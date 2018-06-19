Sırrı Süreyya Önder: 5 gün sonra devran dönecek

HDP’nin Kolej Meydanı’nda gerçekleşen seçim mitinginde konuşan HDP Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Filiz Kerestecioğlu, “OHAL’in en fazla sindiği bu şehre biz aydınlığı, umudu, ışığı, Demirtaş’ı, HDP'yi getireceğiz” dedi. Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, “5 gün sonra devran dönecek. Bu seçimi diğer seçimlerden farklı kılan; milyonlarca insanın kol kola yürek yüreğe türküler söyleyeceğimiz günün gelmesidir” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara seçim mitingini Kolej Meydanı’nda gerçekleştirdi. 24 Haziran seçimlerinde HDP ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceğini açıklayan siyasi parti ve derneklerin de desteklediği mitingde, katılımcılar HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın maskelerini taşıdı. Mitinge, ailelerin küçük çocuklarıyla birlikte gelmesi, kadınların ve gençlerin katılımı ise dikkat çekti. Eyleme KESK, Emek Partisi, Halkevleri, Aka Der, ESP, TİP, Devrimci 78'liler Federasyonu ve çok sayıda sendika, siyasi parti ve kitle örgütü de katıldı. Emek Partisi Çankaya Belediyesi önünde toplanarak alana sloganlarla yürüdü.

Demokrasi, barış, özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenler adına saygı duruşuyla başlayan mitingde, Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın konuşmaları sinevizyondan verildi. Mitinge katılanlar Demirtaş’ın bulunduğu maskeleri hep birlikte havaya kaldırarak, Demirtaş’a özgürlük istedi.

Kürsüye çıkan HDP Ankara milletvekili adayları, HDP ve Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’a destek veren kurumlar katılımcıları selamladı.



Fotoğraf: Evrensel

‘24 HAZİRAN SEÇİMİ 24 HAZİRAN DİRENİŞİ OLACAK’

Mitingde konuşan HDP Ankara 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Nuray Türkmen, 24 Haziran seçimlerinin aynı zamanda tarihe 24 Haziran direnişi olarak geçeceğini vurgulayarak, “Ankara’da her yerde seçim çalışması yürütüyoruz. Bizler Suruç, Diyarbakır, Gezi, Maraş’ın öfkesi ile yürüyeceğiz. 24 Haziran’dan sonra tüm mahalleleri sokakları Meclise çevireceğiz” dedi.

‘BÜTÜN SETLERİ YIKACAĞIZ’

Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Veli Saçılık konuşmasında, “Bu barajı hiç yıkılmaz zannettiler. Ta ki 7 Hazirana kadar. 12 Eylül’ün barajını HDP yıktı. 7 Haziran seçim sonuçlarını içine sindiremeyen AKP ülkeyi kan gölüne çevirdi” dedi. Saçılık, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘erken seçim istiyoruz’ çıkışıyla HDP’nin barajın altında kalacağının düşünüldüğünü belirterek, HDP’nin bütün dertlerin çözümü için önemli bir köşe taşı olduğuna dikkat çekti. 7 Haziran’dan bu yana HDP’nin 10 bin üye ve 4 bin yöneticisinin tutuklandığına dikkat çeken Saçılık, “Ancak diyoruz ki 12 Eylülcülerin barajını yıktık, bundan sonra da önümüze koyduğunuz bütün setleri yıkacağız” dedi.

‘BİR OYLUK CANLARI OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ’

HDP Ankara 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Filiz Kerestecioğlu ise konuşmasında “Baskılara direnen, zulme boyun eğmeyenler 24 Haziran’da da onlara bir oyluk canları olduğunu gösterecek, gidiş biletlerini kesecekler” dedi. Yıkıma uğrayan tarihi mekanlara dikkat çeken Kerestecioğlu, Ankara Garı, Atatürk Orman Çiftliği, Sur gibi önemli alanların ranta açılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Kerestecioğlu, “Onlar ceplerini doldururken, bizler yeni yaşamı kuracağız. İşte bu yüzden bir oy Demirtaş’a, bir oy HDP’ye” dedi.

