TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı

Haciz nedeniyle 23 Aralık’a kadar üretimin durdurulduğu açıklanan TEMSA'da süre uzatıldı. Özçelik-İş Şube Başkanı Sedat Aydın, "Gelinen noktada üretim 2 Ocak tarihine kadar durduruldu ve işçiler tekrar ücretli izine çıkarıldı” dedi. İşçiler, kaygının arttığını söylüyor.

Kredi borçlusu olunan bankaların fabrikaya haciz işlemleri başlatması sonucu üretimi durduran TEMSA'dan bir açıklama daha geldi. "En kısa zamanda fabrikamızı tekrar çalışır hale getirmek ve çalışanlarımızla birlikte Ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek en büyük arzumuzdur. Bu süreci değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve kamuoyunun desteği ve sabrıyla en kısa sürede neticelendireceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" denilen açıklaada, üretime ne zaman başlanacağı ve sorunun nasıl çözüleceği belirtilmedi.

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan işçilerin üyesi olduğu Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanı Sedat Aydın, "Gelinen noktada üretim 2 Ocak tarihine kadar durduruldu ve işçiler tekrar ücretli izine çıkarıldı” dedi.

Aydın, fabrika önünde herhangi bir eylem veya toplanmanın gerçekleştirilmesine ilişkin ise "Önümüzdeki hafta içindeki gelişmelerin ardından bu konuyu tekrar değerlendireceğiz. Konu ülke gündemine taşındı, sosyal medya üzerinden kampanyalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Üretimin bir süre daha durdurulması üzerine görüştüğümüz TEMSA işçileri de ”1 hafta dendi, 2 haftaya çıktı. Şimdiyse 2 Ocak'a kadar üretim durdu. Süreç ilerledikçe daha çok kaygılanmaya başlıyoruz” dedi.

Öte yandan sosyal medyada "#Temsakapatılmasın" etiketiyle kampanya düzenleniyor. (Adana/EVRENSEL)

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