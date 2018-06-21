Selahattin DemirtaÅŸ Evrensel'e konuÅŸtu: Meclis deÄŸil ErdoÄŸan tÄ±kanÄ±r

'Mecliste muhalefet Ã§oÄŸunluÄŸu alÄ±r da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ErdoÄŸan kazanÄ±rsa, ErdoÄŸan tÄ±kanÄ±r, sistem deÄŸil. Ä°stediÄŸi sistemi kuramamÄ±ÅŸ olur.'

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Seçime üç gün kaldÄ±. Liderler son mitinglerini yapÄ±yor, günde iki üç yerde konuÅŸarak seçim propagandasÄ± yapÄ±yor, vaatlerini anlatÄ±yor. HDP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hariç. O, kasÄ±m 2016’dan beri Edirne Cezaevinde. Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da oradan sürdürüyor, ayda iki kez, 10’ar dakikadan oluÅŸan telefon hakkÄ±nÄ± çocuklarÄ± ile konuÅŸmak için deÄŸil, vatandaÅŸlara seslenmek için kullanÄ±yor, ketÄ±lla tweet atÄ±yor, telefonla miting yapÄ±yor...

MedyanÄ±n büyük ambargosu altÄ±nda seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütmeye çalÄ±ÅŸan DemirtaÅŸ, yine de sürekli AKP’nin ve ErdoÄŸan’Ä±n hedefinde. Cezaevinden avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan DemirtaÅŸ, bu durumu “Seçilmezse bunun sorumlusunun ben olacaÄŸÄ±mÄ± düÅŸünüyor” diye açÄ±klÄ±yor. Seçimlerin ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ±, AKP-MHP blokunun da Meclis çoÄŸunluÄŸunu kaybedeceÄŸini düÅŸünen DemirtaÅŸ’Ä±n “ErdoÄŸan kazanÄ±r, AKP-MHP Meclis çoÄŸunluÄŸunu kaybederse sistem tÄ±kanÄ±r” diyenlere yanÄ±tÄ± ise “Sistem deÄŸil tek baÅŸÄ±na yönetmek isteyen ErdoÄŸan tÄ±kanÄ±r” oluyor.

Ä°ÅŸte HDP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinden sorularÄ±mÄ±za verdiÄŸi yanÄ±tlar...

HDP BARAJI AÅžACAK VE AKP-MHP ÇOÄžUNLUÄžU KAYBEDECEK

BaÅŸÄ±ndan itibaren seçimlerin kritik partisi olarak HDP ve Kürt seçmen gösteriliyor, bu konuda çok konuÅŸuldu, tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Önce ÅŸunu soralÄ±m; seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± öngörüyor musunuz?

Evet, seçim ikinci tura kalacak. TBMM seçiminde de, halkÄ±n desteÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmasÄ± devam ederse, HDP barajÄ± aÅŸacak ve faÅŸist AKP-MHP bloku Meclis çoÄŸunluÄŸunu kaybedecek. HDP seçmeninin her halükarda ikinci turda en yüksek motivasyonla sandÄ±ÄŸa gideceÄŸini düÅŸünüyorum. Bizim de hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z bu yönlüdür. Boykot vs. bir seçenek asla gündemimizde deÄŸil. HDP seçmeni kesinlikle faÅŸistlere oy vermez, bu nettir. Muhalefet adaylarÄ± etrafÄ±nda, demokratik ilkeler çerçevesinde bir uzlaÅŸma saÄŸlamak için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Elbette bu aday öncelikle ben olayÄ±m diye son ana kadar çabalarÄ±mÄ±zÄ± da sürdüreceÄŸiz.

‘AKP Meclis çoÄŸunluÄŸunu kaybederse sistem tÄ±kanÄ±r, kriz yaÅŸanÄ±r’ diyor iktidar cephesi. Siz ne diyorsunuz bu kaos teorisine?

Mecliste muhalefet çoÄŸunluÄŸu alÄ±r da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ErdoÄŸan kazanÄ±rsa ErdoÄŸan tÄ±kanÄ±r, sistem deÄŸil. Çünkü ErdoÄŸan her ÅŸeyi tek baÅŸÄ±na yönetmeyi hayal ediyor. Meclisi emrinin altÄ±na alamazsa istediÄŸi sistemi kuramamÄ±ÅŸ olur. Meclis tÄ±kanmaz ama ErdoÄŸan tÄ±kanÄ±r.

