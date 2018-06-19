BalÄ±kesir'den seÃ§im notlarÄ±: Ä°ÅŸsizlik ve pahalÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸimi zorluyor

SeÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuÄŸumuz BalÄ±kesirâ€™de hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸsizlik en temel gÃ¼ndem. GenÃ§ler baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok kesim AKP ve MHP'ye tepkili.

Ilgaz DENÄ°Z

Taylan KUÅžDOÄžAN

BalÄ±kesir

2017 yÄ±lÄ± verilerine göre 1 milyon 204 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± BalÄ±kesir, Türkiye’nin 17. büyük ÅŸehri. Turizm, zeytincilik, baÄŸcÄ±lÄ±k ve balÄ±kçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸkin olduÄŸu BalÄ±kesir’de ormancÄ±lÄ±k ve madencilik de yapÄ±lÄ±yor. BaÅŸlÄ±ca geçim kaynaÄŸÄ± sanayi, tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k olan BalÄ±kesir, söz konusu ekonomik büyüklük olduÄŸunda iller sÄ±ralamasÄ±nda daha üstlere çÄ±kÄ±yor.

BunlarÄ±n altÄ±nÄ± özellikle çiziyoruz, çünkü tarÄ±m ve sanayinin nispeten geliÅŸkin olduÄŸu illerden biri olmasÄ±na raÄŸmen BalÄ±kesir’de de hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸsizlik en temel gündem. GeleceÄŸi karanlÄ±k gören gençler baÅŸta olmak üzere pek çok kesim 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olan AKP’ye ve ortaÄŸÄ± MHP’ye tepkili.

BalÄ±kesir’in Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan semt pazarÄ±ndayÄ±z. Bayram havasÄ±yla birleÅŸen tatlÄ± bir telaÅŸ var pazarda. Herkes son derece meÅŸgul. “Aylak aylak” gezen bizden baÅŸka kimse yok gibi. Hava çok sÄ±cak ve nemli. GüneÅŸin saldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ oklarÄ±nÄ±n alevi sÄ±rtÄ±mÄ±zdan ter olarak çÄ±kÄ±yor. Pazar yerinin hemen yanÄ±nda bulunan çay bahçesinde gölge bir yere atÄ±yoruz kendimizi. Üç kiÅŸi oturuyor yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda. “Evrensel gazetesi” diyoruz, “Seçimler” diyoruz... Hemen baÅŸlÄ±yorlar konuÅŸmaya.

‘YALANIN DANÄ°SKASI!’

Ä°çlerinden en yaÅŸlÄ±sÄ±nÄ± sözcü olarak seçiyorlar. 50 yaÅŸÄ±ndaki esnaf özetle ÅŸunlarÄ± söylüyor: “DeÄŸiÅŸim istiyoruz, adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, demokrasi istiyoruz, huzur istiyoruz, ücretlerde iyileÅŸtirme istiyoruz... Suriyelilerin gitmesini istiyoruz. Ben tekel bayisiyim. Mahkeme uyuÅŸturucu içicisine 164 lira ceza veriyor. Ben saat 22.00’dan sonra tek bir bira satarsam cezasÄ± 40 bin lira. Al sana adalet! Ekonomi dibe vurmuÅŸ; halkÄ±n cebinde kuruÅŸ yok, enflasyon çok yüksek, alÄ±m gücümüz yarÄ± yarÄ±ya düÅŸmüÅŸ ama biz yüzde 7.4 büyümüÅŸüz. YalanÄ±n daniskasÄ±! Çok kaygÄ±lÄ±yÄ±z. Sosyal medyada düÅŸüncelerimizi rahatlÄ±kla ifade edemiyoruz. Hakaret kabul ediyorlar, gözaltÄ±na alÄ±p davalar açÄ±yorlar. Bu seçimde umut var, üstelik alternatifler de var. Oyumu Ä°YÄ° Partiye vereceÄŸim. BaÅŸkanlÄ±k seçimi ikinci tura kalÄ±rsa muhalefet adaylarÄ±ndan kim kalÄ±rsa ona vereceÄŸim. AçÄ±klanan anketlerin yüzde 80’i yanlÄ±ÅŸ. Bu sefer umutluyum, deÄŸiÅŸecek.”

