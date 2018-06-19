The Times: Erdoğan'ın siyasi kariyerinde popülaritesi azalıyor

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde ilk kez popülaritesinin azaldığını yazdı.

24 Haziran seçimlerine ilişkin yayımladığı haberinde Times gazetesi, Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerinde ilk kez popülaritesinin azalmakta olduğunu kaydetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre; İngiliz Times Gazetesi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yayımladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ın siyasi kariyerinde ilk kez popülaritesinin azalmakta olduğunu kaydediyor.

Seçimlerin Türkiye’de yeni siyasi sistemi uygulamaya koyacağı hatırlatılan haberde, “(Yeni sistem) cumhurbaşkanına devasa bir güç veriyor, başbakanlık görevini kaldırıyor ve meclisin etkisini azaltıyor” denildi. Haberde muhalefetin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini demokrasi için bir ölüm fermanı olarak yorumladığı, bütün muhalif partilerin yönetime gelmeleri halinde parlamenter sisteme dönüş vaadi verdikleri kaydedildi.

'ERDOĞAN SERT BİR REKABETLE KARŞI KARŞIYA'

Times gazetesine göre bir seçim anketi, Erdoğan’ın sert bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın Kasım 2015’te yüzde 50,1 olan destek oranı, yüzde 48,3’e düşmüş durumda.

Metropoll ile birlikte anketi yürüten düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi’nden (CAP) Max Hoffman, “Onu (Erdoğan’ı) pragmatik nedenlerle desteklemiş olanlar şimdi tereddüt ediyor” diyor ve ekliyor: “Az dindar, merkez-sağ Türkler arasındaki popülaritesi ekonomiyi herkesten daha iyi idare edeceği inancında yatıyordu, ancak şimdi bu sarsılıyor.” (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 10:17

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