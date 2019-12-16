16 Aralık 2019 04:51

Üretimin iki hafta durduğu TEMSA'da işçiler: Bir an önce işbaşı yapmak istiyoruz

Sabancı Holdingin True Value Capital Partners'a sattığı TEMSA Ulaşım Araçları AŞ’de bankaların haciz işlemine başlamasının ardından üretimin 2 hafta durdurulması işçileri kaygılandırıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Adana Temsilciliği

Fotoğraf: Evrensel

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    Adnan KARATAŞ
    Volkan PEKAL
    Adana

    Sabancı Holdingin 7 ay önce True Value Capital Partners’a sattığı TEMSA Ulaşım Araçları AŞ, bankaların haciz işlemlerine başlamalarının ardından üretimi 2 hafta durdurması ile ilgili yaptığı açıklamada, gerekçenin “bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması” olarak duyurmuş, bankalardan anlayış istemişti. Belirsizlik devam ederken yüksek kredi ödemelerinin olduğunu ifade eden işçiler ise bu süreçten zarar görmeden çıkmak istediklerini söylüyorlar.  

    İşçilerin örgütü olduğu Özçelik-İş Sendikası Şube Sekreteri Ahmet Gürses de Adana’da temaslarda bulunduklarını belirterek sorunun çözülmesi için Hak-İş ve bağlı sendikaların Adana Şubeleri ile temas içerisinde olduklarını, işbaşı olmazsa harekete geçeceklerini söyledi.

    YAN SANAYİLERLE BİNLERCE KİŞİYİ ETKİLİYOR

    Üretimin durdurulması konusu sadece 1300 TEMSA işçisini ilgilendiren bir konu değil. Sadece Adana’da TEMSA’ya üretim yapan OSB ve Metal Sanayi Sitesi’nde bulunan yan sanayi firmalarında çalışan 8 bin kadar işçi bulunuyor. Ülke içerisindeki bayiler de eklenince aileleri ile birlikte 10 binlerce kişinin bu süreçten olumsuz etkilenmesi söz konusu. İşçiler meselenin tüm Adana’nın meselesi olduğunu belirterek ücretsiz izne gönderildikleri süreci boş geçirmiyor. İşçiler konuyla ilgili daha fazla bilgi alabilmek için örgütlü oldukları Özçelik-İş Sendikasının kapısını aşındırıyor. Adana Barosu da dahil çeşitli kurumlar sendikaya destek ziyaretlerinde bulunuyor. Adana EYT yöneticileri de merkez yöneticileri ile görüştüklerini belirterek sadece Adana’da değil tüm Türkiye’de TEMSA işçilerine desteğe hazır olduklarını söylüyor.

    "BU ELLER ÜRETMEK İSTİYOR"

    Meselenin sadece TEMSA işçileri ile sınırlı bir konu olmadığını ifade eden EYT’li TEMSA işçileri de sendikayı EYT Derneği ile buluşturarak farklı iş kollarında işçilerin de desteğini almak için toplantılar yapıyor. İşçiler ve sendika yöneticileri bir an önce üretime başlamak istediklerini belirterek kendilerine işbaşı için belirtilen 23 Aralık tarihine ya da sürenin uzayacağı anlaşılıncaya kadar şimdilik beklediklerini söylüyorlar.

    TEMSA işçisi Mustafa Sarı'nın çekiç tutmaktan nasırlanmış elleri

    Mustafa Sarı, çekiç tutmaktan nasırlanmış ellerini gösterdi | Fotoğraf: Evrensel

    Uzun yıllardır TEMSA’da işçilik yapan Mustafa Sarı, TEMSA’nın bugünlere gelmesinde harcadığı emeği gösterir gibi çekiç tutmaktan nasırlanmış ellerini göstererek “Bu eller üretmek istiyor. Bu ellerin nasır tutmasını istiyorum. Üretime bir an önce geçmek için sabırsızız” diyor.

    TEMSA işçisi Mustafa Sarı'nın çekiç tutmaktan nasırlanmış elleri

    Fotoğraf: Evrensel

    "BU YAŞTAN SONRA İŞ BULMAKTA ZORLANIRIZ"

    Sarı’nın ve diğer işçilerin sabırsızlığı biraz da yaşam şartlarından kaynaklı. Çünkü Sarı, emeklilikte yaşa takılanlar arasında bulunuyor ve 2 yıl önce emekli olması gerekirken EYT yasası çıkmaması durumunda 8 yıl daha çalışacak. TEMSA’da yaş ortalamasının 40 üzerinde olduğunu dile getiren Sarı, “EYT mağduruyuz. Ağır bir iş yapıyoruz, yıpranıyoruz. Kalifiye personeliz ama yaşımız 50 olunca iş bulma şansı sıfır oluyor. Bekçilik dahi yapamayız” diyor. Üniversitede okuyan çocukları olduğunu anlatan Sarı, “Onlar da tedirgin. Durumu duyunca aradılar. Sınavlara çalışmaları gerekiyor ama onlar da adapte olamıyor” dedi.

    "ÜRETİM PLANINA BAKIP BORCA GİRİYORUZ"

    TEMSA’da ortaya çıkacak bir sorunun tüm Adana’yı olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Sarı, “Biz fabrikanın üretime başlamasını istiyoruz. Bir an önce işimizin başına geçmek istiyoruz. Herkesin ev, araba, kredi borcu var. Biz borca girerken fabrikanın üretim planına bakıyoruz. Siparişlerin olduğunu görüp borca giriyoruz. Borç yapmadan bir şey sahibi olamıyorsun. Fabrika bizden bir fedakarlık istemedi ama ödemelerde sıkıntı olursa Adana’da bayağı bir kriz çıkar” diyor.

    Ahmet Özkan da ücretli izinde olmasına rağmen iznin tadını çıkaramıyor. Maaşlarda sıkıntı yaşamadıklarını ancak yine de düşünceli olduğunu ifade eden Özkan, “Üretime başlamak istiyoruz. Evde bir umutla haber bekliyoruz. 3 çocuk var. Ev kredisi borcu var. Maaşlarda sıkıntı yok. Ama kredilerimiz yüksek. Tek ben değil arkadaşlarımızın hepsi aynı durumda. Borcu olmayan yok. Bir ay bile aksarsa çok zor duruma düşeriz. Ya kredi kartını takla attıracağız ya da biz takla atacağız” dedi.

    "İŞBAŞI OLMAZSA HAREKETE GEÇECEĞİZ"

    ‘Özçelik-İş Adana Şube Sekreteri Ahmet Gürses de sorunun çözülüp üretimin başlamasını istediklerini belirterek, “23’üne kadar bekleyeceğiz. İşbaşı olmazsa harekete geçeceğiz. İşçiler iş için üretim durduruyor, biz işe başlamak için eylem yapacağız” dedi. Yan sanayilerle birlikte yaklaşık 8 bin işçinin bundan etkileneceğini ifade eden Gürses, “Yan sanayideki işçilerden ücretsiz izne gönderilenler oldu, çıkış verilenler oldu. Adana’da elyaf, plastik işletmelerinin neredeyse tamamı TEMSA’ya çalışıyor. Metal sanayinin içinde TEMSA ile işi olmayan yok” dedi.

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