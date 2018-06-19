İttifak düzenlemesi seçmenin kafasını karıştırdı

İMO Ankara Şubesi’nin ‘24 Haziran seçimlerinde hangi oylar geçersiz?’ testine 600 bin kişi katıldı. En çok yanlış ittifakla ilgili sorularda yapıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi internet üzerinden düzenlediği ve 600 bin kişinin katıldığı “24 Haziran seçiminde hangi oylar geçersiz” seçim testinin verilerini paylaştı. İMO lokalinde yapılan basın toplantısında İMO Ankara Şube yönetim kurulu üyeleri, seçimde oy kullanma esnasında yapılacak hatalardan kaynaklı oyların geçersiz sayılmaması ve sandıklarda görev alan müşahitlerin ve sandık görevlilerinin bilgi eksikliklerini gidermek için test hazırladıklarını belirterek, testin sonuçlarını değerlendirdi.

‘YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞANIYOR’

İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, seçimlerde yurttaşların öncelikle umutsuzluğa kapılmadan oy kullanmalarının ve gözlemci olmalarının önemine dikkat çekti. Düzenledikleri teste yoğun ilginin kamuoyunun birinci gündem maddesinin seçimler olduğunu gösterdiğini kaydeden Tulumtaş, sonuçlara göre oy kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler konusunda kafa karışıklığı yaşandığını belirtti. Testin başarı oranının 100 üzerinden 67,8 olduğunu kaydeden Tutlumtaş, 14 soruda en çok hata yapılan soruların ise bu seçimlerde pusulalarda ilk defa yer alacak ittifak oylarına ilişkin sorular olduğunu belirtti. Tulumtaş, test sonuçlarına bakıldığında özellikle ittifak oylarının sayılmasına ayrıca dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

AYNI ALANDA BİRDEN FAZLA MÜHÜR DE GEÇERLİ

Tulumtaş, aynı adaya ya da ittifaka, diğer aday, parti ya da ittifak alanına taşmamak kaydıyla birden daha fazla vurulmuş mühürlerin geçerliliğine dikkat çekerek, birden fazla, aday, parti ya da ittifaka mühür basılmasının ise oyu geçersiz kılacağını kaydetti. Tulumtaş “Bilindiği gibi ittifak bu seçime özgü bir oydur. Sayım sırasında dikkatli olunması, geçerli oyları geçersiz saymaya yönelik girişimlerde gerekli itirazların yapılması önemlidir” dedi. Yasaya göre oy pusulasında mühür dışında hiçbir yazı, ibare ya da parmak izine yer almayacağına dikkat çeken Tulumtaş, oy pusulalarına yazılan yazıların oyu geçersiz kılacağını vurguladı.

‘BİLGİ EKSİKLİĞİNDE SORUMLULUK İKTİDARIN’

Tulumtaş, ittifaka verilen oyların dağıtımına ilişkin de bilgilendirmede bulundu. İnsanların oy kullanımına ilişkin bilgilendirme açısından sürenin kısıtlılığına dikkat çeken Tulumtaş, eksik ya da yanlış bilgilendirmeye ilişkin ise, “Tüm iletişim araçlarını elinde bulundurup bunları insanlara anlatmayan iktidar temel sorumluluğa sahiptir. Siyasi partiler de bu süreçte gerekli bilgilendirmeleri yapmalılar” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (19 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 19:50

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