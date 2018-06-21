Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden 'e-miting' düzenledi

Görsel: @hdpdemirtas/Twitter

Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden 'e-miting' düzenledi

    • 21 Haziran 2018 09:56

    HDP'nin Cumhurbaşkanı aday Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden e-miting düzenledi.

    HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasını Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürütmeye devam ediyor. "Bu akşam saat 19.30-21.30 arasında buradan bir e-miting yapacağım. Avukatlarım, c.evinden mesajlarımı size sıcağı sıcağına ulaştıracaklar. Hepinizi mitinge bekliyorum. Bayraklarınızı, pankartlarınızı alın gelin. Güzel olacak :)" mesajıyla duyurduğu e- mitingi gerçekleştiren Demirtaş, "Demokrasi tarihi açısından 'tarihe geçiyoruz' şu an. Anadolu Ajansı flaş haber geçsin diye söylüyorum" dedi.

    Erdoğan'ı eleştiren Demirtaş, "Hz Ömer’in adaletini vaat etti, Yezit oldu. Devleti aile şirketi haline getirdi. Medya kaynında, enerji ve silah sektörleri damadında, eğitim oğlunda, istihbarat da eniştesinde" ifadelerini kullandı.

    Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

    (HABER MERKEZİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 21:57
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Erken SeçimSelahattin Demirtaş