CHP seÃ§meni: Mecliste HDP, HDP seÃ§meni: Ä°kinci turda Ä°nce

Uzun Ã§alÄ±ÅŸma saatleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cret... Deri iÅŸÃ§isinin oyunu, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve yaÅŸam standartlarÄ± belirleyecek.

CHP’li seçmenin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu Trakya’da görüÅŸtüÄŸümüz deri iÅŸçilerinin seçim tercihlerinde belirleyici neden geçim derdi. CHP’li iÅŸçiler Mecliste HDP’ye oy vereceklerini söylerken, HDP’li iÅŸçiler ise ikinci turda Ä°nce’yi iÅŸaret ediyor. Ancak iÅŸçiler, seçimlerin iÅŸçiler için bir kurtuluÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söylüyor.

“Deri iÅŸçisinin en büyük sorunu ücret” diyor bir iÅŸçi: “Deri iÅŸçisi ortalama 1600 lira alÄ±yor. En fazla 1800 lira alÄ±r. Her ailede iki çalÄ±ÅŸan var, baÅŸka türlü geçinemez ki. Normalde bizde kimse eÅŸini çalÄ±ÅŸtÄ±rmaz. Ama ÅŸimdi kadÄ±n çalÄ±ÅŸmazsa aile geçinemiyor. Daha önce 1 kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±p 6-7 kiÅŸiye bakabiliyordu. Åžimdi en az iki kiÅŸinin çalÄ±ÅŸmasÄ± gerekiyor.”

BaÅŸka bir deri iÅŸçisi de ÅŸimdi ki durumunu önceki yÄ±llarla kÄ±yaslÄ±yor: “Åžu an ben hem emekli maaÅŸÄ± alÄ±yorum hem çalÄ±ÅŸÄ±yorum ama geçinemiyorum. Ben 10 sene önce emekli maaÅŸÄ±mla geçinebiliyordum ama ÅŸimdi yapamÄ±yorum. O zaman yine paranÄ±n kÄ±ymeti vardÄ±. Ama ÅŸimdi yok. Herkes beni çÄ±karÄ±rlar, elimdekini de kaybederim korkusuyla çalÄ±ÅŸÄ±yor. Deri iÅŸçisi ÅŸu an sinmiÅŸ durumda.”

“Deri iÅŸçisinin sosyal yaÅŸamÄ± sÄ±fÄ±r” diyor baÅŸka bir iÅŸçi: “Ä°nsanlar artÄ±k mutsuz. Daha önce 3-5 arkadaÅŸ ara ara meyhaneye gider demlenirdik. Bunlara bile hasret kaldÄ±k. Åžimdi mesela arÄ±yor biri, ‘Kaçta çÄ±kacaksÄ±n’ diye soruyor. 8’den önce çÄ±kma ÅŸansÄ±m yok. Eve gidiyorsun, bir ÅŸeyler yiyorsun zaten gece oluyor. Sonra kafayÄ± vurup yatÄ±yorsun. Ertesi gün yine öyle. Deri iÅŸçisi mesaiye kalsa da geçinemiyor. Adam kahvaltÄ±da verilen paket yaÄŸlar reçeller var ya, onlarÄ± toplayÄ±p götürüyor çocuklarÄ± yesin diye.” Ä°ÅŸçilerin uzun saatler düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸmasÄ± yetmemiÅŸ olacak ki daha düÅŸük ücretlere patronlarÄ±n mülteci iÅŸçileri çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söylüyor.

Ä°LK TURDA DEMÄ°RTAÅž, Ä°KÄ°NCÄ° TURDA Ä°NCE

Ä°stisnasÄ±z, görüÅŸtüÄŸümüz tüm deri iÅŸçilerinden benzer ÅŸeyler dinliyoruz. Çorlu’da deri iÅŸçilerinin oy tercihlerinde de belirleyici olan bu olacak: Geçim derdi. Peki deri iÅŸçilerinin tercihleri ne yönde olacak?

