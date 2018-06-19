'Bursa’daki metal fabrikalarında hem MHP hem AKP geriliyor'

AKP-MHP ittifakının ezici bir çoğunluğa sahip olduğu Bursa’da MHP’den koparak İYİ Parti'ye geçen bir metal işçisiyle seçimleri konuştuk.

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

16 Nisan referandumu sürecinde Bursa’daki fabrikalarda MHP’yi destekleyen işçilerin büyük bölümü ‘hayır’ diyeceğini dile getiriyordu. Referandum sonuçları da işçilerin dile getirdiği bu eğilimi doğrular nitelikteydi.

AKP-MHP ittifakının ezici bir çoğunluğa sahip olduğu Bursa’da referandum, yüzde 53 ‘evet’, yüzde 47 ‘hayır’ gibi birbirine yakın bir oranla sonuçlandı. Oysa 1 Kasım seçimlerinde AKP ve MHP’nin toplam oyu yüzde 66.4 oranındaydı.

MHP tabanındaki tartışmalar ve ayrışmalar referandum sonrasında da devam etti. Hayır oyu kullanan işçilerin büyük bölümü bugün İYİ Partiyi desteklediğini söylüyor.

Bu süreçte MHP’den koparak İYİ Partiye geçen bir metal işçisiyle konuştuk. “Aileden MHP’li” olduklarını söyleyen işçi Valeo Fren Sistemleri Fabrikasında çalışıyor. MHP’den İYİ Partiye geçişin özellikle genç işçilerde yoğun yaşandığını belirten işçi, daha önce AKP’ye oy veren genç işçilerden bu seçimde AKP’ye oy vermeyeceklerin sayısının da az olmadığını ifade ediyor.

Hangi partiye oy vereceksin?

İYİ Partiye.

Daha önce hangi partiye oy vermiştin?

Ben kendimi bildim bileli MHP’ye oy verdim. Ailem de aynı şekilde hep MHP’ye oy verdi.

MHP’den ayrılmana neden olan etkenler neler?

Daha önce bunların birbirine söylediği laflar var; Bahçeli’nin Erdoğan için, Erdoğan’ın Bahçeli için söyledikleri... Ağza alınmayacak şeyler söylediler. Ne oldu da her şey bir anda değişti? Bu kadar samimi oldular. Bunu bana kimse açıklayamaz. Bahçeli partiye çok zarar veriyor.

Fabrika içinde daha önce AKP’ye oy vermiş şimdi oy vermeyeceğini söyleyenler var mı? Aynı şekilde MHP’ye oy vermiş şimdi vermeyeceğim diyenlerin sayısı çok mu?

Fabrikada AKP’ye oy vermiş bu seçimde oy vermeyeceğini söyleyenlerin sayısı çok fazla. En azından bizim fabrika için bunu söyleyebilirim. Özellikle genç işçilerde bu daha fazla görülüyor. Genç işçilerin neredeyse hepsi AKP’ye tepkili. Çay bölgesinde konuşuyoruz 10 kişi varsa 2’si AKP’ye vereceğini söylüyor ama savunmuyor. Tanıdığım ne kadar MHP’li varsa abartısız neredeyse hepsi İYİ Partiye oy vereceğini söylüyor.

Peki, 40 yaş ve üzeri işçilerde durum nasıl?

Fabrikada çalışan 40 yaş üstü işçilerde gelecek kaygısından kaynaklı olarak AKP eğilimi fazla. Aşağı yukarı hepsinde ‘AKP giderse bir kaos oluşur, kriz gelir, işimizi kaybederiz, işten çıkarılırız’ kaygısı ağır basıyor. Bu kaygı genç işçilerde yok. Genç işçiler farklı düşüncede olsalar da ikinci turda İnce’ye oy vereceklerini açıkça söylüyor. Bugüne kadar seçimlerde AKP’ye oy vermiş genç işçiler de aynı şeyleri söylüyor.

İşçilerde oy değişimini neye bağlıyorsun?

Ekonomik gidişatın kötü olması insanlar için değişimin en büyük sebebi bence. Size bir örnek vereyim. Geçenlerde yanıma 3 lira alıp soğan almak için markete gittim. Üç soğan alırım bir de ekmek alırım bu parayla ama evdeki hesap markete uymadı. Üç soğan aldım 3 lira otuz kuruş tuttu. Otuz kuruş sonra veririm dedim ekmek almadan geri geldim.

Sadece ekonomik gidişat mı etken? Cumhurbaşkanı sürekli patronlara ‘OHAL’i grevleri yasaklamak için kullanıyoruz’ diyor, bu hiç tartışılmıyor mu?

Grev yasakları pek konuşulmuyor. İnsanlar daha çok eline geçen paraya bakıyor. Ay sonunu getirebiliyor muyum, getiremiyor muyum ona bakıyor. Bu değişimin en büyük etkeni ekonomik gidişat. Aldığımız zam çoktan eridi gitti mesela.

AKP ve MHP son zamanlarda Afrin operasyonu, HDP’li milletvekili ve belediye başkanlarının tutuklanması gibi işçilerdeki milliyetçi duyguları besleyecek girişimlerde bulundu. Bu hamleler İYİ Partiye eğilim gösterenleri etkilemedi mi?

Çok etkilediğini düşünmüyorum. Seçime yönelik hamleler olduğunu herkes biliyor. Tayyip Erdoğan’ın “Milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız” dediğini unutmadık. O yüzden pek bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum şahsen ben.

Geçmiş dönemlerde HDP büroları basılıyordu, özellikle Bursa’da. Tekrar böyle bir ortam olduğunda İYİ Partili metal işçileri buna katılır mı?

Bilemiyorum.

Recep Tayip Erdoğan’ın yerine başka biri geldiğinde, örneğin Meral Akşener veya Muharrem İnce, işçinin sorunlarının çözüleceğine inanıyor musun?

16 yıldır hep zarar gördük bunlardan, işçi için hiçbir şey yapmadılar. Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin söylemleri işçi için iyi, biraz rahatlarız nefes alırız gibime geliyor. Tayyip Erdoğan’dan sonra kim gelirse gelsin bir şey değişmeyecek. Çünkü büyük bir enkaz devralacaklar. İkinci dönemleri olursa bir şeyler yapabilirler belki ama ilk dönem için bir şey yapacaklarına inanmıyorum.

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 20:50

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