‘16 YILDIR YAPMADILAR, ÅžÄ°MDÄ° VADEDÄ°YORLAR’

Biri 40 diÄŸeri 60’lÄ± yaÅŸlarda iki erkekle konuÅŸuyoruz. “Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± var, enflasyon var, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± var, moraller bozuk, kutuplaÅŸma var, huzur yok...” diye sorunlarÄ± peÅŸ peÅŸe sÄ±raladÄ±ktan sonra “Hükümetin deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m” diyorlar. “Seçim vaatlerini dinliyoruz. 16 yÄ±ldÄ±r yapmadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸimdi yapacaklarÄ±nÄ± söylüyorlar. Ek gösterge, yaÅŸlÄ±lara ikramiye ÅŸimdi mi akÄ±llarÄ±na geldi?” diyerek, Toplumu iyice kutuplaÅŸtÄ±rdÄ±lar” diyerek, CHP’ye oy vereceklerini ekliyorlar.

‘HER ÅžEY ÇOK PAHALI’

30’lu yaÅŸlarda bir kadÄ±n ve bir erkek en büyük sorunun pahalÄ±lÄ±k olduÄŸunu belirterek, “Bir kilo domates 5 lira, fasulye 6 lira, mazot 6 liraya yaklaÅŸtÄ±... Geçinemiyoruz, daha ne diyelim” diyorlar öfkeyle.

Pazar esnafÄ± genç bir kadÄ±n da pahalÄ±lÄ±ktan ÅŸikayet ediyor. “Hem pazarcÄ±lÄ±k yapÄ±yorum hem hayvancÄ±lÄ±k. Hayvana verdiÄŸimiz yem 3 ayda 9 lira zamlandÄ±. ÜrettiÄŸimiz süte, ete zam yok. Bir traktörün deposu 500 liraya doluyor” diyen kadÄ±n, deÄŸiÅŸim konusunda umutsuz.

“Åžimdi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir sonraki pazar aynÄ± fiyata alamÄ±yoruz. Fasulye 7 lira, asgari ücretle nasÄ±l geçineceÄŸiz?” diyen 40’lÄ± yaÅŸlarda bir erkek yolsuzluklar ve usulsüzlüklerden ÅŸikayetçi. “Ülkemiz normal bir ülke olsaydÄ± 16 kez iktidar deÄŸiÅŸirdi” diyor. Kime oy vereceÄŸini bilmiyor, ama “Kime oy vermeyeceÄŸim kesin” diyor.

AKP’LÄ°LER: HER ÅžEY YOLUNDA

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve AKP’ye oy vermeye devam edeceÄŸini söyleyenler ise genel olarak “Her ÅŸey yolunda” cümlesiyle karÅŸÄ±lÄ±yor sorularÄ±mÄ±zÄ±. “Bu zamana kadar Türkiye ABD’ye boyun eÄŸiyordu ÅŸimdi kafa tutuyoruz. Adam daha ne yapsÄ±n? Emeklilere 1000 lira verdi. Ekonomik krizmiÅŸ, bak adam nasÄ±l parayÄ± bulup veriyor” diye konuÅŸuyor bir pazar esnafÄ±. Emekli bir kadÄ±n da “GidiÅŸattan çok memnunum. Devletimiz her ÅŸeyin gereÄŸini yapÄ±yor. 16 yÄ±ldÄ±r memlekete ilk defa istikrar geldi. Ak Parti’den önce millet yaÄŸ kuyruÄŸundaydÄ±” diyerek seçimleri yine AKP’nin alacaÄŸÄ±nÄ± ekliyor.

