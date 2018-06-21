Abdulkadir Selvi: Fatura Erdoğan'a kesilmiş olacak

Abdulkadir Selvi, seçimlerde muhafazakâr seçmenin 'Nasıl olsa Erdoğan kazanır' söylemlerinin seçim için 'en büyük tuzak' olduğunu yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran'daki seçimlerde muhafazakar seçmenin 'Nasıl olsa Erdoğan kazanır, ben ikaz edeyim' dediğini söylerken bunun 'seçimlerdeki en büyük tuzak' olduğunu iddia etti. Selvi, "O fatura birilerine değil, sadece ve sadece Erdoğan’a kesilmiş olacak. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor" dedi.

Selvi'nin "Muhafazakâr seçmene tuzak" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Milletvekili dağılımında HDP etkili oluyor. HDP’nin barajı aşması değil, yüzde kaçla aşacağı dahi belirleyici oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise bu kez MHP belirleyici konumda. ‘Millet ittifakı’nda her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı var. Ama Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’nın ortak adayı olarak giriyor. O nedenle MHP’nin oyu önemli. Muhafazakâr seçmen şimdiye kadar oy verirken her zaman Erdoğan’ı ayrı tuttu. İslam dünyası dedi, Kudüs dedi, FETÖ’yle mücadele dedi, başörtüsü yasağının kaldırılması dedi, askeri vesayetin geriletilmesi dedi, ‘One minute’ dedi, 15 Temmuz dedi, velhasıl, “Başka Erdoğan yok” dedi ve oy verdi. Ama bu kez, nasıl olsa Erdoğan kazanır, ben ikaz edeyim demeye başladı. Seçimlerdeki en büyük tuzak bu. Erdoğan’a en büyük zararı verecek olan oyun da bu. O fatura birilerine değil, sadece ve sadece Erdoğan’a kesilmiş olacak. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Birileri bu tehlikenin farkına varmış olmalı ki dünden itibaren, ”Davana sahip çık” hareketini başlattı. “Bugün bu dava Erdoğan’ın omuzlarına yüklenmiş olabilir. Bugün bu davanın liderliğini Erdoğan yapıyor olabilir. Ama dava, senin davan” söylemiyle hareket ediyorlar.

AK Parti seçmeni, ”Nasıl olsa Reis kazanır” tuzağına düşmediği, MHP’liler de, CHP’lilerin HDP’nin barajı aşması için gösterdiği çabanın onda birini gösterdiği takdirde, Erdoğan için sorun kalmıyor." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 08:36

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