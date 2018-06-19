Seçim Günlüğü (19 Haziran 2018)

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ VE SANDIK GÜVENLİĞİ

Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Üyesi Deniz Özgür ile 24 Haziran seçimlerini ve sandık güvenliğini konuştuk.

24 Haziran seçimleri ve sandık güvenliği Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Üyesi Deniz Özgür ile 24 Haziran seçimlerini ve sandık güvenliğini konuştuk.

DEMİRTAŞ’TAN AYM’YE: ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYORLAR

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “Anayasa Mahkemesi'nin tahliye talebimi reddettiği şeklindeki haberler doğru değildir. AYM, avukatlarımın tahliye başvurusunu henüz görüşmedi bile. Halen ölü taklidi yapıyorlar” dedi.

Demirtaş’tan AYM’ye: Ölü taklidi yapıyorlar Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkındaki tahliye talebini reddettiğine ilişkin haberler ile ilgili açıklama yaptı.

SOYLU: TAYYİP ERDOĞAN BÜYÜK BİR DEVRİMCİDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin 16 yılda iyi yönetildiğini ileri sürerek, “Tayyip Erdoğan eğer bir kelimeyle adlandırılacaksa büyük bir devrimcidir. Tayyip Erdoğan, öyle sol yumruklarını havaya kaldıran, 3-5 sloganla kendisini belli eden, molotof kokteyli yapan, canlı bomba olan, her şeyi reddeden devrimciler gibi değildir. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir” diye konuştu. Geçmişte vatandaşların kendilerine “dindarım” demeye çekindiğini söyleyen Soylu, artık kimsenin kimseyi “tehdit” olarak algılamadığını, insanların rahatça kendilerini ifade edebildiğini iddia etti.

Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek kelime ile adlandırılması durumunda bunun 'devrimci' olacağı görüşünü dile getirdi.

OSMANİYE'DE HDP'NİN SEÇİM BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI

Osmaniye'de HDP seçim bürosuna yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. HDP saldırıyı kınayarak, 'Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz' dedi.

Osmaniye'de HDP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı Osmaniye'de HDP seçim bürosuna yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. HDP saldırıyı kınayarak 'Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz' dedi.

THE TİMES: ERDOĞAN'IN SİYASİ KARİYERİNDE POPÜLARİTESİ AZALIYOR

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde ilk kez popülaritesinin azaldığını yazdı.

The Times: Erdoğan'ın siyasi kariyerinde popülaritesi azalıyor İngiltere merkezli The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde ilk kez popülaritesinin azaldığını yazdı.

SELVİ, TANSU ÇİLLER'İ YAZDI

AKP'nin Yenikapı mitingine katılmasıyla tekrar gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller, "Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik" dedi. Çiller, 'çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldığını' söyledi.

Selvi, Tansu Çiller'i yazdı: Yaptığım her şey doğruydu demiyorum Abdulkadir Selvi, Tansu Çiller'in 'Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik' dediğini aktardı.

ABD'DE KULLANILAN OYLAR TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'nin başkenti Washington'da kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 'Oy kullanma süreci huzurlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti' dedi.

KILIÇDAROĞLU'DAN MHP'YE ELEŞTİRİ

Cumhur İttifakı partileri arasında bir uyumsuzluk olduğu iddialarına yönelik soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir parti, iktidarda olan bir partinin kanatları altına sığınarak kendisine parlamentoda yer bulmaya çalışıyor; böyle bir görüntü var. Bu kadar köklü bir partinin, ideolojisi bir anlamda olan ve bu ideolojiyi bugüne kadar yaşatan bir partinin, çok sonra kurulan bir iktidar partisinin gölgesine sığınmasını doğru bulmuyorum. Bu büyük ölçüde ülkücüleri de rahatsız eden bir durum. Nitekim onların da kanaat önderlerinden pek çoğu yapılan bu iş birliğini doğru bulmuyorlar. Şu da hayatın bir başka gerçeği; siyaset insanı çizgisinde doğru olmalı, dün söylediğini bugün inkar etmemeli. Dün Erdoğan hakkında benim bile ağzıma alamadığım, hiç kimsenin ağzına alamadığı kadar ağır eleştirilerde bulunan bir kişinin bugün Erdoğan'ın kanatları altına sığınmasını doğrusunu isterseniz büyük bir hayretle karşılıyorum. Aralarında hiçbir sorun yok. Birisi zaten tümüyle teslim olmuş durumda. O işte görüyorsunuz bilboardlarda 'Cumhur İttifakı' diye söz ediyor, ittifakın bir parçası olduğunu ifade ediyor ama Erdoğan'ın bilboardlarında hiç Cumhur İttifakı'ndan söz edilmiyor. O sadece kendisinden söz ediliyor."

Kılıçdaroğlu'dan MHP'ye eleştiri: İktidarın gölgesine sığınıyor Kemal Kılıçdaroğlu, TV5'te Mustafa Yılmaz moderatörlüğünde; Özlem Akarsu Çelik, Erdem Gül ve Abdülkadir Özkan’ın sorularını yanıtladı.

BALIKESİR'DEN SEÇİM NOTLARI

Seçimin nabzını tuttuğumuz Balıkesir’de hayat pahalılığı ve işsizlik en temel gündem. Gençler başta olmak üzere pek çok kesim AKP ve MHP'ye tepkili.

Balıkesir'den seçim notları: İşsizlik ve pahalılık değişimi zorluyor Seçimin nabzını tuttuğumuz Balıkesir’de hayat pahalılığı ve işsizlik en temel gündem. Gençler başta olmak üzere pek çok kesim AKP ve MHP'ye tepkili.

'BURSA’DAKİ METAL FABRİKALARINDA HEM MHP HEM AKP GERİLİYOR'

AKP-MHP ittifakının ezici bir çoğunluğa sahip olduğu Bursa’da MHP’den koparak İYİ Parti'ye geçen bir metal işçisiyle seçimleri konuştuk.