Konuşmasında Suruç’ta yaşanan olay sonrası bölgede bulunan sivil toplum örgütleri ve meslek birliklerinin hedef gösterilmesine de tepki gösteren Kerestecioğlu, “Çünkü hakikatin ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama biz diyoruz ki ‘Korkma bağır olmadı Hızır’ı çağır, Hızır senin kalbindedir. Siz de korkmayın” dedi.

‘KURACAĞIMIZ TÜRKİYE’DE ŞİDDETE İSTİSMARA YER YOK’

Kerestecioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim kurmak istediğimiz Türkiye korkuyla kurulacak bir gelecek değil. Kadınların şiddete uğramasına yer yok, çocuk istismarına, hayvanlara eziyet edilmesine, Kürt halkına zulmedilmesine yer yok. Kim haksızlığa uğruyorsa, işte bizler orada olacağız. OHAL’in en fazla sindiği bu şehre biz aydınlığı, umudu, ışığı, Demirtaş’ı, HDP'yi getireceğiz” dedi.



Fotoğraf: Evrensel

DEMİRTAŞ: ‘ADAYLARIMIZ, DİRENİŞİN, ADALET MÜCADELESİNİN İÇİNDEN’

Demirtaş’ın mitinge gönderdiği mesajı Ankara Milletvekili Adayı Emine Kaya okudu. Demirtaş mesajında HDP’nin eksikliklerine rağmen, rantçı, rüşvetçi, tekçi siyasi anlayışlarla kıyaslanmayacak kadar dürüst, fedakar başarılı bir mücadele yürüttüğüne dikkat çekti. Demirtaş mesajında şunları söyledi:

“Her yerdeki adaylarımız Türkiye’deki tüm kesimleri temsil ediyor elbette. Ama özellikle Ankara adaylarımız bunun en somut örneğidir. Halkımızın içinden, direnişin içinden, kadın hareketlerinin, çevre hareketlerinin adalet mücadelesinin, KHK’lere karşı direnenlerin, özgürlük mücadelesi verenlerin içerisinden gelmektedirler. 24 Haziran akşamı farkımızı ortaya koyacağımıza inanıyorum. Herkese başarılar diyorum.”

‘DEVRAN 5 GÜN SONRA DÖNECEK’

Mitingde konuşan HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye halklarına yapılanların affedilmeyeceğini belirterek, “Sizin kıymetli oylarınızla tarihin çöplüğüne atıldıkları zaman onlara ‘bu halkın, bu insanların yaşama coşkusunu söndürdünüz’ diyeceğiz. Bundan ağır vebal olmaz. Biz artık ileriye bakacağız” dedi. Devranın 5 gün sonra döneceğini kaydeden Önder, “Herkesin bir Türkiye vaadi var. Bizimkisi çok kısa. Diyoruz ki ‘birimize bakan, hepimizi görür. Bu partiye omuz veren, emek veren bu parti için zindanlara düşen, çaycısından eş genel başkanlığına bunların profiline bakın, bizim nasıl bir ülke vaat ettiğimizi göreceksiniz” dedi. HDP’nin eski eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile tüm tutuklu HDP’lileri selamlayan Önder sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir oyluk canları var’a katılmıyorum ben. Bir türkülük canları var. Selahattin Başkanın adını andıkları her yerde bir kere de türkülere küfrediyorlar. Hele eline bir kere saz al da bu halkın türküsünü bir söyle. Bu seçimi diğer seçimlerden farklı kılan milyonlarca insanin kol kola yürek yüreğe türküleri söyleyeceğimiz günün gelmesidir. Sandıklarımıza da türkülerimize sahip çıkar gibi sahip çıkmalıyız.”

Miting Mikail Aslan konseriyle sona erdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 21:39

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