HDP’li olduÄŸunu ifade eden bir iÅŸçi, önce kendi iÅŸyerindeki geliÅŸmeleri anlatÄ±yor: “Bizim iÅŸyerinde CHP’ye oy veren arkadaÅŸlarÄ±n çoÄŸu HDP’ye oy verecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye verecekler. CHP’ye oy veren iÅŸçiler bunu biliyor, Meclis çoÄŸunluÄŸu önemli.” Kendisi içinse ÅŸunu söylüyor: “Ä°lk turda DemirtaÅŸ, benim elim gitmez Ä°nce’ye. Ama ikinci tura kalÄ±rsa ona oy veririm.”

CHP SEÇMENLERÄ° MECLÄ°STE HDP DÄ°YOR

GörüÅŸtüÄŸümüz baÅŸka bir deri iÅŸçisi ise CHP seçmeni. “Ben cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye vereceÄŸim” diyor: “MilletvekilliÄŸinde ise HDP’ye. HDP’nin barajÄ± geçmesi gerekiyor ama Muharrem Ä°nce’nin de ilk turda güçlü çÄ±kmasÄ± gerekiyor. ErdoÄŸan kendi itiraf etti. HDP’nin baraj altÄ±nda kalmasÄ± lazÄ±m dedi. Buna karÅŸÄ± bile HDP’ye oy vermek lazÄ±m.”

Kendisini “YÄ±llardÄ±r CHP’liyim” diye tarif eden bir iÅŸçinin birkaç eleÅŸtirisi var: “CHP’yi belediyecilik bitiriyor. BelediyeciliÄŸi bilmiyor. YÄ±llardÄ±r CHP’liyim ama kuÅŸku duyuyorum, ülkeyi yönetebilecekler mi diye.” Oy tercihi ise ÅŸu ÅŸekilde olacak: “Ben dinimi deÄŸiÅŸtiririm ama ErdoÄŸan’a oy vermem. Ben milletvekilliÄŸinde HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye vereceÄŸim.”

HEMEN HER Ä°ÅžÇÄ° AKP’DEN KOPUÅž OLDUÄžUNU SÖYLÜYOR

DERÄ° iÅŸçileri az da olsa AKP’den kopuÅŸlarÄ±n da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçilerin çoÄŸunun, iÅŸyerlerindeki tartÄ±ÅŸmalardan, sohbetlerden, yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan aktardÄ±klarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

- “AK Partiden kopuÅŸlar da var. Bizim iÅŸyerinde AK Partiden kopanlar Ä°YÄ° Parti diyor.”

- “Ne kadar yalan ne kadar doÄŸru söylediÄŸini bilmiyorum ama bir arkadaÅŸÄ±m AK Parti’den vazgeçtiÄŸini söyledi.”

- “Bizim iÅŸyerinde 300’e yakÄ±n iÅŸçi var. Mesela önceden ErdoÄŸan’a oy verenler ÅŸimdi lanet okuyorlar. Gerekçeleri hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±. Birinin cebini dolduruyor, diÄŸerinin cebinden alÄ±yor. Sonuçta iÅŸçi acÄ±ndan ölmüyor ama doymak için de ekmeÄŸe dadanÄ±yor. Ben emekli olduÄŸum halde çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Yine yetmiyor yine yetmiyor. AK Partiden kopanlar milletvekilliÄŸinde Ä°YÄ° Partiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye verecekler.

- “MHP’den kopuÅŸlar çok var. Muhafazakar kesim Ä°YÄ° Partiye ya da Saadet Partisine, laik kesim ise CHP’ye kayÄ±yor. Milletin gözünde artÄ±k Bahçeli kalmadÄ±.”

- “Mecliste HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ErdoÄŸan’a oy verecekler var. Bunlar Kürt seçmenler. Bir taraftan Kürt olmalarÄ±ndan ve AK Parti’ye bir dur demek için HDP’yi seçiyorlar, diÄŸer taraftan ErdoÄŸan’dan baÅŸkasÄ± yönetemez diyorlar.”

AKP ve MHP’den kopuÅŸlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± daha önce defalarca birinci aÄŸÄ±zlar tarafÄ±ndan da ifade edildi ancak burada kullanÄ±lan ifadelerden belki de daha önce hiç duyulmayanÄ±, bazÄ± seçmenlerin milletvekilliÄŸinde HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ErdoÄŸan’a oy verecek iddiasÄ±. Burada ÅŸunun altÄ±nÄ± çizmekte fayda var, bunu ilk aÄŸÄ±zdan duymuyoruz, bu ifade bir aktarÄ±m ÅŸeklinde geliyor bize.

