HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Tavrımız net; Erdoğan rejimi düşecek

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Mardin mitinginde konuştu. Temelli, şu ifadeleri kullandı:“24 Haziran’a çok az zaman kaldı. Bu ceberrut iktidarı hep birlikte düşüreceğiz. Bu gerçekleşecek. Bu onurlu halkın iradesi karşısında duracak, yıkılmayacak hiçbir baraj yok. Biz barışın ve demokrasinin önüne kurulan bu barajı hep birlikte yıkacağız.

Mardin, insanlık tarihine çok önemli bir ders vermiş bir şehir. Bir arada yaşamanın, yan yana olmanın örneği olmuş bir kent. O yüzden de Mardin demek bir arada yaşam demek, tarih demek, kültür demek, barış demek.

HDP, kurulduğu günden bugüne demokrasi dedi, barış dedi, bir arada yaşam dedi. Yeni yaşam, yeni siyaset dedi. Halkları birbirine düşman edenlere karşı biz bir aradayız dedik. Yan yana geldik ve bir yeni yaşam siyasetini var ettik. Şimdi bu yeni yaşam siyasetinin iktidar olma zamanı gelmiştir. 24 Haziran’da HDP barajı yıkarak halkların iktidarına yürüyecek.

‘ÖNYARGI BARAJLARINI DA HEP BİRLİKTE YIKACAĞIZ’

Bunu bildikleri için halkın iktidarının önüne setler kurmaya çalışıyorlar. Ama başaramıyorlar. 7 Haziran’da, 1 Kasım’da olduğu gibi yine yan yana geleceğiz. Bu barajı yıkacağız. Bu bizim gücümüzdür, biz yan yana geldiğimizde bizden daha güçlüsü olamaz. Çünkü o farklılıklarımız bize güç katar. Hangi baraj bunun karşısında duracak? Biz sel olduk geliyoruz. Sadece bunların bize kurduğu barajı değil, insanlar arasına koydukları önyargı barajlarını da hep birlikte yıkacağız.

‘İNSANLARIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR’

Bu baraj yıkılmasın diye, bu ülke bu düşmanlıkla yaşasın diye ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Akla hayale gelmeyecek her türlü şaibeyi, hileyi hayata geçiriyorlar. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Seçim kararı alındığı günden bugüne HDP’ye yönelik saldırılar her geçen gün artıyor. Stantlarımıza saldırıyorlar, arkadaşlarımızı gözaltına alıyorlar. Sanıyorlar ki vazgeçeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar onların bu tuzaklarına gelmeyeceğiz. Oyumuza sahip çıkacağız, bu oyunu hep birlikte bozacağız.

‘İÇİŞLERİ BAKANI YALAN ÜRETİM MAKİNESİ OLMUŞ’

Arife günü Suruç’ta insanları katlettiler. Masum insanları, 25 yıldır esnaflık yapan insanları, Suruç halkının sevdiği insanları katledip onları suçladılar. İçişleri Bakanı’nın yüzü hiç kızarmıyor, sürekli yalan söylüyor. Cumhurbaşkanı yalan söylüyor. İçişleri Bakanı yalan üretim makinesi olmuş, sürekli yalan: “Suruç olayı, Sayın İnce Sayın Demirtaş’ı ziyaret ettiği için oldu.” Böyle bir yalanı bütün Mardin bir araya gelse uyduramaz. Nereden çıkartıyorsun?

Suçlu suç üstü yakalandı. Artık ne dediklerini bilmiyorlar panikten. Suruç’ta valinin, polisin gözü önünde 3 insan katledildi. Otopsi raporlarını, görüntü kayıtlarını saklıyorlar. Çok iyi biliyorlar her şeyi. Kimin ne iş çevirdiğinin kayıtları var. Çok kısa zamanda suçlular ortaya çıkacak. Ben ilk gün savcılara suçluları yakalamalarını söyledim. Savcılar olayda terör bağlantısı olup olmadığını araştırıyorlar. O insanlar 25 senedir ekmek parasının peşinde, ne terörü!

