CHP'den TRT hakkında suç duyurusu: TRT parti kurumuna dönüştürüldü

CHP'li Tuncay Özkan, TRT yöneticileri hakkında YSK, RTÜK ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "parti kurumuna dönüştürüldü" diye nitelediği TRT'nin yöneticileri hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TRT’nin Anayasa ve kendisini bağlayan yasayı hiçe sayarak, CHP ve diğer muhalefet partilerinin dünya kupası maçları sırasında verilmesini talep ettiği reklamları yayınlamadığını söyledi. Bu tek sesliliğin, Türkiye için bir felaketin habercisi olduğunu ifade eden Özkan, TRT’nin kamusal yayıncılık geleneğini yıkarak parti kurumu haline dönüştüğünü, “Recep Tayyip Erdoğan televizyon ve radyo kurumu” haline geldiğini aktardı.

'TRT'YE KAMU KURUMU OLDUĞUNU HATIRLATIRIZ'

TRT’nin, halkın alın teri ve emeğiyle sunduğu katkıyı bir parti için elinin tersiyle ittiğini söyleyen Özkan, şöyle konuştu:

“TRT, Türkiye’yi çölleştirmektedir. Bu nedenle TRT’yi yönetenler, bu kararları alanlar hakkında Yüksek Seçim Kurulu’na, RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün RTÜK’e, YSK’ye ve sonra da Ankara Cumhuriyet Savcılığına giderek bu utanmazlıkla ilgili hukuki başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Biz, daha önce TRT’ye bir kamu kurumu olduğunu hatırlatarak marka değerine zarar vermemesi, Türkiye’nin kurumunu yıpratmaması için TRT yöneticileriyle, İbrahim Beyle, diğer arkadaşlarla, siyasi otoriteyle oturduk konuştuk. Ancak onlar Türkiye’nin, halkın kurumu olmak yerine Adalet ve Kalkınma Partisinin kurumu olmayı, bir partinin televizyon ve radyo teşkilatı olmayı tercih ettiler."

CHP’YE REKLAM YERİ AYRILMADI

Özkan, önceki gün oynanan İsveç-Güney Kore maçına CHP reklamlarının girmesi için yer satın aldıklarını belirterek, bu süreçte 8 AKP, 6 MHP reklamı verilirken CHP’ye hiç yer ayrılmadığını söyledi.

TRT’ye 52 maçta reklam yeri satın almak için başvuruda bulunduklarını dile getiren Özkan, TRT’nin 12 maçta, az izleyicilerin olduğu saatte CHP’nin reklamlarını verdiğini vurguladı.

‘BİZİM İKTİDARIMIZDA TRT ÖZGÜRLEŞECEK’

Türkiye’nin tek sesli hale getirilmesine asla izin vermeyeceklerini ifade eden Özkan, “TRT, bir partinin yayın organı olmaktan kurtarılacak. Bizim iktidarımızda özgürleştirilecek, objektif yayıncılık yapan bir kurum haline getirilecektir. Az kaldı, 25’i sabahı bu mutluluğu sizinle paylaşacağız” dedi. (Ankara/AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 15:16

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