‘ASLINDA ERDOÄžAN KILIÇDAROÄžLU’YU ÇOK SEVÄ°YOR’

CHP üyesi olduÄŸunu ifade eden bir deri iÅŸçisi Ä°nce’nin hem teÅŸkilatÄ± hem de CHP seçmenlerini heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor: “KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu bu zamana kadar ErdoÄŸan’a çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ gibi geliyor bana. BakmayÄ±n, ErdoÄŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’yu çok seviyor, çünkü onun için ganimet. Ondan sürekli aday ol diyordu ama beklediÄŸi olmadÄ±. Ama Ä°nce baÅŸka bir etki yarattÄ±. CHP’lilerde bir umut var.”

Ancak Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n Mecliste çoÄŸunluÄŸu almamasÄ± için HDP’ye oy vereceÄŸini söylüyor, daha önceki iki seçimde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi...

Seçimlerin OHAL altÄ±nda yapÄ±lmasÄ±, güvenlik gerekçesiyle sandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±... “Ne kadar güvenli olacak” diyor iÅŸçi: “Ben vatadaÅŸ olarak medyadan yargÄ±ya her ÅŸeyin iktidarÄ±n emrinde olduÄŸu bir yerde bundan kuÅŸku duyuyorum. Zaten CHP’li olarak bundan dolayÄ± HDP’nin barajÄ± geçmesi için oy vereceÄŸim. Ä°stedikleri gibi at koÅŸturmasÄ±nlar diye.”

Ä°ÅŸyerinde AKP seçmeni iÅŸçilerin de bulunduÄŸunu söyleyen iÅŸçi AKP’ye oy vermede tarikatlarÄ±n etkisinin büyük olduÄŸunu anlatÄ±yor: “AKP’li iÅŸçileri tutan ÅŸeylerden biri de din. Cemaat örgütlenmeleri var. Mesela SüleymancÄ±lar etkili. CHP gelirse camileri kapatÄ±r, baÅŸÄ± örtülülerin baÅŸÄ±nÄ± açar. Bu sözler hâlâ etkili oluyor. AnlatÄ±yoruz inanmÄ±yorlar, sanki afyonlanmÄ±ÅŸlar. KardeÅŸim biz bu ülkede yaÅŸÄ±yoruz, bu ülkenin düÅŸmanÄ± deÄŸiliz ki.”

DERÄ° Ä°ÅžÇÄ°SÄ° SEÇÄ°MÄ°N KENDÄ°SÄ° Ä°ÇÄ°N ÇARE OLMADIÄžINI BÄ°LÄ°YOR

FotoÄŸraf: Evrensel

Tercihinde geçim derdi belirleyici olan, uzun saatler düÅŸük ücretlerle çalÄ±ÅŸan deri iÅŸçileri yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n iktidarÄ±n deÄŸiÅŸmesiyle çözülmeyeceÄŸini anlatÄ±yor.

Bir iÅŸçi, “Åžimdi ekonomi sÄ±kÄ±ntÄ±da, dÄ±ÅŸ borç tavan yapmÄ±ÅŸ. Diyelim ki Ä°nce geldi? Bu sÄ±kÄ±ntÄ±dan nasÄ±l çÄ±kacaklar? Her ÅŸeyin faturasÄ±nÄ± bize çÄ±karÄ±yorlar. Düzen deÄŸiÅŸmedikçe bu iÅŸ deÄŸiÅŸmez. Bizim biraz nefes alalÄ±m, örgütlenebilelim diye beklentimiz var. Åžimdi bir araya gelemiyorsun ki. Bir araya gelsen, hakkÄ±nÄ± savunsan, direniÅŸ yapsan terörist diye suçlanÄ±yorsun. Hükümet deÄŸiÅŸirse iÅŸçinin cebine daha fazla mÄ± para koyacaklar? Biz hakkÄ±mÄ±zÄ± isterken daha rahat olacaÄŸÄ±z belki.”