‘BUNLAR 24’ÜNDE GİDECEK, BU ÜLKEYE ADALET GELECEK’

Diyarbakır Barosu ve birçok kurum gidip yerinde inceleme yapmak istiyordu, çıkıp “Bu baro terör örgütüne yardıma gidiyor” diyorlar. Senin görevin suçluları bulmak, sen İçişleri Bakanı’sın. Ama çok yakında bu provokasyonları yapanlar açığa çıkacak. Bunlar 24’ünde gidecek, bu ülkeye adalet gelecek. Bütün adaletsizliklerin hesabını bağımsız ve tarafsız yargı soracak. Yargı bu vesayetten kurtulacak.

‘ÜLKEYE BARIŞ GELECEKSE EN ÖNDE BİZ OLACAĞIZ’

Türkiye’ye demokrasi gelecekse, bu işin en önünde biz yürüyeceğiz. Bu ülkeye barış gelecekse en önde biz olacağız. Hiçbir hesap yapmadan, hiçbir kirli ittifakın içinde olmadan halklarımız için en önde biz olacağız. Çünkü bu ülkeye barış gelecekse ancak bizim onurlu mücadelemizle gelir, sizlerin onurlu mücadelesiyle gelir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da öyle devam edecek.

‘TAVRIMIZ NET: ERDOĞAN REJİMİ DÜŞECEK’

Soruyorlar “birinci turda ne yapacaksınız, ikinci turda ne yapacaksınız?” Geçin bunları, bir oy Demirtaş’a bir oy HDP’ye. İkinci turda da ya demokrasi ya Erdoğan rejimi. Bizim tercihimiz nettir, bizim tercihimiz demokrasidir. Bu kadar açık, bu kadar samimi. Kapalı kapılar ardında saklayacak bir şeyimiz yok. Tavrımız net: Bu Erdoğan rejimi düşecek.

Sevgili Selahattin Demirtaş Türkiye’nin adayıdır. 25’inde Sevgili Selahattin Demirtaş da sevgili Figen Yüksekdağ da, Sebahat da Selma da Gültan da bütün tutsak arkadaşlarımız, Gülser Yıldırım da özgür kalacak.

‘YAN YANA GELİP DEMOKRATİK BİR ANAYASA YAPACAĞIZ’

Yan yana geleceğiz, bu ülkenin önünü açacağımız demokratik bir anayasa yapacağız. Öyle bir anayasa yapacağız ki, Mithat Hocam yazdı, ben okudum, çok şey öğrendim. Bütün dünya öğrendi bir tek bunlar öğrenmedi. O demokratik anayasayı hep beraber yapacağız. O anayasa eşit yurttaşlık temelinde bizi bir araya getiriyor. Ayrımcılık yapmıyor, ötekileştirmiyor. Bizleri birbirimizden ayırmıyor. Geçmişte olduğu gibi değil, evrensel hukuk değerleriyle güçlendirilmiş bir kuvvetler ayrılığı temelinde bir demokratik anayasa üzerinde yükselen bir siyaset bütün sorunları çözer. Başta da Kürt sorununu çözer.

‘AKP TEŞKİLATI YOLLARDA TELEF OLDU’

Amed’e gidiyorlar, Van’a gidiyorlar, Hakkari’ye gidiyorlar. Hep birlikte gidiyorlar, çünkü onları orada dinleyecek kimse yok. Her yere hep birlikte gidiyorlar. AKP teşkilatı telef olmuş yollarda. Sizi de kurtaracağız. Sadece bu trafik olsa iyi. Gidip insanlara bakarak diyor ki “Kürt sorunu yoktur.” Bu yaşadığımız ne, nasıl yok Kürt sorunu? Bu yaşadığımız ne? Bu Afrin ne, Cizre ne, Sur ne? Bu yoksulluk, bu işsizlik ne? Bu kayyımlar ne? Bunlar Kürt sorunu değilse nedir?

‘KİMSE SENİNLE KARDEŞ OLMAK İSTEMİYOR’

Koca bir coğrafyayı kayyımlarla yöneten bu zihniyet, hiç sıkılmadan “Kürt sorunu yok” diyor. Biz senin kardeşin değiliz. Bunu aklından çıkar. Kimse seninle kardeş olmak istemiyor. Biz eşit yurttaşlar olarak ortak vatanımızda birlikte yaşamak istiyoruz. O eşit yurttaşlık temelinde bir araya geldiğimizde bu ülkede Kürt sorunu da çözülecek, bu ülkeye barış da gelecek.