BalÄ±kesir’in Pamukçu köyünden olduÄŸunu söyleyen 60’lÄ± yaÅŸlarda baÅŸka biri de “Memnuniyetsizlik yok. EÄŸlence yerleri dolu, herkes istediÄŸini alÄ±yor. Halkta da kutuplaÅŸma mutuplaÅŸma yok” diyor. BaÅŸka biri de “Her ÅŸey iyiye gidiyor” diyerek, ErdoÄŸan’Ä±n en az yüzde 45 alacaÄŸÄ±nÄ±, BalÄ±kesir’de de 9 milletvekilinin 5’ini AKP’nin alacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Türkiye’de hiçbir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen baÅŸka bir kadÄ±n da hükümetten memnuniyetini, “ErdoÄŸan çok cesur, dünyaya kafa tutuyor. Bir sürü yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor. Åžu sÄ±ralar biraz dolar yükseldi ama orada baÅŸka oyunlar dönüyor” diye açÄ±klÄ±yor.

EMEKLÄ°LER ÇALIÅžIYOR

Ancak özellikle emeklilerin durumu AKP’yi savunanlarÄ± yalanlÄ±yor. ‘70’li yaÅŸlarda bir kadÄ±n

“Emekliyim ama geçinemiyoruz oÄŸlum. Her ÅŸey ateÅŸ pahasÄ±. Allah’a ÅŸükür yine, ama inÅŸallah bir deÄŸiÅŸim olur” diyor. “Geçim derdimiz var, iÅŸsizlik var ama kim gelirse gelsin bunu çaresi yok diye düÅŸünüyorum” diyen baÅŸka bir kadÄ±na göre ise “DeÄŸiÅŸim zor.”

Muharrem Ä°nce’yi destekleyeceÄŸini söyleyen bir emeklinin gerekçesi “Emekliyim, geçinemiyorum, maaÅŸlarÄ±mÄ±z çok az. Benim paramÄ± çarçur ediyorlar” oluyor.

Pazarda satÄ±ÅŸ yapan bir kadÄ±n, emekli maaÅŸÄ±nÄ±n 1200-1500 arasÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ederek, “Deterjan, elektrik su kira, hastane giderleri 2 bin lirayÄ± geçiyor, nasÄ±l geçineyim? 78 yaÅŸÄ±ndayÄ±m hâlâ çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Bahçemde yetiÅŸtirdiÄŸim ürünleri satÄ±p ek gelir elde etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Devlet emeklileri düÅŸünmeli” diye konuÅŸuyor.

61 yaÅŸÄ±ndaki emekli bir erkek de hâlâ çalÄ±ÅŸmak zorunda olmaktan yakÄ±nÄ±yor: “Bence üretmeyen bir ülke montofon ineÄŸi gibi diÄŸer ülkeler tarafÄ±ndan saÄŸÄ±lÄ±r. Ekonomik kriz var, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var, dolar almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± yürümüÅŸ. Åžu pazar arabasÄ±nÄ± 100 liraya dolduramadÄ±m. Emekli olmama raÄŸmen hâlâ çalÄ±ÅŸÄ±yorum. TIR ÅŸoförüyüm, yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidip geliyorum. 1350 lira maaÅŸ alÄ±p 650 lira kira verirsen nasÄ±l geçineceksin? Nerede bunu faturalarÄ± sosyal yaÅŸamÄ±. SinemayÄ± tiyatroyu çoktan unut...”