“Biz istiyoruz ki iÅŸçinin hakkÄ±nÄ± versinler” diyor baÅŸka bir iÅŸçi: “Ama kim gelirse gelsin iÅŸçinin hakkÄ±nÄ± vermez, yÄ±llardÄ±r görüyoruz. Ä°nce’nin vaatleri var ama yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz. Onun için eÄŸer kazanÄ±rsa ‘BunlarÄ± bunlarÄ± demiÅŸtin kardeÅŸim, yapman lazÄ±m’ dememiz gerekiyor. Ama asgari ücreti 2 bin lira da yapsan yine iÅŸçinin derdine çare deÄŸil.”

BaÅŸka bir iÅŸçi de “500 milyara yakÄ±n dÄ±ÅŸ borç var. Sonuçta iktidara CHP gelirse bu borçlarÄ± ödese bile fatura bize kesilecek. Halktan toplanacak yani. Patronlardan almazlar ki. Patronlar yaÅŸatmaz ki CHP’yi. Mesela yüzde 7 mi büyükdük. Halka yansÄ±yan hiçbir ÅŸey yok. Ya bakÄ±yorsun gazeteciler, milletvekilleri hapiste, üniversite hocalarÄ±nÄ±n hali belli. YargÄ± desen iktidarÄ±n emrinde. Belki demokrasi yönünden iyileÅŸtirmeler olur diyoruz.

‘DÜZELMESÄ° Ä°ÇÄ°N MÜCADELE ETMEMÄ°Z GEREKÄ°YOR’

Bir deri iÅŸçisi de Emek Partisi üyesi. “Partimin de dediÄŸi gibi tek adam rejimine dur demek için HDP’ye ve DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸim” diyor ve ÅŸöyle devam ediyor: “Ä°nce cumhurbaÅŸkanÄ± seçilirse patron asgari ücreti 2 bin lira yapalÄ±m demez. Siz çok çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz, 10 kiÅŸi daha alayÄ±m yükünüz hafiflesin demez. Belki demokratik hak ve özgürlüklerimiz biraz geniÅŸleyebilir. Ama iÅŸçinin durumunun deÄŸiÅŸmesi için bizim çalÄ±ÅŸmamÄ±z, mücadele etmemiz gerekir. Esasen bu yapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmemiz gerekiyor. Ekonomin Amerika’ya baÄŸlÄ± olunca, para babalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± çoÄŸaldÄ±kça bu ülkede iÅŸçinin durumu düzelmez. Ancak ne olur iÅŸçinin partisinin önderliÄŸinde geliÅŸecek iÅŸçi hareketi bu durumu deÄŸiÅŸtirir.”

Ä°ÅžÇÄ° ARTIK CEBÄ°NÄ°N BOÅžALDIÄžININ FARKINDA

FotoÄŸraf: Evrensel

“MilletvekilliÄŸinde HDP, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce” diyen, çorap fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi, “Bizim iÅŸyerinde AKP’den vazgeçenler var” diyor: “AK Parti fanatikleri ne olursa olsun vazgeçmiyor ama sadece oy vermekle sÄ±nÄ±rlÄ± olanlar vazgeçiyor. AK Partiden vazgeçenler genelde Ä°YÄ° Parti ve Meral AkÅŸener diyor. YÄ±llardan beri yolsuzluk yapÄ±lÄ±yor. Düne kadar iÅŸçi ‘Benim için çaldÄ±’ diye savunabiliyordu ama bugün öyle diyemiyor. ArtÄ±k kendi cebinin boÅŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda. Daha çok da kadÄ±nlar. Çünkü yemeÄŸi piÅŸiren onlar. Ä°YÄ° Parti adayÄ±nÄ±n kadÄ±n olmasÄ±nÄ±n da etkisi olabilir ama temel neden ekonomi.”

Hükümet deÄŸiÅŸirse ancak tarÄ±ma ve üretime dayalÄ± bir ekonominin hayata geçmesi durumunda halkÄ±n rahat edeceÄŸini anlatÄ±yor: “Mesela benim köyde 40 dönüm arazim var. Ben bileyim ki köyde yaptÄ±ÄŸÄ±m tarÄ±mdan kazanacaÄŸÄ±m, burada bir dakika durmam. Benim gibi bir sürü insan var. EÄŸer tarÄ±m yapabilseydi insanlar kentlere göç etmezdi. Buradaki fabrikalar da iÅŸçi sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çekerdi, o zaman ücretler yükselirdi. Üretim ekonomisini hayata geçirebileseler halkÄ±n durumu iyileÅŸir.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 22:40

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