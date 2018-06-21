CHP, Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu oluşturdu

CHP Genel Merkezi’nde 4 ayrı genel başkan yardımcısının yürüttüğü Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Berivan ALTAN

24 Haziran baskın seçimlerinde sandık ve seçim güvenliğine yönelik muhalefet partileri ve STK’ler tarafından yoğun bir kampanya ve seçim çalışması yürütüldü. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi ve İletişim'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, hazırlıkların son aşamasını anlattı.

'EŞİTSİZ KOŞULLARDA GİDİLEN BİR SEÇİM'

Seçim çalışmalarının adil bir ortamda gerçekleşmediğini ifade eden Adıgüzel, "Özellikle seçim sürecinde muhalefet partilerine yönelik, binalara yönelik yapılan saldırılar ve son olarak Suruç'ta yaşanan ve ölüme kadar giden bir sürece dönüştü. Bunların yaşanmasında en önemli sebep ise Türkiye'nin yönetilmesindeki yanlış ve ötekileştirme politikalarının bir sonucunda ortaya çıkıyor. 6 milyon oy almış bir partinin cumhurbaşkanı adayı tutuklu ve eşit koşullarda kampanya yapılmasına izin verilmiyor. Eşitsizlikler arasında bir seçime gidiyoruz" diye konuştu.

'OYLAR SANDIĞA GİRDİĞİ GİBİ ÇIKSIN DİYE'

Amaçlarının Türkiye'de kurulan 181 bin 869 sandığın tek tek sonuçlarını takip etmeyi amaçladıklarını ve o sandıklarda güvenliği sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Adıgüzel, "Birimizin olmadığı sandıkta diğerimiz olalım. Ama kesinlikle demokrasiye inanan, sandığa giren oyun aynı şekilde çıkmasını sağlayacak bir görevli olmasını istiyoruz. Bütün oylara sahip çıkmaya çalışacağız. Yüz binlerce gönüllü, avukat ve basın çalışanları çalışmalar kapsamında görev alacak" dedi.

‘YSK VERİLERİNİ TAKİP EDECEĞİZ’

Adil Seçim Platformu ile ortaklaşmanın yanı sıra CHP olarak da seçim ve sandık güvenliği için ayrı çalışmalar yaptıklarını anlatan Adıgüzel, CHP olarak 4 genel başkan yardımcısının başında olduğu Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını ve seçim günü 200 gönüllünün genel merkezde çalışacağını kaydetti. Adıgüzel, şu bilgileri paylaştı: "Kurduğumuz bilişim ağıyla eş zamanlı olarak YSK verilerini takip edeceğiz ve aynı zamanda sahayla da iletişim halinde olacağız. Referandum da yaşadığımız mühürsüz oy meselesinden sonra çok daha kapsamlı bir çalışma yürüttük. Burada oluşturduğumuz kriz masasında gelen bilgileri anında analiz eden ve çözüm üreten bir merkez oluşturduk. Açıklamaların tek merkezden yapılmasını sağlayacağız. Amacımız iktidarla güçle sandığa giren oyun değişmesine izin vermemek."

Türkiye'de 972 ilçede örgütlü olan CHP'nin buralarda da kriz masası oluşturduğunu ve oralardan gelen bilgi akışının genel merkezde süzgeçten geçeceğini anlatan Adıgüzel, ihlallere anında müdahale edeceklerini kaydetti. Gönüllü ağı yanı sıra avukatlardan oluşan bir ağ da örgütlediklerini belirten Adıgüzel, hukukçularının YSK'yı takip edeceğini ve yaşanacak ani bir krizde hazırlıklı olduklarını vurguladı.

'HERHANGİ BİR MANİPÜLASYONA KARŞI MİLLETVEKİLLERİMİZ KRİTİK BÖLGEDE'

Adıgüzel, CHP olarak 250 bin sandık görevlisi ile seçimlerde sandık güvenliğini sağlayacaklarını kaydetti. Bunun yanı sıra bölgelerden gelen talepler üzerine 12 milletvekilini kritik bölgelerde görevlendirme yaptıkları belirten Adıgüzel, "Milletvekilleri görevlendirme bölgelerine 3 gün önceden gidecekler, orada bulunan STÖ'lerle, kaymakamlık ve valilikle görüşme yapacaklar, seçim manipülasyonuna karşı bir çağrı olduğunda ise buna karşı bir çağrı yaparak, orada olduklarını söyleyecekler. Bu seçimleri manipüle etme çabasını engelleyecekler. Ayrıca oradaki gönüllüleri organize ederek seçim güvenliğini sağlayacaklar" ifadelerinde bulundu.

'YURTTAŞLAR SANDIK BAŞLARINDAN AYRILMASIN'

Adıgüzel, Adil Seçim Platformu’nun taşımalı sandıklarda partilerle dayanışma içerisinde olduklarını ve sandıklarda bir kişi yerine üç kişi görevlendirerek, sandık güvenliğini yakından takip edeceklerini aktardı. Platform olarak tüm yurttaşların güvenle sandık başına gitmesini sağlamak için her türlü çalışma yaptıklarını ifade eden Adıgüzel, seçmenlere şu çağrıda bulundu: "Türkiye tabi çok fazla zulme ev sahipliği yapmış bir ülke ve buna karşı da her dönem direnenler olmuş. Kimse korkmasın bu iş 24 Haziran'da sandıkta bitecek. En önemlisi oy vermek ve sandığa sahip çıkmak. Kendi sandıklarını mutlaka kontrol etsinler, sandık başlarında oy sayımını gözlesinler. 25 Haziran sabahı aydınlık günlere ulaşacağız."

'GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ YANINDA OLSUNLAR'

Seçim günü görevli güvenlik güçleri, kamu görevlileri ve seçimi manipüle etmeyi düşünen diğer partilere de çağrıda bulunan Adıgüzel, "Anti demokratik uygulamalar kimsenin yanına kalmıyor. Bu gün belki birileri güçlü olabilir ama güçlünün yanında değil haklının yanında olsunlar. Çünkü yarın haklı olan kazanacak. Hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler herkes ayağını denk alsın. Vatandaşın, halkın oyuna saygı duysunlar” şeklinde konuştu. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 11:03

www.evrensel.net