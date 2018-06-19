Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek kelime ile adlandırılması durumunda bunun 'devrimci' olacağı görüşünü dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin 16 yılda iyi yönetildiğini ileri sürerek, “Tayyip Erdoğan eğer bir kelimeyle adlandırılacaksa büyük bir devrimcidir. Tayyip Erdoğan, öyle sol yumruklarını havaya kaldıran, 3-5 sloganla kendisini belli eden, molotof kokteyli yapan, canlı bomba olan, her şeyi reddeden devrimciler gibi değildir. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir” diye konuştu. Geçmişte vatandaşların kendilerine “dindarım” demeye çekindiğini söyleyen Soylu, artık kimsenin kimseyi “tehdit” olarak algılamadığını, insanların rahatça kendilerini ifade edebildiğini iddia etti.

Ramazan’da Van’dan başlayıp, Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Şırnak, Cizre, Silopi ve Diyarbakır’ı teker teker gezdiğini anlatan Süleyman Soylu, şu iddialarda bulundu:

“İnsanlar gece 02.00-03.00’e kadar sokaklardalar. Esnaf cıvıl cıvıl. Bir esnaf bana ‘Sayın bakanım çoluk çocuğu göremez olduk iş yoğunlundan.’ dedi. Allah daha fazlasını versin. Biz 3 yıl öncesini de hatırlıyoruz. Oradaki oteller kapanmak üzereydi, bize destek olun diye hükümetin her bakanının, üyesinin kapısını aşındırıyorlardı. Yüksekova’da 15 yaşındaki kızı zorla dağa götürülen bir anne kolumdan tuttu. ‘Sen devletin adamısın, güçlü adamsın. Bana kızımı getir.’ dedi. O annenin o haline çare olamazsan ne yapacaksın. Bugün oradaki anneler artık kızım birileri tarafından götürüldü mü diye endişe etmiyorlar. Oturuyorlar kızlarıyla, doktor mu mühendis mi olacaksın diye bakıyorlar. İkindi ezanından sonra sokağa çıkılamaz bir yerde bugün şükürler olsun büyük adımlar attık.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 11:35

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