Kürt sorununu bir güvenlik sorunu olarak ele alıyorlar. O güvenlik sorunu üzerinden savaş bütçeleriyle bir rant ekonomisi yaratıyorlar. Buradan haksız bir servet yaratıyorlar. O yüzden demokrasi programımız kadar güçlü bir ekonomi programı yazdık. Hakça Dağıtım Programı dedik adına.

Mardin’de işsizlik sorununu çözecek herhangi bir yatırımları yok. Bunları yapacak olan belediyeye kayyım atıyorlar. O kayyım buranın kaynaklarını tüketiyor. Burayı perişan ediyor. Sonra da bizi suçlu gösteriyor. Halbuki bizim belediye eş başkanlarımız geldiğinde oturdukları koltuk bile hacizliydi.

Bütün Mardin’i çölleştiriyorlar. GAP projesi 1962 yılında başlamış. Proje benden büyük. Sulama projesi bitmediği için Mardin çölleşiyor. Mardin ekilebilir toprakları kaybediyor yanlış sulama nedeniyle. Çiftçi perişan, halk yoksul; o diyor ki “İHA SİHA üretiyorum.” Kürt düşmanlığı üzerinden iktidarı devam etsin diye. Biz halkın kaynağını halka vererek, halk çiftlikleri kurarak bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözmek demek Kürt sorununu çözmek demek.

İşsizlik sorunu bu kadar devasa boyutta, gençlere vaat ettiği şey kıraathane. Ağzından kıraathane çıktı ama şimdi çeviremiyor. “Kıraathane okuma evidir” diyor. 550 tane kütüphaneyi kapatmış, şimdi kıraathane açıyor.

‘BUNLARI BEKLEYEN YER HUZUREVİ’

Şimdi bunların emeklilik yaşı çoktan geldi. Bunları bekleyen yer iktidar değil, huzurevi. Bir söylediklerini ertesi gün unutuyorlar. Doktorlar teşhis koyamıyor. Ben onların affına sığınarak diyorum ki bunlarda Alzheimer başlangıcı var. Bunlara ülke teslim edilir mi?

Hastalık ilerlemiş artık. Geldiklerinde buzdolabı yokmuş, fırın yokmuş. Daha önce fırın yoktu biz hamurları çiğ çiğ yiyorduk. Bunlara ülke teslim edilmez.

‘VERGİDE ADALET YOKSA TOPLUMDA ADALET OLMAZ’

Esnaf kan ağlıyor, ha bire esnafa vergi. Vergi alman gereken yerden vergi alıyor musun? Esnafa her gün yeni vergiler ekliyor. Binlerce esnaf dükkan kapatmış ama müteahhitlerin vergi borcu silinmiş, müteahhitlere kredi desteği, çiftçiye zulüm.

Hep birlikte bu adaletsizliğe son vereceğiz vergide adalet yoksa toplumda adalet olmaz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız.

‘AA İSTEDİĞİ KADAR HALKI YANILTSIN BİZ SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Bakın Anadolu Ajansı şimdiden seçim sonuçlarını yayınlıyormuş. Halkı şimdiden yanıltma peşindeler. Nasıl ki 7 gün 24 saat çalıştık. Önümüzdeki 3 gün de 24 saat çalışacağız. Sandığa gideceğiz, sahip çıkacağız. Sadece oy vermekle kalmayacağız, oyumuzun akıbetini takip edeceğiz. Onlar televizyonlarda istedikleri kadar rakam açıklasınlar, biz sandıklara sahip çıkacağız. Hatırlayın referandum gecesi AA’nın açıkladığı ilk sonuçlarda yüzde 64 “hayır” idi. Halkı yanıltmak, evlerine dönmelerini sağlamak içindi. Bu sefer bu tuzağa düşmeyeceğiz. Oyumuza sahip çıkacağız. Çünkü oylarımız geleceğimizdir. Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız. O yüzden hepimiz müşahidiz.

Bizler 25’i sabahı kahkahalarımızla halaylara duracağız, türküler söyleyeceğiz. Bu türküler özgürlük türküleri olacak. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (21 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 22:57

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