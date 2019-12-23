23 Aralık 2019 16:00

Yan sanayisi ile birlikte binlerce işçiye kötü haber: Temsa üretime başlamadı

Üretime bugün tekrar başlayacağını geçtiğimiz günlerce açıklayan Temsa, üretime başlamadı ve üretimin durdurulması kararını 2 Ocak’a kadar uzattığını ilan etti.

Temsa işçileri ve Temsa logosu

Fotoğraf: Evrensel & Logo: Temsa | Kolaj: Evrensel

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    Üretimi 23 Aralık'a kadar durdurduğunu açıklayan Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, üretime başlamadı. Temsa’dan yapılan açıklamada, üretimin hacizlerden dolayı başlayamadığı belirtildi. Temsa, üretimin durdurulması kararını 2 Ocak’a kadar uzattığını ilan etti.

    Firmanın borçlarına ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vakıf Bank ve Ziraat Bankasının vadesi 2020 olan 200 milyon dolarlık bir borcunu erken istemesi nedeniyle sorunun yaşandığını bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.

    10 BİNLERCE İNSAN ETKİLENİYOR

    Yaklaşık 1500 işçinin çalıştığı Temsa’nın üretime başlamaması, Gür Plastik, Güven Torna, BCS ve metal sanayideki birçok atölyede çalışanlar başta olmak, aileler ile birlikte 10 binlerce insanı olumsuz etkileyecek.

    Adana’daki birçok işçi için işsizlik ve açlık tehdidi söz konusu.

    ÇAĞRILAR SONUÇSUZ KALDI

    Adana’nın sanayi, ticaret ve esnaf odaları ile büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, Temsa’da üretimin başlaması için yaptıkları çağrı sonuçsuz kaldı.

    Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, “Biz şu formül üzerinden gidin diyecek yetkiye sahip değiliz. Bizim vazifemiz buranın hükümet, Sabancı ailesi ya da satın alan aile tarafından çalıştırılması için çağrıda bulunmak” dedi.

    DESTEK ZİYARETLERİ

    Özçelik-İş Sendikasında bekleyen Temsa işçilerine destek ziyareti

    Fotoğraf: Evrensel

    Özçelik-İş Sendikasında bekleyen Temsa işçilerine destek ziyaretleri sürdü. Mecliste devam bütçe görüşmelerinin sona ermesi ile birlikte şehre geldiklerini belirten CHP’li Adana Milletvekilleri sendikada işçilerle buluşarak, ‘’Bu süreçte sendikanın, işçilerin alacağı her kararın yanındayız” dedi.

    Vekiller verdikleri soru önergelerine bakanlıklar tarafından bir dönüş olmadığını dile getirirken Sendika Şube Başkanı Sedat Aydın şunları söyledi: “23 Aralık dendi, 2 Ocak’a kadar ertelendi. Çalışanlar belirsizliğin giderilmesini istiyor. Şimdilik bir hak kaybı yok, bu dönem maaşlarda erken ödendi ancak bizler üretime devam etmek istiyoruz” dedi.

    HÜKÜMET NEDEN HÂLÂ SESSİZ?

    Konuşmaların ardından söz alan işçiler hükümet tarafından neden hala bir açıklama yapılmadığını sordular. 

    İşçiler, ‘yerli ve milli’ söylemini eksik etmeyen hükümetin yerli ve milli bir fabrikanın yaşadığı sorunlar karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdiler.

    70’E YAKIN ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

    1968 yılında kurulan ve 1987’den beri Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

    Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70’e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

    İSVİÇRELİLERE SATILMIŞTI

    Sabancı Holding Otobüs Üreticisi Temsa Ulaşım Araçlarındaki sahip olduğu hissenin tamamını 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satmıştı.

    "ADANA’DA SON 10 YILDA 55 FABRİKA KAPANDI"

    Konuyu ilk kez meclis gündemine getiren Müzeyyen Şevkin son 10 yılda Adana’da 55 fabrikanın kapandığını ancak sanayi teşviklerinin bölgenin diğer illerine aktarıldığını dile getirdi. Bu konuda mücadele etmek gerektiğini dile getiren Şevkin, ‘’Temsa’yı da kaybetmek istemiyoruz” dedi.

    KREDİYİ ÇEK, BORCU ÖDEME OLAN İŞÇİYE OLSUN!

    Temsa'nın en büyük 500 şirket arasında 192. sırada yer aldığını, üretimden satış gelirinin de yaklaşık 1 milyar 26 milyon TL olarak açıklandığını hatırlatan Emek Partisi Adana İl Örgütü, "Yeni kurulan bir şirkete yüklüce bir miktar kredi veriliyor. Sonra borç ödenmiyor, bunda işçinin suçu ne?" diye sordu.

    Fabrikanın üretimi durdurduğu günden bu yana işçilerin ve Adanalı emekçilerin süreci kaygı ile takip ettiğini belirten Emek Partisi şu talepleri gündeme getirdi:

    • İşçiler hak kaybına uğramamalı,
    • Geriye dönük ihbar, kıdem tazminatları güvenceye alınmalı,
    • Ücretler düşürülmemeli
    • Kimse işten çıkarılmamalı.

    CEVAP BEKLEYEN SORU: İŞÇİLERİN HAKLARI KORUNUYOR MU?

    Dağıttığı bildiriyle fabrikanın üretime devam etmesi için başta Temsa işçileri olmak üzere Adanalı emekçileri birleşmeye ve mücadele etmeye çağıran Emek Partisi Adana İl Örgütü, şu soruları Adanalı emekçilerin gündemine taşıdı:

    1. True Value Capital Partners adlı şirkete Temsa’yı satın alması için verilen kredi hangi bankalar tarafından hangi koşullar gözetilerek verilmiştir?
    2. Satış işlemlerinin ardından işçilerin geriye dönük kıdem ve ihbar tazminatları korunmuş mudur?
    3. Üretim durdurulduğu ve haciz işlemleri yaşandığı süreçte işçilerin hakları, ücretleri kesintiye uğrayacak mıdır?
    4. Hükümet, devir işlemleri sırasında yeterince tahkikat yapmış mıdır? Haciz işlemleri vb. sürecin sonunda işçilerin çalışma ve yaşam koşulları zarar görmemesi garanti altına alınacak mıdır?

    (Adana/Evrensel)

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