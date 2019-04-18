18 Nisan 2019 04:16

Kıdem tazminatının gasbına karşı Ankara’da ortak 1 Mayıs

DİSK, KESK, TMMOB, ATO, Birleşik Kamu-İş ve ASMMMO, Ankara'da 1 Mayıs'ı ortak kutlayacak.

Kıdem tazminatının gasbına karşı Ankara’da ortak 1 Mayıs

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Sinan GÜLER
    Ankara

    Ankara’da 1 Mayıs; DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) tarafından Tandoğan Meydanı’nda ortak olarak kutlanacak. Türk-İş Konfederasyonu İzmit’e çağrı yapmasına karşın Ankara’da bulunan sendikalarının Tandoğan’da yapılacak kutlamaya katılacağı belirtiliyor. Gazetemize konuşan sendika ve meslek odalarının temsilcileri kriz, işsizlik ve kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı taleplerini 1 Mayıs’ta haykıracaklarını söylediler.

    Sendikalar ve meslek örgütleri, Ankara’da 1 Mayıs’ın ortak kutlanması konusunda anlaştı. Daha önce Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun 1 Mayıs’ı kutlamak için Ankara Valiliğine yaptığı başvuru geri çekilerek sendikalar ve meslek örgütleri tarafından ortak kutlanması yönünde yeni bir başvuru yapıldı. Birleşik Kamu-İş, DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) tarafından ortak olarak düzenlenecek mitingin saat 12.30’da başlaması düşünülüyor. Tandoğan (Anadolu) Meydanı’nda yapılacak mitinge iki farklı güzergahtan yapılacak yürüyüşlerle gelinecek. Yürüyüş kollarından birinin Toros Sokak’tan diğerinin ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlaması öngörülüyor. Ankara 1 Mayıs’ı öncesi Evrensel'e konuşan sendika ve meslek odaları temsilcileri, işçi ve emekçilerin kendi talepleri ile Tandoğan Meydanı’nda olacaklarını belirtti. 1 Mayıs’ta ekonomik kriz, işsizlik ve kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı talepler öne çıkacak.

    İŞÇİLERİN GÜNDEMİ İŞSİZLİK FONU, İŞ CİNAYETLERİ VE KIDEM TAZMİNATI

    DİSK Ankara Temsilcisi ve Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, ülkenin en temel iki ihtiyacı olan demokrasi ve geçim meselesini 1 Mayıs’ta alanlara taşıyacaklarını söyledi. Görgün, işçilerin taleplerinin, İşsizlik Fonu’nun gasbı, iş cinayetleri ve kıdem tazminatları konularında yoğunlaşacağını belirtti. İşsizlik Fonu’nun sermayenin ve siyasi iktidarının amaçları doğrultusunda gasbedildiğini aktaran Görgün, yasaya ve ahlaka aykırı bu duruma son verilerek fonun işsizlere aktarılmasını talep edeceklerini belirtti. Avrupa’da en fazla iş cinayetinin gerçekleştiği ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Görgün, işçilerin ülkenin her yerinde olduğu gibi Ankara’da da en önemli taleplerinden birinin iş güvenliğine dair önlemlerin derhal alınarak iş cinayetlerinin durdurulması olacağını söyledi. Kıdem tazminatının işçi ve emekçilerin hakkı olduğunu belirten Görgün, 12 Eylül rejiminin dahi dokunmaya cesaret edemediği kıdem tazminatı hakkına iktidarın göz diktiğini söyledi. İktidarın daha önce de kıdem tazminatına yönelik girişimleri olduğuna değinen Görgün, işçilerin her seferinde bu girişimleri püskürttüğünü söyleyerek “Bu mesele kapanmıştır” dedi.

