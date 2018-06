HDP'nin Cumhurbaşkanı aday Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden e-miting düzenledi.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasını Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürütmeye devam ediyor. "Bu akşam saat 19.30-21.30 arasında buradan bir e-miting yapacağım. Avukatlarım, c.evinden mesajlarımı size sıcağı sıcağına ulaştıracaklar. Hepinizi mitinge bekliyorum. Bayraklarınızı, pankartlarınızı alın gelin. Güzel olacak :)" mesajıyla duyurduğu e- mitingi gerçekleştiren Demirtaş, "Demokrasi tarihi açısından 'tarihe geçiyoruz' şu an. Anadolu Ajansı flaş haber geçsin diye söylüyorum" dedi.

Erdoğan'ı eleştiren Demirtaş, "Hz Ömer’in adaletini vaat etti, Yezit oldu. Devleti aile şirketi haline getirdi. Medya kaynında, enerji ve silah sektörleri damadında, eğitim oğlunda, istihbarat da eniştesinde" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

1- Merhaba! Dünyanın dört bir yanından miting alanını dolduran herkesi yürekten selamlıyorum. Dünyada ilk defa c.evi hücresinden bir e-miting yapılıyor. Demokrasi tarihi açısından “tarihe geçiyoruz” şu an. Anadolu Ajansı flaş haber geçsin diye söylüyorum. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/BBdVZz39bX

19- Her tür şiddete son verecek demokrasi ve barış adımlarını atalım, çağdaş bir Anayasa yapalım. OHAL’i kaldıralım, KHK mağduriyetlerini giderelim. Yargı bağımsızlığını, medyada ve üniversitelerde özgürlüğü sağlayalım. Kamplaşmayı, kutuplaşmayı bitirelim. #DemirtaşTwitterMitingi

21- Kadınların yaşamın her alanına kendileri olarak ve eşitçe katılmalarının önündeki tüm engelleri, ayrımcılığı kaldıralım. Taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, bireysel sorun değildir, politiktir. Kadınlarla el ele vererek, bunların üstüne cesurca gidelim. #DemirtaşTwitterMitingi

22- Eğitimde parasız, bilimsel, laik, anadilinde modeller üzerinde uzlaşalım. Müfredatı her türlü bilim dışı, ayrımcı, militarist öğelerden, hurafelerden, yalandan, yanlışlardan arındıralım. Atama bekleyen öğretmenleri bir yıl içinde göreve davet edelim. #DemirtaşTwitterMitingi

24- Engelli Bakanlığı kuralım. Engelinden dolayı toplumsal yaşama dahil olamayan milyonlarca yurttaşımızın engellerini kaldıralım. Unutmayın ki, her birimiz her an engelli olabiliriz. Engelli kardeşlerimize yönelik ayrımcılığı zihinlerimizde bitirelim. #DemirtaşTwitterMitingi