AKP’nin A, B, C planlarÄ± olduÄŸu söyleniyor, 7 Haziran’dakine benzer bir süreç yaÅŸanabilir deniyor. Bugünkü koÅŸullar ErdoÄŸan’a bu zemini sunuyor mu?

Tek planlarÄ± ve güçleri, imkanlarÄ± olursa yani ya Meclisi ya cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanÄ±rlarsa sistemi tÄ±kayarak Meclisi iÅŸlemez hale getirebilirler. BaÅŸka da bir ÅŸey yapamazlar.

ÅžEFFAF BÄ°R Ä°LKELER PROGRAMINA AÇIÄžIZ

Ä°kinci tur peki. Parti Sözcünüz Ayhan Bilgen, ikinci turda HDP’lilerin ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na kalacak adaya oy vereceÄŸini söyledi, siz de boykot tartÄ±ÅŸmasÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ifade ettiniz. Ä°kinci turda tutumunuz ne olur?

Ayhan Bey isim zikrederek kendi kiÅŸisel görüÅŸünü açÄ±kladÄ± sadece. HDP benim ikinci tura kalmam için elinden geleni yapmaya devam edecek. Kalamasam da asgari demokrasi için uzlaÅŸma arayÄ±ÅŸÄ±na açÄ±k olacak. Bu konuda HDP’nin kapÄ±sÄ±, kamuoyunun huzurunda ÅŸeffaf bir ilkeler programÄ± üzerinde uzlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± için, mutabakat adayÄ±na açÄ±k olacaktÄ±r. Ben de o süreçte fikirlerimi partimle ve kamuoyuyla açÄ±kça paylaÅŸÄ±rÄ±m.

Kürt seçmenin sandÄ±ÄŸa gitmesi çok önemli, diye konuÅŸuluyor, sizin buradan nasÄ±l bir çaÄŸrÄ±nÄ±z olur?

Sadece Kürtlerin deÄŸil, herkesin sandÄ±ÄŸa gitmesi önemli. Bütün seçmenler mutlaka sandÄ±ÄŸa giderek geleceÄŸine sahip çÄ±kmalÄ±, sözünü bir kez de sandÄ±kta söylemelidir.

Daha önce HDP için, 7 Haziran’Ä± aÅŸacak bir tablo gördüÄŸünüzü söylemiÅŸtiniz, hâlâ öyle mi düÅŸünüyorsunuz, partiniz açÄ±sÄ±ndan nasÄ±l bir hava var?

Büyük baskÄ±lar, eÅŸitsizlikler ve adaletsizlikler var ama büyük umutlar ve heyecanlar da var. Bunun sandÄ±ÄŸa olumlu yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

MUHALEFET ERDOÄžAN’IN TUZAÄžINA DÜÅžMEMELÄ°DÄ°R

Seçim sonrasÄ± nasÄ±l bir yol izlenmeli? Demokrasi güçlerine, Millet Ä°ttifakÄ±nÄ± oluÅŸturan partilere ne öneriyorsunuz?

Millet Ä°ttifakÄ± HDP’yi de kapsayan geniÅŸlikte bir demokrasi ittifakÄ±na evrilmelidir. Meclis dÄ±ÅŸÄ± sol ve demokratik güçler de bu demokrasi ittifakÄ±nÄ±n parçasÄ±, öznesi haline gelebilmelidir. GeçiÅŸ ve normalleÅŸme sürecinde muhalefet, yeni iktidar odaÄŸÄ± olarak birlikte hareket edebilmelidir. Hiçbir muhalefet partisi, HDP’yi düÅŸmanlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan ErdoÄŸan’Ä±n tuzaÄŸÄ±na düÅŸmemelidir.

Ekonomi kuÅŸkusuz en temel mesele. Seçim sonucu ne olursa olsun ekonomi zorda ve kriz kapÄ±da…Tamam ama nasÄ±l çözülecek?

HÄ±zla üretime yönelmek dÄ±ÅŸÄ±nda seçenek yok. Sanayi, tarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k, güneÅŸ enerjisi ve turizm alanlarÄ±nda mutlaka üretimi artÄ±rmak gerekecek.

DEÄžÄ°ÅžÄ°M Ä°STEÄžÄ° BU SEÇÄ°MLERE DAMGASINI VURACAK

Peki, 24 Haziran’Ä±n sonuçlarÄ±nÄ± belirleyecek temel unsurlar ne olacak, vatandaÅŸ sandÄ±ÄŸa gittiÄŸinde onun oy tercihini ne etkileyecek?