    "KRİZE VE GÜVENCESİZLİĞE KARŞI SLOGANLAR ÖNE ÇIKACAK"

    KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak, güvencesizliğin çalışma hayatında giderek yasallaştığını ifade etti. Çakmak, genç işsizliğin son verilerde yüzde 27 olarak açıklandığını belirtti. 1 Mayıs’ta vergi dilimi soygununu dile getireceklerini belirten Çakmak, “Hükümet vergiyi tabana yayacağız diyor ama sermayeye vergi affı getiriyor” dedi. Dolaylı vergilerin çok yüksek olduğunu belirten Çakmak, emekçilerin taleplerini Tandoğan Meydanı’na taşıyacaklarını söyledi. KESK’in Ankara’da açacağı stantlarla Ankara halkını ve emekçileri 1 Mayıs’a çağıracaklarını söyleyen Çakmak, 1 Mayıs’a yönelik örgütleme faaliyetlerinin esasen iş yerlerinden başlayacağını aktardı. 

    BİRLEŞİK KAMU-İŞ’TEN ORTAKLAŞMA VURGUSU

    Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mücahit Dede, konfederasyon olarak her zaman emekçilerin ortak alanlarda olmasını savunduklarını ifade etti. 1 Mayıs’ın ortak olarak kutlanacağını Tandoğan Meydanı için kendilerinin daha önceden bir başvuru yaptığını belirten Dede, diğer sendika ve meslek örgütleri ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Ankara Valiliğine giderek kendi başvurularını geri çekip ortak başvuru yaptıklarını aktardı. Alan üzerinden başlayan bu ortaklaşmanın 1 Mayıs’ın içeriğine de yansıyacağını belirten Dede, iktidarın kutuplaştırıcı diline karşın bütünleştirici ve kapsayıcı bir dil kullanılması gerektiğini söyledi. Dede, kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişikliğe karşın taleplerini alana yansıtacaklarını belirtti.

    HEKİMLER TALEPLERİ İLE ALANDA OLACAKLAR

    Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Başkanı Dr. Vedat Bulut ise bu yıl 1 Mayıs’ın emekli hekimlerin maaşlarındaki çifte standardın ortadan kalkması ve KHK’lerle işlerinden uzaklaştırılan hekimlerin işlerine geri dönmesi talepleri ile alanda olacaklarını söyledi. Genç hekimlerin atamalarının hekimler hakkında kimin hazırladığı belli olmayan sahte bilgi notları ile engellediğine değinen Bulut, atamaların önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

    "KRİZE KARŞI EMEĞİN SESİNİ YÜKSELTECEĞİZ"

    TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte umutsuzluk havasının kırıldığını belirterek bunun 1 Mayıs’a da yansıyacağını söyledi. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının ülkenin sorunlarından farklı olmadığına dikkat çeken Topçu, emeğin haklarına yönelik saldırıların ve hak gasplarının arttığını belirtti. 1 Mayıs’ta krize karşı emeğin sesini yükselteceklerini ifade eden Topçu, bildiri dağıtımlarının yanı sıra ortak olarak düzenlenecek panel ve söyleşilerle geniş halk kesimlerinin 1 Mayıs’a katılımını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

    TÜRK-İŞ KOCAELİ’DE, ANKARA’DAKİLER YERELDE KUTLAMAK İSTİYOR

    Türk-İş Ankara’da yapılacak 1 Mayıs için tertip komitesinde yer almadı. Ancak konfederasyon Kocaeli’ye çağrı yapmasına karşın Ankara’da örgütlü olan Türk-İş’e bağlı sendikaların Tandoğan’da ortak kutlanacak 1 Mayıs’a katılmak için tertip komitesiyle görüştüğü öğrenildi. Türk-İş’e bağlı bazı sendikaların hem 1 Mayıs’a Ankara’da katılmak istemeleri hem de üyelerinin tamamını Kocaeli’ye götürmelerini mümkün görmemeleri sebebiyle Ankara’da düzenlenecek olan 1 Mayıs’a katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

    Malatya’nın bağımsız adayları: Birlikteliğimizi 1 Mayıs’a taşıyalım

    Malatya’nın bağımsız adayları: Birlikteliğimizi 1 Mayıs’a taşıyalım

    DİSK: Kıdem tazminatının gasbına karşı 1 Mayıs’a

    DİSK: Kıdem tazminatının gasbına karşı 1 Mayıs’a

    Türk-İş Kocaeli Temsilciliği 1 Mayıs’ta İzmit'te olacaklarını açıkladı

    Türk-İş Kocaeli Temsilciliği 1 Mayıs’ta İzmit'te olacaklarını açıkladı

    ÖNCEKİ HABER

    AKP'nin İstanbul seçimlerine dair öne sürdüğü 4 iddiaya yanıtlar
    SONRAKİ HABER

