Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Ruh hali iyi değil, doktora gitmesi lazım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "15 sene önce fırın mı vardı" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a "Ruh hali iyi değil. Bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk?" diyerek tepki gösterdi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

♦ "Dolardan daha değerli oldu soğan. Çünkü üretmeyen bir Türkiye. Bu Türkiye'yi batırır. 453 Milyar dolar borcumuz var."

♦ "Niye parayı betone yatırıyor çünkü çalması kolay... Borç aldı taşa toğrağa gömdü bu yüzden parayı."

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İnce'den '15 yıl önce evlerimizde fırın, buzdolabı mı vardı?' diyen Erdoğan'a yanıtı

♦ "Erdoğan'ın ruh hali iyi değil bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk."

♦ "Son 3 gün imaj düzeltmesi çalışması. İşi kötü, imajı düzeltme çabası bu. "

♦ "Sadece CHP'lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım."

♦ "Fırının buzdolabının olmadığı bir hayal dünyasında yaşıyor. 2002'de ilk geldiğinde vekiller lojmanda oturmasın dedi. Kendisi subay evlerinde oturdu. Sonra Çankaya köşkü'nü bile beğenmedi. Saray'ın bahçesinde bıldırcınlardan besleniyor. Abartmıyorum. Gerçek bunlar."

♦ "Erdoğan'ın oğluyla sıfırlama konuşması ses kayıtları montajsa benim ki de montajdır. Erdoğan'ın oğluyla sıfırlama kaydına inanıyorsa benimkine de inansın"

♦ (Bisiklete binmesine yönelik yorumlara): "E sınıfı ehliyetim var. Şoför çocuğuyum ben. Traktör de kullandım otobüs de kullandım.. Kimseye haksızlık yapmayan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bisiklete de binerim. Doğal bir insanım ben. Siyaset insana dokunma sanatıdır. Erdoğan artık dokunamıyor. Bu toprağın insanıyım ben. Zeybek de bilirim kemençe de bilirim Alevi deyişleri de bilirim."

♦ "Telefon dinlenmesine izin vermeyeceğiz. Ne kadar ayıp şeyler bunlar. Ben de dinlemeyeceğim onu. Demokrasiye inannıyorum ben. FETÖ'den dinleyenler cezaevinde. Bugün dinleyenler de yarın cezaevine girecek."

♦ "Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki yargıyla ilgili söylediklerinin tümü doğrudur." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 10:14

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