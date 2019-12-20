Patronların TEMSA açıklamasında çözüm önerisi yok

TEMSA’da üretimin durması Adana ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki tedarikçileri ve yan sanayiyi, yan sanayideki üretimi de etkiledi. Adana’nın sanayi, ticaret ve esnaf odaları ile büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde ortak açıklama yaparak TEMSA’da üretimin başlaması için çağrıda bulundu. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, paylaştığı basın metninde bir çözüm önerisinden bahsetmedi. Soru üzerine konuşan Kıvanç, “Biz şu formül üzerinden gidin diyecek yetkiye sahip değiliz. Bizim vazifemiz buranın hükümet, Sabancı ailesi ya da satın alan aile tarafından çalıştırılması için çağrıda bulunmak” dedi.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile görüşen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Sabancılar’dan sorunun çözülmesi beklentileri ile ilgili olumlu konuşmadı. TEMSA genel müdürü ile yaptığı görüşmeyi aktaran Karalar, Vakıf Bank ve Ziraat Bankasının vadesi 2020’de olan 200 milyon dolarlık bir borcu erken çağırması nedeniyle sorunun yaşandığını belirterek “Çözülmeyecek bir durum yok” dedi. Sabancı ile yaptığı görüşmeyi aktaran Karalar, “TEMSA’nın üretimini büyütme beklentisi ile sattıklarını belirterek ‘Şöyle yaparız’ demedi” diye konuştu.

TEMSA’da üretimin durması 1350’si TEMSA işçisi olmak üzere yan sanayi işçileriyle birlikte 15 bin işçiyi ilgilendiriyor. (Adana/EVRENSEL)

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