Osmaniye'de HDP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı

Osmaniye'de HDP seçim bürosuna yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. HDP saldırıyı kınayarak, 'Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz' dedi.

Osmaniye’nin Merkez Karaboyun mahallesinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim bürosuna sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saat 5.30 civarında gerçekleşen saldırı sonrası büroda maddi hasar meydana geldi.

'MOTOSİKLETLİ ŞÜPHESİ'

Polisin HDP’lilere, “Olay 05.30 sularında motosikletli şüpheliler tarafından tabanca kullanılarak yapılan bir saldırı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor” dediği aktarıldı.

Fotoğraf: Bahattin Tören

HDP SALDIRIYI KINADI

HDP Osmaniye İl Örgütü, saldırıya uğrayan seçim bürosu önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan HDP İl Eş Başkanı Ali Coşkun, saldırıyı kınadıklarını ve sağduyu çağrısında bulunduklarını belirtti.

Çoskun, “Yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Biz bu saldırının Suruç’ta yaşanan olayın devamı olduğunu biliyoruz. Seçim günü yaklaştıkça bu provokasyonlar devam edecektir. Ve biz her ne pahasına olursa olsun hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz. Lütfen sağduyulu olalım. En güzel cevabı 24 Haziran’da sandıkta verelim” dedi. (Osmaniye/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 11:27

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