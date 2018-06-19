Demirtaş'ın bestesini kızları çaldı, eşi söyledi

Selahattin Demirtaş'ın ailesi Demirtaş'ın bestesini çalıp seslendirdi.

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın ailesi kamera karşısına geçti. Eşi ve kızları, Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden yazdığı besteyi seslendirdi.

Başak Demirtaş son olarak, kızları Delal ve Dılda ile kamera karşısına geçti. Kızları keman ve gitar çalarken, Başak Demirtaş ise Selahattin Demirtaş’ın bestesini seslendirdi. Video “Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, biz söyleyelim dedik. Sizce nasıl oldu? mesajıyla paylaşıldı. (HABER MERKEZİ)

Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, biz söyleyelim dedik. Sizce nasıl oldu pic.twitter.com/pyM0LhSR3n — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) 19 Haziran 2018

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 17:55

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