Avrupa’nÄ±n birçok ülkesini gezdiÄŸini, bürokratlarla iÅŸçiler geliri arasÄ±ndaki uçurumun buradaki kadar fazla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten emekli, “Hollanda BaÅŸbakanÄ± bile bisikletle geziyor. Bizimki araç konvoylarÄ±yla gezip sarayda yaÅŸÄ±yor. Fakir geldiler, hepsi zengin oldu. Memleketi tam bir enkaza çevirdiler” diyor. Ä°ktidarÄ±n artÄ±k hiçbir ÅŸey üretemediÄŸini, muhalefetin projelerini çaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, emekliye ikramiye, 3600 ek gösterge konusunda yapÄ±lanlarÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. “Bu sefer kaybedecekler. BalÄ±kesir’de muhalefet bloku açÄ±k ara seçimi alÄ±r. Ama gelecek hükümetin de iÅŸi zor” diye konuÅŸuyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘HALKIN BARIÅžTILMASI LAZIM’

50 yaÅŸlarÄ±nda bir öÄŸretmen ile konuÅŸuyoruz. Elbette ekonomik gidiÅŸat ve iÅŸsizlik onun için de en önemli sorun. Ama özellikle “KutuplaÅŸtÄ±rÄ±lan halkÄ±n barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini” vurguluyor. “Ä°ktidar atÄ±p tutuyor. Hiçbir vaadini yerine getiremez. EÄŸitim batmÄ±ÅŸ durumda. ÖÄŸretmenler ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± yüzünden emekli bile olamÄ±yor. Ek gösterge 3600 olmalÄ±... Peki, niye ÅŸimdiye kadar yapmadÄ±lar? ArtÄ±k deÄŸiÅŸim gerekiyor. SandÄ±klara sahip çÄ±karsak bu sefer olur” diyen öÄŸretmen, CHP’yi ve Muharrem Ä°nce’yi desteklediÄŸini, Ä°YÄ° Partiyle ilgili “Sonradan iktidarÄ± destekler tereddüdü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söylüyor. HDP konusunda ise “BarajÄ± geçer inÅŸallah” diyor.

‘HEP MHP’YE OY VERDÄ°M, ARTIK VERMEYECEÄžÄ°M’

YÄ±llardÄ±r atanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen 35 yaÅŸlarÄ±ndaki fizik öÄŸretmeni bir erkek ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Ekonomi, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, iÅŸsizlik, terör, bunlarÄ±n hepsi sorun ve bu sorunlar AKP döneminde büyüdü. Ben önceden bu kadar taciz tecavüz haberi duymuyordum. Ya da eÄŸitimde bir sistem vardÄ± iyi kötü herkes o sistemi biliyordu ona göre hazÄ±rlanÄ±yordu. Åžimdi öyle mi? AkÅŸamdan sabaha sistem deÄŸiÅŸiyor. Kimsenin yüzü gülmüyor, herkes gergin, herkes sinirli. BunlarÄ±n deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m.” AKP’nin bu seçimi alamayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. “Ben hep MHP’ye oy verdim ama ÅŸimdi vermeyeceÄŸim. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde Ä°nce’ye vereceÄŸim. DiÄŸerini de Ä°YÄ° Partiye vereceÄŸim” diyor.

‘BU HÜKÜMETE OY VERÄ°R MÄ°SÄ°NÄ°Z?’

30’lu yaÅŸlarda bir erkek: “Ev kiram 800, pazara gidiyorum 100-150 lira ancak bir haftalÄ±k ihtiyacÄ±mÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor. Su, elektrik, doÄŸal gaz... EÅŸim hamile olduÄŸu için çalÄ±ÅŸamÄ±yor. AldÄ±ÄŸÄ±m asgari ücret. Mesailerle falan 2 bin lira ancak geçiyor elime. Ä°ki ay sonra çocuk olacak. Siz benim durumumda olsanÄ±z bu hükümete oy verir miydiniz?”

