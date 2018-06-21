HDP'nin Cumhurbaşkanı aday Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden e-miting düzenledi.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasını Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürütmeye devam ediyor. "Bu akşam saat 19.30-21.30 arasında buradan bir e-miting yapacağım. Avukatlarım, c.evinden mesajlarımı size sıcağı sıcağına ulaştıracaklar. Hepinizi mitinge bekliyorum. Bayraklarınızı, pankartlarınızı alın gelin. Güzel olacak :)" mesajıyla duyurduğu e- mitingi gerçekleştiren Demirtaş, "Demokrasi tarihi açısından 'tarihe geçiyoruz' şu an. Anadolu Ajansı flaş haber geçsin diye söylüyorum" dedi.

Erdoğan'ı eleştiren Demirtaş, "Hz Ömer’in adaletini vaat etti, Yezit oldu. Devleti aile şirketi haline getirdi. Medya kaynında, enerji ve silah sektörleri damadında, eğitim oğlunda, istihbarat da eniştesinde" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

1- Merhaba! Dünyanın dört bir yanından miting alanını dolduran herkesi yürekten selamlıyorum. Dünyada ilk defa c.evi hücresinden bir e-miting yapılıyor. Demokrasi tarihi açısından “tarihe geçiyoruz” şu an. Anadolu Ajansı flaş haber geçsin diye söylüyorum. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/BBdVZz39bX — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

2- Öncelikle tüm baskılara, eşitsiz koşullara rağmen inançla, fedakârlıkla çalışan milyonlarca gönüllü arkadaşıma; sesim, nefesim olan gençlere, kadınlara, avukatlarıma, partililerime, eşime, aileme ve hücre arkadaşım A. Zeydan’a teşekkürlerimi sunuyorum. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/C48egUbaW0 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

3- Medya ambargosunun acımasızca uygulandığı bu dönemde, basın onurunu koruyan özgür basına ve sosyal medya kullanıcılarına ayrıca teşekkür ediyorum. Ve tabii ki meydanları dolduran siz değerli halkımıza şükranlarımı sunuyorum. #DemirtaşTwitterMitingi'ne hoş geldiniz! — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

4- Değerli kardeşlerim, siyasi tarihimizin belki de en önemli seçimi için, 3 gün sonra sandığa gidiyoruz. Fakat bu defaki seçim, sırf birkaç parti arasından birini tercih etme seçimi değil. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

5- Sevgili halkım! Güzel ülkenin güzel insanları! Mührü elinize aldığınızda, aslında iki tercihten birini yapacaksınız. Ya tek adamı ya da çok insanı seçeceksiniz. Ya diktatörlüğü ya da demokrasiyi tercih edeceksiniz. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/6OPvJ6KK52 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

6- İşçiler, emekçiler! Sevgili halkım! Ya Soma’da maden işçilerini tekmeleyenlere ya da maden faciasında ambulansa binerken sedye kirleniyor diye mahcup olan işçilere oy vereceksiniz aslında. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/EOWbcdckW8 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

7- Ya “OHAL’i işçileriniz grev yapmasın diye getirdik” diye seslendikleri patronlara ya da alın terinin hakkı için grev hakkını savunan işçilere oy vereceksiniz aslında. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

8. Ya çiftçilere kredi vermekle mükellef bankadan trilyonlarca kredi alan yandaş medya patronlarına ya da borcunu ödeyemediği için aynı bankanın önünde hasadını yakarak, sütünü yerlere dökerek protesto eden çiftçiye oy vereceksiniz. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/vDsTfXMTuz — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

9- Ya 90’ların beyaz Torosçularıyla boy gösterenlere ya da 90’larla hesaplaşıp özgür bir yaşamın kapısını açanlara oy vereceksiniz. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

10- Sevgili halkım! Yurttaşlarım! Bakın, “Seçilmişleri atanmışlara kurban etmeyeceğiz” diyerek geldiler, seçilmişleri c.evine koydular. Atanmış memurları, milyonların oy verdiği belediyelere kayyum getirdiler. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/IaBnrV7gpe — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

11- Hatırlıyorsunuz değil mi? "Analar ağlamasın" dediler; bugün elleri tabutların üzerinde, gençlerin kanı üzerinden siyaset yapar hale geldiler. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

12- “Kürt sorunu benim sorunum” deyip halkın oyunu alarak iktidar oldular, bugün Diyarbakır’da Kürtlerin gözünün içine baka baka “Kürt sorunu yoktur” diyecek hale geldiler. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

13- Hz Ömer’in adaletini vaat etti, Yezit oldu. Devleti aile şirketi haline getirdi. Medya kaynında, enerji ve silah sektörleri damadında, eğitim oğlunda, istihbarat da eniştesinde. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

14- Bize bölücü diyor ama ülkedeki en büyük bölücü; insanları dillerine, inançlarına, yaşam tarzlarına, siyasi görüşlerine göre ayrıştıran, kendine oy vermeyen hatta biat etmeyen herkese "terörist" diyendir. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

15- Peki, ne yapacağız? Sadece eleştirecek miyiz? Çaresiz miyiz? Hayır! Çaresiz değiliz. Çare senin elindeki mühürde. Ülkemizin bu hali senle değişir. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/Zq8MqLdEXW — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

