TEMSA, hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını öne sürdü ancak haczi doğruladı

Bankalardan haciz işlemleri başlatılmasının ardından üretime 2 hafta ara veren ve banka borçları ile gündeme gelen TEMSA Ulaşım Araçları AŞ, konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama gerekçesini basında yer alan haberlerin gerçek olmaması olarak ifade eden TEMSA, gerekçenin aksine açıklamasında işin durmasının haciz işlemleri ile ilgili olduğunu kabul etti.

Açıklamada "Bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır" İfadelerine yer verildi. Mali olarak güçleneceğini belirtirken bankalardan anlayış bekleyen TEMSA’nın vadettiği üretimi gerçekleştirecek işçilerden fedakarlık bekleyip beklemeyeceği sorusu ise cevapsız.

Markalarının, ABD’de ilk 4 marka arasına girdiğini, ihracat ağına Kanada’yı da dahil ettiğini, Kasım ayı itibarı ile Fransa pazarına girdiğini paylaşan TEMSA, açıklamasında Adana’da yan sanayisi ile birlikte 3 bin kişiye istihdam sağladığını, Kasım 2019 sonu itibariyle 11 aylık ihracatın 104 Milyon doalra ulaştığını ve tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içinde olduklarını paylaşarak şirkette kriz olmadığı mesajı vermeye çalıştı. Öte yandan bankalara olan borçlar ödenmeye devam ederken 2020 yılında ödeme vadesi gelecek krediler için de yeniden yapılandırma talebinde bulunduğunu da belirtti.

2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 Milyon dolarlık ihracat bağlantılarının olduğundan bahseden TEMSA, sorunları çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketin mali yapısını güçlendireceklerini ve istihdam ve üretime daha büyük bir ivme kazandıracaklarını da belirtti. Sadece 100 bin İsviçre Frankı (575 bin TL) sermaye ile kurulan finans-yatırım şirketi True Value Capital Partners’ın 450 milyon lira borç ile devraldığı ve almak için bankalara 375 milyon lira daha borçlandığı şirketin mali yapısını nasıl güçlendireceği ve vadedilen üretimi yapacak olan işçilerin bu zenginlikten nasıl pay alacakları sorusu ise ortada duruyor.

Temsa’nın satışı hileli ve planlı mı?