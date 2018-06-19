Kılıçdaroğlu'dan MHP'ye eleştiri: İktidarın gölgesine sığınıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, TV5'te Mustafa Yılmaz moderatörlüğünde; Özlem Akarsu Çelik, Erdem Gül ve Abdülkadir Özkan’ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, TV 5 televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

ÇİLLER YANITI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Tansu Çiller'in AKP'nin İstanbul mitingine katılması ve yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine; "Ben isterdim ki Tansu Çiller, ölüm yıl dönümü törenlerine katılsın ama o tam tersini yaptı. Neden destek veriyor onu bilemiyoruz ama önümüzdeki günlerde biraz daha net görürüz. Tansu Hanım'ın Amerika'da dünya kadar mal varlığı var. Onların hepsinin sorgulanması lazım. Nedir ne değildir, bu Amerika aşkı nereden geliyor? Bütün bunların sorgulanması lazım. Kesinlikle rızaya dayalı birliktelikler değildir bunlar. Tansu Hanım gibi dünyalığını Türkiye'de değil de Amerika'da edinen birisinin herhalde kalkıp da böyle belli bir menfaati, belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum." açıklamasında bulundu

MHP'YE ELEŞTİRİ

Cumhur İttifakı partileri arasında bir uyumsuzluk olduğu iddialarına yönelik soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir parti, iktidarda olan bir partinin kanatları altına sığınarak kendisine parlamentoda yer bulmaya çalışıyor; böyle bir görüntü var. Bu kadar köklü bir partinin, ideolojisi bir anlamda olan ve bu ideolojiyi bugüne kadar yaşatan bir partinin, çok sonra kurulan bir iktidar partisinin gölgesine sığınmasını doğru bulmuyorum. Bu büyük ölçüde ülkücüleri de rahatsız eden bir durum. Nitekim onların da kanaat önderlerinden pek çoğu yapılan bu iş birliğini doğru bulmuyorlar. Şu da hayatın bir başka gerçeği; siyaset insanı çizgisinde doğru olmalı, dün söylediğini bugün inkar etmemeli. Dün Erdoğan hakkında benim bile ağzıma alamadığım, hiç kimsenin ağzına alamadığı kadar ağır eleştirilerde bulunan bir kişinin bugün Erdoğan'ın kanatları altına sığınmasını doğrusunu isterseniz büyük bir hayretle karşılıyorum. Aralarında hiçbir sorun yok. Birisi zaten tümüyle teslim olmuş durumda. O işte görüyorsunuz bilboardlarda 'Cumhur İttifakı' diye söz ediyor, ittifakın bir parçası olduğunu ifade ediyor ama Erdoğan'ın bilboardlarında hiç Cumhur İttifakı'ndan söz edilmiyor. O sadece kendisinden söz ediliyor."

'CHP TABANI, HDP'YE OY VERECEK' İDDİASI

CHP tabanından HDP'ye oy verileceği iddialarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Her siyasi parti iktidar olmak ister. Her siyasi parti en fazla oyu kendisi almak ister, biz niye diğer partilere oy verelim ki? Millet İttifakı içinde de Saadet Partisi, İYİ Parti daha fazla oy almak ister. Biz de daha fazla oy almak isteriz. Bizi bir araya getiren neydi? Demokrasiydi, güçler ayrılığıydı, yargı bağımsızlığıydı… CHP olarak 'Gidin A partisine oy verin' ya da 'B partisine oy verin' diye ne bir çağrı olur ne de bizim tabanımız öyle bir şey yapar" dedi.

'KOALİSYON DÖNEMİ MECBUREN OLDU'

Programda Kılıçdaroğlu'na, seçimlerde Cumhurbaşkanı ile parlamentodaki partilerin farklı olması durumunda sorun çıkıp çıkmayacağı da soruldu.

Kılıçdaroğlu, bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Sözde anayasa değişikliği ile koalisyon dönemleri tamamen bitecekti, şimdi koalisyon dönemi mecburen oldu. Benim merak ettiğim şu; bunlar milletin önüne hangi yüzle çıkacak? Emin olun anlamakta zorluk çekiyorum. Dünya kadar sorun çıkar. Bürokrasiyi kimse konuşmuyor, ne olacak bu bürokratlar. Hiçbir bürokratın durumu belli değil, bir kararname ile her şey yapılabilir. Bir kişiye devlet teslim edilmez. Ülkenin gerçekten bir gelecek sorunu var, hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Bütün bunların vatandaş tarafından düşünülmesi lazım. Bu seçimler klasik bir parlamento seçimi değil. İki seçenek var; ya demokrasiden yana ya diktadan yana oy kullanacaksın. Ön yargıyla sandığa gitmeyeceksin. Takım tutar gibi siyasi partiler tutulmaz."

Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlarsa bu ittifakın bir Meclis Başkanı seçeceğini ve hızla çalışmalara başlayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, öncelikli olarak Avrupa Birliği (AB) ile uyum yasalarının süratle parlamentodan geçirilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 09:02

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