EMEP: TEMSA’da sürecin mağduru işçiler olmamalı

Bankalardan haciz işlemleri başlatılmasının ardından üretime 2 hafta ara TEMSA Ulaşım Araçları A.Ş. basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Basında yer alan haberlerin gerçek olmadığını ileri süren TEMSA, üretimin haciz işlemleri nedeniyle durdurulduğunu ise kabul etti. Açıklamada "Bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Emek Partisi (EMEP) Adana İl Örgütü, bankalardan anlayış bekleyen TEMSA’nın işçilerden fedakarlık bekleyerek borç krizinden çıkmaya çalışacağı uyarısında bulundu. EMEP, sürecin mağdurunun işçiler olmaması gerektiğini söyledi.

“SATIŞ ÖNCESİ VERGİ BORÇLARI SİLİNDİ”

TEMSA’yı alan İsviçreli True Value Capital Partners şirketinin satın almadan 2 ay gibi kısa bir süre önce sadece 100 bin frank sermaye ile kurulduğuna dikkat çeken EMEP, şirketin ekonomik kriz koşullarında dahi karını artırdığını söyledi. Geçtiğimiz yıldan bu yana yüzlerce işçinin işten atıldığı TEMSA’da krizin yükünün işçilere yıkılmak istendiğini söyleyen EMEP, “Satış gerçekleşmeden önce hükümet tarafından Sabancı Holding’e bağlı bazı şirketlerin vergi borçlarının yüzde 92.5’i silinmişti” hatırlatmasında bulundu.

“FABRİKA YÖNETİMİ GERÇEKLERİ GİZLEMEKTEDİR”

Fabrika ve yan sanayi ile birlikte 3000 işçinin yer aldığı iş kolunda aileleri ile birlikte 10 binin üzerinde insanın bu sürecin sonunda işsizlik ve açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Emek Partisi, “İktidara geldiği günden bu yana patronlar için can hıraş çalışan ve işçi haklarını gasp edecek en saldırgan yasaları dahi gündeme getirmekten çekinmeyen AKP hükümetleri, bu satış konusunda tekellerin pazar ihtiyacına uygun davranmıştır. Fabrikanın üretimi durdurduğu günden bu yana işçiler ve Adanalı emekçiler süreci kaygı ile takip etmektedir. Ekonomik krizin faturasının işçilere çıkarılması için tüm uygulamaların seferber edildiği de göz önüne alınırsa bu sürecin sonunda işçi çıkarılmasından, ücretlerin düşürülmesi vb. sonuçları hayata geçirilmemelidir. Partimiz, bu süreçte perde arkasında yaşananların açığa çıkarılması ve hak gasplarının yaşanmaması için başta TEMSA işçileri olmak üzere Adanalı emekçileri mücadele etmeye, birleşmeye ve sürecin takipçisi olmaya çağırmakta ve sürecin faturasının işçilere çıkarılmasına karşı çıkmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Emek Partisi süreçle ilgili şu soruların yanıt beklediğini paylaştı:

True Value Capital Partners adlı şirkete Temsa’yı satın alması için verilen kredi hangi bankalar tarafından hangi koşullar gözetilerek verilmiştir?

Satış işlemlerinin ardından işçilerin geriye dönük kıdem ve ihbar tazminatları korunmuş mudur?

Üretim durdurulduğu ve haciz işlemleri yaşandığı sürece işçilerin hakları, ücretleri kesintiye uğrayacak mıdır?

Hükümet, devir işlemleri sırasında yeterince tahkikat yapmış mıdır? Haciz işlemleri vb. sürecin sonunda işçilerin çalışma ve yaşam koşulları zarar görmemesi garanti altına alınacak mıdır?

Özçelik-İş Sendikası, işyerinde yetkili sendika olarak işçilerin çıkarlarını korumak adına hangi adımları atmaktadır? (Adana/EVRENSEL)