16- Ülkemiz farklılıklarıyla, tarihsel mirasıyla, doğasıyla, çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı haliyle dünyanın en büyük zenginlikleriyle dolu. Bu zenginlikleri, tek adam ve şürekâsına teslim edemeyecek kadar çokuz biz. Çokuz ve güçlüyüz. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

17- Kusura bakmayın beklettim biraz. Yo, prompter arızası değil, ketılın suyu bitti, kaynamasını bekledim. Yeminle acayip yakıyor ketıl. 10-15 twitte bitiyor suyu. Tüp taktırmak istedim, c.evi yönetimi bırakmıyor. Evet, ne diyordum, çokuz ve güçlüyüz. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/eAN4NhTJZO — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

18- Bizler ancak, Edirne’den Hakkâri’ye güçlerimizi birleştirirsek gidişatı değiştirebiliriz. Bunun için tek adamda, tek düşüncede, tek ampulde birleşmemiz gerekmiyor. Demokrasinin evrensel ilkelerinde birleşebiliriz. Tek ampul değil, avize olalım. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/tJ7IS6J666 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

19- Her tür şiddete son verecek demokrasi ve barış adımlarını atalım, çağdaş bir Anayasa yapalım. OHAL’i kaldıralım, KHK mağduriyetlerini giderelim. Yargı bağımsızlığını, medyada ve üniversitelerde özgürlüğü sağlayalım. Kamplaşmayı, kutuplaşmayı bitirelim. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

20- Bunlarla eş zamanlı olarak tarım, hayvancılık, sanayi ve turizmi şaha kaldıralım. Gençlere yeni iş, çalışanlara daha fazla güvence ve kazanç, emeklilere onurlu bir yaşam sağlayalım. Alın terimizle, hep beraber kazanalım. Halk da kalkınsın ülke de. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

21- Kadınların yaşamın her alanına kendileri olarak ve eşitçe katılmalarının önündeki tüm engelleri, ayrımcılığı kaldıralım. Taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, bireysel sorun değildir, politiktir. Kadınlarla el ele vererek, bunların üstüne cesurca gidelim. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

22- Eğitimde parasız, bilimsel, laik, anadilinde modeller üzerinde uzlaşalım. Müfredatı her türlü bilim dışı, ayrımcı, militarist öğelerden, hurafelerden, yalandan, yanlışlardan arındıralım. Atama bekleyen öğretmenleri bir yıl içinde göreve davet edelim. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

23- Küçük yaşta zorla evlendirmeler, çocuk işçiliği, çocuk istismarı gibi ciddi sorunların çözümü için el ele verelim. Okullaşma oranını %100’e çıkaralım. Ülkenin geleceğini ancak iyi bir eğitim modeliyle kurtarabiliriz. En büyük yatırımı eğitime yapalım. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/tIYJPo6c63 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

24- Engelli Bakanlığı kuralım. Engelinden dolayı toplumsal yaşama dahil olamayan milyonlarca yurttaşımızın engellerini kaldıralım. Unutmayın ki, her birimiz her an engelli olabiliriz. Engelli kardeşlerimize yönelik ayrımcılığı zihinlerimizde bitirelim. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

25- Asgari ücreti ve emekli maaşını 3.000 TL yapalım. Merak etmeyin, ülke batmaz. Üretimin arttığı bir yerde bunun iki katına çıkmak bile mümkün. Yoksulluk sınırı 6.000 TL iken bu miktarlar ne abartıdır ne de afaki. Bunu mutlaka hayata geçireceğiz. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

26- Çiftçiye, esnafa, KOBİ’lere destek vererek dış piyasada rekabet imkanını artıracağız. İhracatı artırarak cari açığı düşüreceğiz. Faiz ve döviz de buna bağlı olarak hızla düşecek. İsraf, rüşvet ve talana son vereceğiz. Bunu bizden başka kimse yapamaz. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

27- Arkadaşlar hava çok sıcak, miting çok kalabalık biliyorum. (Umarım öyledir yani ) Sizleri burada fazla da tutmak istemiyorum. Bu arada sağlık görevlisi var mı aranızda, şurada biri fenalık geçirdi galiba. Yo, su dökmeyin başına, doktor çağırın#DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

28- Tamam toparlıyorum hemen. Biri şu mikrofonu tutabilir mi bi dakka. Kaymakam var mı aranızda? Vali de olur. Sonuçta mikrofon bu, öyle herkes tutamaz. A evet sen gel sen, nesin sen? İçişleri Bakanı mı? Olur olur. Tut bakayım mikrofonumu, yakıştı valla #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

29- Evet güzel kardeşlerim, söyleyecek çok şey var daha. Ama inanın söylemekten çok, eylemek zamanıdır. Birbirimize güvenelim, birbirimizi sevelim, sayalım daha fazla. Her şey sevmekle başlar, gerisi kolay olur. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

30- Dünya siyasi tarihinin ilk hücreden e-mitingine katılan siz değerli arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın akşam yine aynı saatlerde, yine burada bu defa e-sohbet yapacağız. Neredeyse gerçek zamanlı olarak hem de. Yöntemi sürpriz. #DemirtaşTwitterMiting pic.twitter.com/AfRiyIkh7K — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

31- Hepinize en sıcak selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Ez we hemûyan bi dil û can hembêz dikim. Şevbaş. (Mikrofonu nereye götürüyorsun ya, getirsene mikrofonu. Alıştınız tabi yürütmeye ) #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/Yn3Ald3oVf — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 21:57

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