DeÄŸiÅŸim isteÄŸi bu seçimlere sürpriz bir ÅŸekilde damgasÄ±nÄ± vuracak kanÄ±mca. VatandaÅŸ oyunu deÄŸiÅŸimden yana kullanacak.

24 Haziran, sonuç ne olursa olsun, bir son mu baÅŸlangÄ±ç mÄ±?

Ara durak sadece, mücadele her halükarda devam eder.

MUHALEFET PARTÄ°LERÄ°NE SALDIRI VE PROVOKASYON: YURTTAÅžLARIMIZ SERÄ°NKANLILIKLARINI KORUMALI

Bu seçimlerde sandÄ±k güvenliÄŸi ve provokasyon en çok kaygÄ± duyulan iki ÅŸey olarak yerini korudu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n mahalle temsilcileri ile yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, ‘Seçim sandÄ±kta kazanÄ±lÄ±r’ türünden sözleri de bu duygularÄ± perçinledi. Bu talimat seçim ve sandÄ±k güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan size ne düÅŸündürttü?

ErdoÄŸan’Ä±n her seçimde yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeydir. Bu seçimde görüntülerle alenileÅŸti sadece. Muhalefetin ve sivil oluÅŸumlarÄ±n bu görüntüler sonrasÄ±nda, oylarÄ±n korunmasÄ± için daha motive olduklarÄ±na inanÄ±yorum.

Seçim süreci boyunca baÅŸta partiniz olmak üzere bütün muhalefet partileri saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi oldu bir biçimde. Suruç’ta ise biri AKP’li vekilin kardeÅŸi 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Suruç’ta yaÅŸananlarÄ± nasÄ±l yorumluyorsunuz?

Suruç’ta yaÅŸananlar, aleni bir AKP provokasyonu ve planlÄ± AKP çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu oluÅŸan katliamdÄ±r. ErdoÄŸan ve ÅŸürekasÄ±nÄ±n olayÄ±n hemen akabinde bizi hedefe koyan açÄ±klamalarÄ± da buna hazÄ±rlÄ±klÄ± olduklarÄ±nÄ±, kimin ne açÄ±klama yapacaÄŸÄ±nÄ±n bile önceden planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. AKP seçimde kaybetsin göreceksiniz, bütün katliamlar gibi Suruç’un da gerçekleri ortaya dökülecek ve asÄ±l katiller, azmettiriciler bir bir yargÄ±lanacak.

Hastaneye saldÄ±rÄ± olduÄŸu ve iki kiÅŸinin orada öldürüldüÄŸüne dair iddialar var, ancak bu iddialara iliÅŸkin herhangi bir araÅŸtÄ±rma var mÄ±, belirsiz. Ä°ktidardan ise partinizi suçlayan açÄ±klamalar oldu. Bu konuda yetkililere bir çaÄŸrÄ±nÄ±z olur mu?

Ortada bir yetkili falan yok ki çaÄŸrÄ± yapalÄ±m. Ben halka çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum. HDP’ye oy verin, bütün bu katliamlarÄ±n sorumlularÄ±nÄ± yargÄ± önüne çÄ±karalÄ±m. KatliamÄ±n sorumlularÄ±na oy vermeyin artÄ±k. BaÅŸka türlü, bu katliamlarÄ±n hakikati kolay kolay ortaya çÄ±karÄ±lamaz.

Suruç, daha doÄŸrusu Urfa 7 Haziran’dan 1 KasÄ±m’a giden süreçte da çokça konuÅŸuldu. Suruç’ta 33 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi saldÄ±rÄ±, CeylanpÄ±nar’da iki polisin öldürülmesi... Suruç’tan sonra hemen akla geldi bu olaylar...

AKP kan kokusu almadan siyaset yapamÄ±yor. Önce kan döktürüp sonra da bu kandan siyasi maÄŸduriyet devÅŸirme, rant elde etme konusunda çok deneyimli ve ahlaksÄ±z bir politik çizgileri var. Ama halk, önemli ölçüde bunun farkÄ±na vardÄ± artÄ±k.

