parti kurulduğundan beri ona oy veriyorum. Bayrağı kim indirmek istemiyor, hangisi Türkiye için iş yapıyor, yurt dışına boyun eğmiyorsa, muhtaç olmuyorsa ben ona bakarım” diyor. Erdoğan’ın miting konuşmalarını hatırlatıyor sözleri: “Şimdi kendi uçağımızı, otomobillerimizi üretiyoruz. Üstelik elektrikli otobüs, araba üretebiliyoruz. Çok büyük şeyler bunlar. Şimdi Tayyip Erdoğan gelince ne yapacak? Petrol çıkarmamız yasak, onu kaldırıp petrol çıkaracak. Ağır silahlar üretilecek. Şimdiye kadar ABD’ye gitti hükümetler, başkanlar el pençe durdular. İsrail’e gittiler gık diyemediler. Şimdi bu adam çocuk azarlar gibi ABD’ye de kızıyor, İsrail’de kızıyor. Hem de Osmanlıyı kurmaya geliyor.”

72 yaşındaki İsmail Amca da “AK Partiliyim” diyor. AKP’li olma gerekçesini aile geleneği ve gördüğü kişisel fayda üzerinden açıklıyor: “Benim yirmi sekiz tane oyum var. Hiçbirisi benden habersiz başka partiye oy veremez. Çünkü benim babam da Adalet Partiliydi. Bu Ak Parti de Adalet Partisinin devamı olduğu için bundan başkasına vermem. Bu parti, tarlada pancar ekiyordum beni emekli yaptı. Benim bir gün sigortam yoktu beni emekli yaptı. Bana 200 TL maaş veriyor. Bana oğlum, kızım, gelinim olsa bu parayı vermezdi. Ben onun ekmeğini yiyorum.”

‘16 YILDA YÜZDE 2 BİLE ZAM VERMEDİLER’

Ancak görüştüğümüz diğer Kayserililer, ekmek yemenin de kazanmanın da giderek zorlaştığını düşünüyor. İYİ Parti bayraklarının asılı olduğu bir eve geliyoruz. 40 yıllık partisi MHP’yi bırakarak İYİ Partiye geçmiş olan Arif Topal’ın evi burası. Topal, Milli Eğitimde yıllarca hademe olarak çalışmış ve zor güç emekli olmuş. “16 yıldır yüzde 2 zam bile veremedi, ağzımıza bir parmak bal bile çalamadı” diyerek başlıyor söze ve “16 yıldır her şeyi bu hükümet yaptı sanki, başkası ülkeyi yönetiyormuş gibi şimdi çıkıp vaatlerde bulunuyorlar. 16 yıldır neredeydiniz?” diye soruyor. Topal ardından sorunları sıralıyor: “Tarım, besicilik bitti. Çiftçi ağlıyor. 16 yıldır mazot, gübre, besi fiyatları aldı başını gitti. Bunlar 16 yıldır sadece zam yaparak ülkeyi yönettiler. Bugün yapacağız dedikleri her şey boş. Benim iyi kötü bir emekli maaşım var. Konu komşuya bakıyorum herkes işsiz. İnsanların çocukları var gelecekleri ne olacak bu çocukların? Çıkıp üç çocuk istiyorlar, beş çocuk yapmış adam ama nasıl besleyecekler? Madem öyle güvence vermek lazım güven!”

‘40 YILLIK MHP’LİYİM MHP’Yİ BIRAKTIM’

“Belki 20 hükümet gördüm ama bunun kadar devletin her organını ele geçiren bir hükümet görmedim” diyen Topal, partisini niye değiştirdiğini de anlatıyor: “Beş çocuklu aile 1500 TL asgari ücretle geçinir mi? Kendisi sabah kahvaltısında yiyor o parayı ama halkını düşünmüyor. Kendi çıkarları için her şey yapıyor. Bunu değiştirmek lazım artık 16 senedir şımarttık onları. 40 yıldır MHP’liyim ama MHP’yi bıraktık artık. Şimdi ülkücüler İYİ Partiye oy veriyor. Çünkü Bahçeli kendini kurtarmak için AKP’yle anlaştı. Halkı kurtarmak için gerçekleri konuşmak lazım. Şimdi Tansu Çiller’i çekmiş yanına. O iyi bir insan olsa partisini sıfırlamazdı. Kim kaldı onun partisinden şimdi? Biz artık İYİ partiliyiz.”

‘İNŞAATLAR KAPALI, İNSANLAR İŞ BULUP ÇALIŞAMIYOR’

Ertuğrul Haspolat, inşaat işçisi ama şu anda işsiz. Şimdiye kadar MHP’ye oy vermiş, AKP ile ittifak sonrası ise İYİ Partiye oy vereceğini söylüyor. Gerekçesini şöyle açıklıyor: “Çünkü MHP diye bir şey kalmadı. Erdoğan’ın kuklası oldu. Artık İYİ Partiyi deneyeceğim”.

Geçinemediğini anlatıp “Artık değiştirmek gerekir” diyor. “İşim olsa bu saatte burada ne işim var” diye soruyor ve anlatıyor: “Kendi evimde oturmama rağmen, 4 çocukla yetiştiremiyorum. Türkiye de iyiye gitmiyor. Bir yerde patlak verecek ama nasıl bilmiyorum. Hiç iyiye gitmiyor. Kriz var, iş yok, fabrikalar kapanıyor. İnşaatlar kapalı, insanlar iş bulup çalışamıyor. Artık değişiklik lazım! Değiştirmek iyi olur.”

‘KENDİSİNİ DEĞİL HALKI DÜŞÜNMESİ LAZIM’

Son olarak da Fayans Ustası Furkan Elebaşı ile konuşuyoruz. Elebaşı, işlerin eskisi gibi olmadığından şikayetçi. “İnsanın kendinden öne halkı düşünmesi lazım. Bunlar diyor ki kriz yok ama biz ekonomik krizin tam ortasındayız. Beş kişilik aileyiz, geçim sıkıntısı var. İşsizlik, kira derdi her şey ortada. Seçimle çözülse şimdiye kadar çözülürdü. Asgari ücret 1600 TL iken domatesin beş liraya yenmesini, bu ekonomiye de iyi denmesini istemem” diyen Elebaşı, “Benim kökenim MHP’li. Son 3 dönem AKP’ye oy verdim. Ama hiçbir şey görmedik. Bu seçim ekonominin hali; 2 senedir işsizim, sigortam yok. Bu seçimlerde de İYİ Partiye oy vereceğim” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 21:59

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