Demirtaş’tan AYM’ye: Ölü taklidi yapıyorlar

Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkındaki tahliye talebini reddettiğine ilişkin haberler ile ilgili açıklama yaptı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “Anayasa Mahkemesi'nin tahliye talebimi reddettiği şeklindeki haberler doğru değildir. AYM, avukatlarımın tahliye başvurusunu henüz görüşmedi bile. Halen ölü taklidi yapıyorlar” dedi.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, “tahliye talebini reddettiği” belirtilen Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin açıklama yaptı. Seçim kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürüten Demirtaş, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: “Anayasa Mahkemesi'nin tahliye talebimi reddettiği şeklindeki haberler doğru değildir. AYM, avukatlarımın tahliye başvurusunu henüz görüşmedi bile. Halen ölü taklidi yapıyorlar. AYM, dosyamı ele almaya korkar hale getirildi. Gerçekten çok yazık.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 11:45

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