Ä°stanbul’da HDP’ye dönük saldÄ±rÄ±ya müdahale eden 2 CHP’li bÄ±çaklandÄ±, CHP’ye de daha önce çok çeÅŸitli yerlerde saldÄ±rÄ±lar oldu, Saadet Partisinin, Ä°YÄ° Partinin stantlarÄ±na saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸti. Ve benzer provokasyonlar olabileceÄŸine dair endiÅŸeler var. Sizin bu saldÄ±rÄ±lara dair seçmenlerinize ve dahasÄ± tüm yurttaÅŸlara bir çaÄŸrÄ±nÄ±z olur mu?

YurttaÅŸlarÄ±mÄ±z mutlaka serinkanlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± koruyarak seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütmeye devam etmelidir. HDP’lilerin baÅŸka bir parti çalÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±n tek bir örneÄŸi yoktur. Bütün saldÄ±rÄ±lar iktidardan muhalefete yöneliktir. Bunu herkes biliyor, ama yine de sakin olmak lazÄ±m.

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK, ABBAS YOLCU!

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sizi hemen her konuÅŸmasÄ±nda hedef alÄ±yor. Sizin en baÅŸÄ±ndan beri aday olmamanÄ±z gerektiÄŸine dair açÄ±klamalarÄ± oldu ve en son idam... Sizi bunca hedef göstermesi neden?

Benim aday olmamam için hem yargÄ± eliyle davalarÄ±ma müdahil oldu ve siyasi yasak çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±, hem de parti içine oynayarak zayÄ±f bir aday için oyunlar tezgahladÄ±. HDP ile birlikte hepsini boÅŸa çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±k. Öfkesinin bu kadar büyük olmasÄ±nÄ±n bir nedeni de budur. Benden korkuyor ve seçilmezse bunun sorumlusunun ben olacaÄŸÄ±mÄ± düÅŸünüyor. O nedenle beni yÄ±pratma kampanyasÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor. Ama korkunun ecele faydasÄ± yoktur, Abbas yolcudur.

ERDOÄžAN PROMPTERCI BEN KETILCIYIM

Takip edebiliyorsunuzdur, ErdoÄŸan’Ä±n Ä°stanbul mitinginde Tansu Çiller de vardÄ±, mitinge katÄ±lanlarÄ± selamladÄ±. Seçim meydanÄ±nda olsanÄ±z, buna da söyleyecekleriniz olurdu...

Kan kokusu hepsini birleÅŸtirdi. SÄ±rtlan, çakal, leÅŸ yiyici tarzÄ± siyaset, eski ahbaplarÄ± buluÅŸturdu sonunda.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n prompter kazasÄ±nÄ± görebildiniz mi? Gerçi sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kaza olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi, bir de prompteri okumuyorum, yaÅŸÄ±yorum dedi. Siz neyi yaÅŸÄ±yorsunuz?

Prompter olmadan iki tane düzgün cümle kuramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaten biliyorduk, ÅŸimdi teÅŸhir oldu. Ben halen ketÄ±lcÄ±yÄ±m.Promptera Ä±sÄ±namadÄ±m bir türlü.

BÄ°ZÄ° CEZAEVÄ°NE GÖNDEREN AKP’DÄ°R

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, bedelli askerliÄŸi, hayvanlara dönük ÅŸiddete iliÅŸkin yasalarÄ±… Hepsini seçim sonrasÄ±na bÄ±raktÄ±. Bir deÄŸerlendirmeniz olur mu?

Son çÄ±rpÄ±nÄ±ÅŸlar gibi adeta.

Adalet BakanÄ± “DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ±nÄ±n nedeni CHP’dir” dedi. Bunu nasÄ±l yorumlarsÄ±nÄ±z?

Bizi cezaevine gönderen AKP’dir.

ÖKÜZ ÖLDÜ ORTAKLIK BOZULDU

Ä°ktidar ortaklarÄ± AKP-MHP arasÄ±nda bir kriz var. Tam da seçim yaklaÅŸÄ±rken daha da görünür olmasÄ±nÄ± ve derinleÅŸmesini nasÄ±l yorumluyorsunuz?

Öküz öldü ortaklÄ±k bozuldu denir ya, bunlarÄ±n hiç öküzü bile olmadÄ±. Bu noktaya kadar getirebilmeleri bile baÅŸarÄ±dÄ±r. AsÄ±l çÄ±ngarÄ± seçimden sonra görün. Ä°zlemek için çekirdeklerinizi hazÄ±rlayÄ±n.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 01:46

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