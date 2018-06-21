Kemal Kılıçdaroğlu'dan soğan ve patates ithalatına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan ve patates fiyatlarının artması üzerine ithalatın gündeme getirilmesine tepki gösterdi, "Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi esnafıyla bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soğan ve patates fiyatlarının artması üzerine başlayan ithalat tartışmaları sorulan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bu kadar bereketli topraklar üzerinde üretim yapan insanların 5-10 kuruş kazanmasına hükümet engel oluyor. Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir, hükümet edenlerdir. Bunlar hangi gerekçeyle oy istiyorlar, ben de merak ediyorum. Bu memleketi bu hale kim getirdi? Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patates ithal edecek bir ülke miyiz biz? Daha düne kadar patatesler, soğanlar derelere dökülüyordu, o zaman bu hükümet yok muydu? Aynı adamlar vardı, aynı insanlar vardı, aynı bakanlar vardı, başta şimdi cumhurbaşkanı olan aynı zat vardı. Memleketi bu hale getirdiler. Şimdi ithalat yapıyoruz. Başka ülkelerin tarımına katkı yapıyorlar.

'HÜKÜMET TARIM LOBİSİNİN OYUNCAĞI OLMUŞTUR'

Boşuna şövalye nişanı vermediler bunlara. Fransa'da boşuna şövalye nişanı vermediler. O ülkelerin tarımına katkıda bulunmak için. Geldiğimiz nokta şudur; tarım üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Hükümet, büyük güçlerin şu anda tarım lobisinin, batıdaki tarım lobisinin oyuncağı konumundadır" şeklinde konuştu. (EVRENSEL WEBTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 14:07

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