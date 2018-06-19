Selvi, Tansu Çiller'i yazdı: Yaptığım her şey doğruydu demiyorum

Abdulkadir Selvi, Tansu Çiller'in 'Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik' dediğini aktardı.

AKP'nin Yenikapı mitingine katılmasıyla tekrar gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller, "Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik" dedi. Çiller, 'çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldığını' söyledi. Çiller, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuştu.

Selvi'nin "Çiller’in seçim tahmini ve Yenikapı izlenimleri" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

"Yenikapı’ya Çiller’i, Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmiş. “Ama ben davet üzerine bu çıkışı yaptım diyemem. Benim davete gitmem, tamamen milli şuurdan kaynaklandı” dedi.

Çiller’e, sosyal medyadan yöneltilen eleştirileri hatırlattım. “Korku refleksi olmasa bu kadar tepki olmazdı. Doğruları söylememden rahatsız olanlar olabilir” karşılığını verdi. 90’lı yıllara döndü. “Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım” diye konuştu.

Son olarak, seçimlere ilişkin tahminini sordum. “Kafalar karışık. Yeni bir sistem, taraflar çok karıştı. Tahmin yapabilmek zor. Seçim sonrası yönetimin nasıl oluşacağını anlayan yok. Çok bilinmeyenli bir seçime giriliyor. Tahmini zor bir ortamdayız” karşılığını verdi.

Meral Akşener’i Çiller İçişleri Bakanı yapmıştı. Çiller’e, Akşener’i sordum ama konuşmak istemedi." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 09:31

www.evrensel.net