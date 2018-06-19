24 Haziran seçimleri ve sandık güvenliği

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine birkaç gün kala en çok konuşulan konulardan biri seçimin güvenli bir ortamda yapılabilmesi ve sandıkların korunabilmesi. 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandum sonrasında YSK'nin aldığı tartışmalı kararlarla beraber sandık güvenliği tartışmaları iyice yoğunlaşmıştı. 24 Haziran seçimleri için de YSK'nin bazı sandıkların taşınması ve birleştirilmesi yönünde aldığı karar bu tartışmaların dozunu artırdı. Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Üyesi Deniz Özgür ile 24 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğinin sağlanması için neler yapılabileceğini ve oyların nasıl korunabileceğini konuştuk. (Evrensel WebTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 12:27

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