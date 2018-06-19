Erdoğan: Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla

Erdoğan Vanlılara böyle seslendi: İnkar ve asimilasyon politikalarından eser kalmadı değil mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Erdoğan asimilasyon politikalarına son verdiklerini iddia etti: Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. İnkar ve asimilasyon politikalarından eser kalmadı değil mi?

Mitingte konuşan Erdoğan, “Van belediyesinin size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van’ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depreme 16 katrilyon lira harcadık. Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyu kendisinden alıp İstanbul’daki bir avuç marjinalin eline verenlerden inşallah kurtuluyor” ifadelerini kullandı.

‘GERİYE DÖNÜŞ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL’

Asimilasyon politikalarına son verdiklerini iddia eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır, aynı haklara, aynı özgürlüklere sahiptir, aynı temel hizmetlerden faydalanmaktadır. Biz, Türkiye’de devlet zulmünü ortadan kaldırdık. Özgürlüklerden taviz yok, geriye dönüş asla söz konusu değil.

Sizin Kürt olmanız, Türk olmanız, Boşnak, Roman, Abaza olmanız beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren ne biliyor musunuz? Beni yaradan Allah sizi de yarattı. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyorum, sevmemek mümkün mü? İnkar ve asimilasyon politikalarından eser kalmadı değil mi? Diyorlar ki kılık kıyafet karışıyorlar. İşte burada başı açık da var, kapalı da var. Kimse karışamaz.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 17:39

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