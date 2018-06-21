Mehmet Şimşek: OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Olağanüstü Hal'in kaldırılmasını 'muazzam olumlu' bir gelişme olarak değerlendirdi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "OHAL'in kaldırılması tabii ki Türkiye'ye olumlu yansıyacak, küresel doğrudan yatırımları, fon akışını, algısını olumlu etkileyecek, Türkiye'nin normalleşmesine katkıda bulunacak." dedi.

Şimşek, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek'in yanıtlarından satır başları:

♦ "Türkiye 15 Temmuz'dan sonra mecbur kaldı ve OHAL dönemine geçti. Biz bir gün daha istemiyoruz. OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, bu taahhüdü verdiler. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü biz ne kadar OHAL teröre yönelik desek de, dışarıda manşetler üzerinden bakılıyor."

♦ "Türkiye zaten terör koridorunu yıktı. Afrin, Münbiç… Şimdi terör koridoru yıkıldığına ve FETÖ ile mücadele konusunda başarılı olunduğuna göre Türkiye'de OHAL için bir sebep kalmadı."

♦ "Türkiye'de OHAL'in kalkması yatırımları, fon akışını ve algıyı olumlu etkileyecek. Zaten kurdaki değer kaybı önemli ölçüde algı bozulması ve bunun fon akışına olumsuz yansımasından kaynaklanıyor."

♦ "Gerek Türkiye'deki yerleşik yatırımcılar ve gerekse küresel yatırımcılar için Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 60'ıncılığa kadar yükseldi. Artık yarım saatte şirket kuruluyor. En ileri ülkelerde bile yarım günde tamamlanıyor bu süreç." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 13:02

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