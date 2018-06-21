Silivri'de seçim: Cezaevinde sandık sayısı neredeyse 3 kat arttı

Silivride seçimin nabzını tuttuk. Cezaevindeki sandık sayısının neredeyse 3'e katlandığına vurgu yapan HDP temsilcisi 'Bu, ülkemizin özeti' diyor.

Erhan KURUL

İstanbul

Seçime 2 gün kala Silivri’de de seçime giren siyasi partiler bir yandan Silivri’nin sokaklarında ev ev gezerken bir yandan da açtıkları stantlarda Silivri halkıyla yan yana geliyor. İstanbul’un düşük nüfuslu ilçelerinden Silivri’de belediye CHP’de. 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinde de birinci parti olan CHP’yi sırasıyla AKP, MHP, HDP ve SP izliyor. CHP ve AKP iki seçim arasında oyunu arttırırken diğer partiler oyunu koruyamadı. Referandumda ise yüzde 59.8 ile hayır çıktı.

Silivri Cezaevindeki sandık sayısının neredeyse 3 katına çıktığına vurgu yapan HDP temsilcisi bunun ülkedeki durumun özeti olduğunu söylüyor.

‘BÜTÜN GÜÇLERİMİZLE SOKAKTAYIZ’

Fotoğraf: Evrensel

Saadet Partisinin ilçe merkezinde kurduğu çadırda İlçe Yöneticisi Berkant Tonk, “Medyayı bizim gibi partiler kullanamadığı için bütün güçlerimizle sokaklarda halk ile buluşmak durumundayız” diyor. “Kurduğumuz çadırda buluştuğumuz kişilere vizyonumuzu ve neden millet ittifakı içerisinde olduğumuzu anlatıyoruz” diye ekliyor. Ülkede kutuplaşmanın giderek arttığını aktaran Tonk “İktidarın baskısı nedeniyle insanlar düşüncelerini ifade etmiyorlar” dedi. Tonk, Saadet Partisinin Silivri’de oy oranını arttıracağını düşünüyor.

‘TEPKİLER DAHA OLUMLU’

Fotoğraf: Evrensel

Millet ittifakı içerisinde yer alan İYİ Parti seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri, pazar ziyaretleri, ev ziyaretleri şeklinde yürütürken sahilde de stant açıyor. İlçe merkezinde stant açmadıklarını belirten İYİ Parti İlçe Başkanı Ozan Ersaraç, şehir merkezinde açılan stantlarda, stantların iç içe olmasından dolayı verim alamadıklarını söylüyor.

Silivri’de iki haftada bir anket yaptırdıklarını ve bu anketler sonucunda Silivri’de ikinci parti çıktıklarını savunan Ersaraç, Silivri’de kendilerine oy akışının en çok CHP’den olacağını düşünüyor.

‘TOPLU VE BİRLEŞİK MÜCADELE ETMELİYİZ’

Alevilerin bu seçimde kafasının net olduğunu ifade eden CHP Meclis Üyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Süheyl Kırkıcı, “Önümüzde iki cephe var. Bir tarafta eşitlik, kardeşlik, barış içinde bir arada yaşamak isteyenlerin cephesi diğer tarafta herkesi dışlayan, ötekileştiren anlayışın cephesi. Aleviler demokrasi güçlerinin cephesinde olacaktır. Alevilerin sorunları tek başına Alevilerin mücadelesi ile, Kürtlerin sorunu tek başına Kırkıcı, Kürtlerin mücadelesi ile ya da laiklik ve çağdaş Türkiye mücadelesi sadece sosyal demokratların mücadelesi ile çözülemez. Bu nedenle bütün sorunlarımızın çözümü için toplu ve birleşik mücadele etmeliyiz” dedi.

HDP’YE SİLİVRİ’DE SALDIRI

Fotoğraf: Evrensel

Bu seçimin kilit partilerinden biri olan HDP, günlük yapılan planlar doğrultusunda ev ev dolaşarak, sendika ve yöre derneklerini ziyaret ederek ve stantlar kurarak seçim çalışmalarını yürütüyor. Silivri’de geçen seçimlere göre HDP’ye olan ilginin arttığını söyleyen Silivri İlçe Eş Başkanı Mehmet Kaya “Bütün bunlar partimize olan ilgiyi arttırdı, AKP ve CHP içerisindeki Kürtlerde dönüşüme neden oldu” dedi. Yurt genelinde HDP’ye yönelen saldırılar Silivri’de de etkisini gösteriyor. Sahilde açılan stantta 60-70 kişilik bir grubun saldırısına uğradıklarını aktaran Kaya “Araçlarımıza saldırıyorlar, bekçiler tarafından arkadaşlarımız baskılanıyor, standımıza yapılan saldırıda iki arkadaşımız denize atıldı. Astığımız bayraklar, flamalar neredeyse her gün sökülüyor” diyerek yaşananları özetliyor.

Silivri’de bulunan 384 sandığın 43 tanesi cezaevinde bulunuyor. Daha önceki seçimlerde bu sayının 16’yı geçmediğini ifade eden HDP Silivri İlçe Eş Başkanı Mehmet Kaya, bu örnek Türkiye’nin durumunu da gözler önüne seriyor diyor. Yaşanan baskılara rağmen alacakları oy sayısında artış olacağını, en az 15 bin oy alacaklarını ifade eden Kaya şu hatırlatmada bulunuyor “Eğer HDP baraj altında kalırsa Türkiye demokrasisi de baraj altında kalır!”

DİSK GIDA İŞ: İŞÇİLERİ ‘TAMAM’ DEMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Silivri'de örgütleme çalışması yürüten DİSK’e bağlı Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Levent Gökçek de, OHAL’den istifade grevlerin yasaklandığını, sendikal hak ve özgürlüklerin gasbedildiği, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı gibi her türden hak arama yönteminin baskı altına alındığını hatırlatıyor. “Bu ortamda işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmek oldukça zorlaştı” diyen Gökçek “ Son 16 yılda tam 15 grev fiilen yasaklandı. Asgari ücret ekonomik büyümeden payını alamıyor ve gelir dağılımı daha da bozuldu. İşsizlik sorunu derinleşti. AKP döneminde 21 binden fazla işçi iş cinayetlerine kurban gitti. Özelleştirmeler ile halkın birikimleri, yabancı ve yerli sermayeye peşkeş çekildi. 16 yıllık bu karanlık tabloya karşı tüm işçileri ekmek ve özgürlük için TAMAM demeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 22:19

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