GENÇLERÄ°N EN ÖNEMLÄ° SORUNU Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K: 'AÄ°LEM AKP’LÄ° AMA Ä°NCE’YE VERECEÄžÄ°M’

25 yaÅŸÄ±ndaki bir üniversite öÄŸrencisi, Türkiye’deki en büyük sorunun iÅŸsizlik olduÄŸunu söylüyor: “Mühendislik fakültesinde okuyorum. Bizim bölümden mezun arkadaÅŸlar üç kuruÅŸ paraya çalÄ±ÅŸÄ±yor. BazÄ±sÄ± da mühendis olarak iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± için baÅŸka iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Marketlerde kasiyerlik yapan bile var. Biz niye okuyoruz ki! AslÄ±nda çekip yurt dÄ±ÅŸÄ±na gideceksin. Toplumdaki kutuplaÅŸmayÄ± siyasiler yaratÄ±yor. Bunun deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m. Siyasilerin baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±rmasÄ±nÄ± istemiyorum ben. Özellikle cumhurbaÅŸkanÄ± çok baÄŸÄ±rÄ±yor, herkese baÄŸÄ±rÄ±yor. SÄ±rf bunun için bile olsa deÄŸiÅŸim ÅŸart. Benim ailem AKP’li ama ben Ä°nce’ye oy vereceÄŸim. Adaylar içerisinde bana en samimi gelen o. AslÄ±nda DemirtaÅŸ da samimi ama onun baÅŸka durumlarÄ± olduÄŸu açÄ±k. Tabii ne olursa olsun sonuçta o da bir aday ve bence cezaevinde olmamasÄ± lazÄ±m. Türkiye genelinde oylarÄ± çalacaklar ve yine seçimi alacaklar ama BalÄ±kesir’de Ä°nce fark atacak bence.”

‘BOÅžUNA OKUDUÄžUMU DÜÅžÜNÜYORUM’

Özel sektörde çalÄ±ÅŸan 25 yaÅŸÄ±nda bir erkek öÄŸretmen de iÅŸsizliÄŸi ülkenin en büyük sorunlarÄ±ndan biri olarak görüyor: “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n çoÄŸu iÅŸ bulamÄ±yor. Biz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama düÅŸük ücret alÄ±yoruz. Asgari ücretle nasÄ±l geçineceksin? Her ÅŸey çok pahalÄ±. Bir yere gidip bir çay kahve içsen en az 20-30 liran gidiyor. Elektrik, su, doÄŸal gaz derken para kalmÄ±yor. Ben kendimi bildim bileli bunlar var hükümette, ama hep kötüye gidiyor. Devlette çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için çoÄŸu insan bize öÄŸretmen gözüyle bile bakmÄ±yor. Ama her sene bir sürü mezun birikiyor. BoÅŸuna okuduÄŸumu düÅŸünüyorum. OkumayÄ±p herhangi bir iÅŸte çalÄ±ÅŸsaydÄ±m da yine aynÄ± parayÄ± alacaktÄ±m ve aynÄ± ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸacaktÄ±m.”

Korku ortamÄ±ndan rahatsÄ±z olan genç öÄŸretmen, seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ±ndan emin ama kime oy vereceÄŸi konusunda henüz karar verememiÅŸ. “Ama kesinlikle ErdoÄŸan’a oy vermeyeceÄŸim, diÄŸerleri içinde bir tercih yapmayÄ± düÅŸünüyorum” diyor.

‘Ä°NSANLAR KONUÅžMAYA KORKUYOR’

60’lÄ± yaÅŸlarda bir pazar esnafÄ±: “Ä°nsanlar konuÅŸamÄ±yor. Hükümet aleyhinde konuÅŸursak baÅŸÄ±mÄ±z belaya girer. Ecevit tarlaya dönüm baÅŸÄ±na 11 lira destek veriyordu, aradan onca yÄ±l geçti hayat katbekat pahalÄ±laÅŸtÄ±, dolar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti, yine 11 lira... Daha ne diyeyim!”

‘GÄ°TMEYÄ° DÜÅžÜNÜYORUM’

40 yaÅŸlarÄ±nda bir inÅŸaat mühendisi: “Ülkeden gitmeyi düÅŸünüyorum. Ekonomi, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, her ÅŸey berbat durumda. DüÅŸüncemizi rahat rahat açÄ±klayamÄ±yoruz. Kendilerinden deÄŸilsen içeriye atÄ±yorlar. Ä°nce ya da AkÅŸener; ikisinden birine vereceÄŸim.”

