Veli Saçılık: Sadece fotoğraf verenlerden olmayacağım

Seçim çalışmalarına eşlik ettiğimiz HDP Ankara 3. Bölge Adayı Veli Saçılık ile seçilmesi durumunda yapacaklarını konuştuk.

Buse VURDU

Ankara

Seçim çalışmalarını takip ettiğimiz HDP Ankara 3. Bölge Adayı Veli Saçılık, “İşçilerin yanında sadece fotoğraf verenlerden olmayacağım. Aksine işçilerin problemlerini çözmek için çabalayan, bunun için fikir üreten ve birlikte hareket eden bir yerde durmak istiyorum. Ayrıca sokakla Meclis arasındaki o sınırı kaldırıp daha fazla sokağın sesi olmayı istiyorum” dedi.

Veli Saçılık ile seçim çalışmalarını ve milletvekili seçilmesi durumunda yapacaklarını konuştuk. Batıkent’teki çarşı ve kahvehane ziyaretlerini takip ettiğimiz Saçılık, sabah erken saatlerde kalkarak seçim çalışmalarına başlıyor. Her sabah saat 7.30’da metro duraklarında broşür dağıtımları yapılıyor. Günün ilerleyen saatlerinde protokol görüşmeleri ve dernek ziyaretlerinde bulunan Saçılık, günün büyük kısmında seçmenle bir araya geliyor. Her gün onlarca kişiyle bir araya gelen Saçılık, çalışmaların yoğunluğunu şöyle tarif ediyor: “Çok yoğun geçiyor, 24 saat yetmiyor sahiden. Sürekli bir şeyleri ertesi güne bırakmak durumunda kalıyoruz.”

TANIYAN ÇOK, İLGİ YOĞUN

Fotoğraf: Evrensel

Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan’dan oluşan 3. bölgede Saçılık’ın çalışmasının yoğunlaştığı yerler ise Yenimahalle ve Etimesgut. Saçılık ile birlikte diğer milletvekili adayları, partililer, gençler ve kadınlar burada hummalı bir çalışma sürdürüyor. 1 Kasım seçimlerinde CHP’nin yüzde 50 oy aldığı Batıkent’te takip ettiğimiz çalışmalarda neredeyse her girdiğimiz yerde Saçılık’ı tanıyan birileri mutlaka çıktı. Tanıyanların bir kısmı Saçılık’ı Yüksel direnişinden tanıdığını anlattı.

İlgi yoğundu Saçılık’a, Saçılık’ın HDP adayı olduğunu bilmeyenler, HDP ismini söyleyince de “Bu defa oyumuz sana” diyerek desteklerini belli ettiler.

‘SİYASETE OSTİM’DE BAŞLADIM’

Fotoğraf: Evrensel

Saçılık, halkın kendisine gösterdiği ilgiden umutlu. Genel tablonun olumlu olduğunu; sol, sosyalist seçmenin yanı sıra muhafazakar Kürt seçmenden de büyük oy alacağını düşünüyor.Aday olduğu 3. bölgenin ciddi bir potansiyel taşıdığını söyleyen Saçılık, çalışmalarının da bu potansiyeli harekete geçirici yönde olduğu kanısında. Milletvekili seçilmesi durumunda izleyeceği hattı da şöyle açıklıyor: “Ben köken olarak OSTİM işçisiyim. Siyasete de orada başladım. Dolayısıyla işçilerin sesi olmayı, emekçilerin

temsilcisi olmayı tercih ediyorum. İşçilerin yanında sadece fotoğraf verenlerden olmayacağım. Aksine işçilerin problemlerini çözmek için çabalayan, bunun için fikir üreten ve birlikte hareket eden bir yerde durmak istiyorum. Ayrıca sokakla Meclis arasındaki o sınırı kaldırıp daha fazla sokağın sesi olmayı istiyorum. Son olarak da AKP zulmünün bitirilmesinde net ve sert bir duruş sergilemeyi tercih ediyorum. Zorlu bir döneme girdiğimizi biliyorum. Ama bu zorlu dönemde zorlu bir muhalefet, zorlu bir siyaset yürütme kararlılığındayım.”

‘YA HEP BERABER BATACAĞIZ YA HEP BERABER ÇIKACAĞIZ’

Kahvehanelerde en çok konuşulan konu, Erdoğan’ın HDP’nin baraj altında kalması gerektiğine ilişkin sözleriydi. “Erdoğan bunu diyorsa HDP’ye destek vermek gerek” görüşü hakimdi Batıkent’te. “HDP’yle işim olmaz ama bu seçimlerde oyum size”, “Ben ulusalcıyım ama Erdoğan bunu diyorsa oyumu size vereceğim” sözleri dile geldi bolca.

Halkın büyük çoğunluğu bu seçimlerin hayati önemde olduğu kanısında. Farklı mahallelerde konuştuğumuz birçok yurttaş, ağız birliği etmişçesine bu durumu şöyle açıkladı: “Ya hep beraber batacağız ya hep beraber çıkacağız, başka yolu yok.”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise İnce ön planda. Aslında CHP’li olduğunu ancak Meclis seçimlerinde HDP’ye oy vereceğini söyleyen seçmenin temel endişesi ise ikinci tur. “Peki ikinci tura İnce kalırsa HDP İnce’yi destekleyecek mi?” sorusu bu nedenle en çok karşılaştığımız soru oldu. Saçılık’ın verdiği yanıtlar, hemen hemen herkesi tatmin etti. Sohbetin başında kafası karışık olan birçok kişinin sohbetin sonunda HDP’ye daha sıcak baktığını söyleyebiliriz.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 21:33

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