‘AT Ä°ZÄ° Ä°T Ä°ZÄ°NE KARIÅžTI’

30’lu yaÅŸlarda bir erkek: “Oy kullanmayÄ± düÅŸünmüyorum. Çünkü at izi, it izine karÄ±ÅŸtÄ±, saÄŸcÄ±sÄ± solcusu birbirine karÄ±ÅŸtÄ±.”

‘10 YILDIR OY KULLANMIYORUM, BU SEFER...’

45 yaÅŸÄ±ndaki çarÅŸÄ± esnafÄ±: “Kredi kartÄ± borçlarÄ± arttÄ±. Küçük esnaf periÅŸan durumda. Ekonomi büyük iÅŸ adamlarÄ±na göre iyi halka yoksulluk var. 10 senedir oy kullanmÄ±yorum. Bu seçimde oy kullanacaÄŸÄ±m, oyum da Muharrem Ä°nce’ye.”

‘KEK ÜZÜMLÜ OLSA BARÄ°’

50 yaÅŸlarÄ±nda bir erkek: “Adamlar kÄ±raathane açÄ±p bize kek yedireceklermiÅŸ Kek üzümlü olsa bari...”

‘MÄ°LLETÄ° BÖLDÜLER’

CHP’ye oy veren bir kadÄ±n: “CHP’yi destekliyorum ama DemirtaÅŸ’a da oy vermeyi düÅŸünüyorum. Sistemin deÄŸiÅŸmesini istiyoruz. Milleti böldüler, demokrasi memokrasi yok.”

‘HDP BARAJI AÅžMALI’

40 yaÅŸlarÄ±nda bir erkek: “GidiÅŸattan kaygÄ±lÄ±yÄ±m. Mafya babalarÄ±nÄ± içeriden çÄ±karacaklarmÄ±ÅŸ. BunlarÄ±n derdi iç savaÅŸ çÄ±karmak. Muharrem Ä°nce’yi ÅŸanslÄ± görüyorum. HDP de barajÄ± aÅŸmalÄ±.”

AKP VE MHP BALIKESÄ°R’DE Ä°RTÄ°FA KAYBEDÄ°YOR

BalÄ±kesir'de toplam 907 bin seçmen 20 ilçede oy kullanacak. Hem Ege’ye hem Marmara’ya kÄ±yÄ±sÄ± olan BalÄ±kesir’in kÄ±yÄ± kesimlerinde daha çok CHP’li, iç kesimlerinde ise baÅŸta MHP ve AKP’ye oy verenlerin aÄŸÄ±rlÄ±kla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz.

GerçekleÅŸtiÄŸi koÅŸullar nedeniyle 1 KasÄ±m seçimini saymazsak, BalÄ±kesir’de siyasi iktidar, 7 Haziran’dan bu yana irtifa kaybediyor. 16 Nisan referandumunda yüzde 54.5 ‘hayÄ±r’, yüzde 45.5 ‘evet’ çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ± BalÄ±kesir’den. 24 Haziran seçimlerinde de, 8’den 9’a çÄ±kan milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n muhalefetin lehine olmasÄ± bekleniyor.

AKP’li BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Edip UÄŸur’Ä±n görevden alÄ±nma biçiminin AKP’lileri olumsuz etkilediÄŸini, MHP’den ayrÄ±lanlarÄ±n kurduÄŸu Ä°YÄ° Partinin de BalÄ±kesir’de güçlü bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söylemek mümkün. CHP, sahada en etkili ve canlÄ± çalÄ±ÅŸma yürüten siyasi parti durumunda. Bunda Muharrem Ä°nce’nin performansÄ±nÄ±n etkisi küçümsenemez düzeyde. 7 Haziran seçimlerinde 24 bin oy alan HDP ise Körfez merkezli bir çalÄ±ÅŸma yürütüyor. Bu seçimlerde de 20 binin üzerinde bir oy almasÄ± bekleniyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 21:49

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