    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı
    YAZARLAR
    Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşçinin yıllık ücretli izin talebi reddedilemez

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ÖSYM neden ayrıntı vermedi? Tercihler nasıl yapılmalı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Daha kaç çocuk kurban gidecek?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bağımsızlık önemsiz mi?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Kıskaçtaki Türkiye

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Fotoğraf ve kavramsallaştırma
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı
    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı

    Başak Demirtaş, cezaevindeki eşi Sehalattin Demirtaş’ın son fotoğrafını paylaştı.

    Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi
    Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi

    Pakistan’da IMF ile yapılan kredi anlaşması ve zamlar protesto edildi.

    Irak'ta Şii muhalefetten yolsuzluk protestosu
    Irak'ta Şii muhalefetten yolsuzluk protestosu

    Irak’ta Şii lider Ammar el-Hekim destekçileri, Bağdat, Basra ve ülkenin diğer güney kentlerinde düzenledikleri eylemlerle yolsuzlukları protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Trabzon'da Kürdistan atkısıyla fotoğraf çekilen turistler saldırıya uğradı
    Trabzon'da Kürdistan atkısıyla fotoğraf çekilen turistler saldırıya uğradı

    IKBY'den Uzungöl'e turistik geziye gelen 9 kişi "Kürdistan" yazılı atkıları nedeniyle saldırıya uğradıktan sonra sınır dışı edildi. İHD linç girişimine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın iki programına son verildi
    Ahmet Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın iki programına son verildi

    RS FM’de yayınlanan programda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Yavuz Oğhan, iki programının sonlandırıldığını duyurdu. Gazeteci Zafer Arapkirli de RSFM ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    İş makinesini taşıyan tır devrildi: 4 işçi yaralandı
    İş makinesini taşıyan tır devrildi: 4 işçi yaralandı

    Van Gürpınar’da iş makinesini taşıyan tır uçuruma devrildi. Kazada 4 işçi yaralandı.

    Çanakkale'de AKP'li vekillerin inkar ettiği ağaç katliamı görüntülendi
    Çanakkale'de AKP'li vekillerin inkar ettiği ağaç katliamı görüntülendi

    AKP'li milletvekillerinin Kirazlı Tepesi'nde "yok" dediği ağaç katliamı görüntülendi. Kirazlı Altın Madeni sahasında yaşanan ağaç kesimi kalabalık bir heyet tarafından yerinde incelendi.

    Suruç Katliamı'nda eşini kaybeden Yıldız: Suruç’a anıt yapılmasını istiyoruz
    Suruç Katliamı'nda eşini kaybeden Yıldız: Suruç’a anıt yapılmasını istiyoruz

    Suruç Katliamı’nda eşi Cemil Yıldız’ı kaybeden Sultan Yıldız, yarın gerçekleştirilecek anma için destek çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    "Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor"
    "Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor"
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    GÜNCELLENDİ
    FaceApp'e yüklediğiniz fotoğrafınızı billboardda görürseniz şaşırmayın
    FaceApp'e yüklediğiniz fotoğrafınızı billboardda görürseniz şaşırmayın
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü çekildi
    Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü çekildi
    GMİS, ‘kriz dayatması’na karşı grev hazırlıklarına başlıyor
    GMİS, ‘kriz dayatması’na karşı grev hazırlıklarına başlıyor

    Genel Maden İşçileri Sendikası, işverenin toplu sözleşme sürecinde krizi bahane ederek dayatmalarda bulunmasına karşı grev hazırlıklarına başlama kararı aldı.

    AYM, barış akademisyenlerinin durumunu 26 Temmuz’da görüşecek
    AYM, barış akademisyenlerinin durumunu 26 Temmuz’da görüşecek

    Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin yargılanmalarına ilişkin yapılan bireysel başvuruları 26 Temmuz'daki toplantıda görüşecek.

    GÜNCELLENDİ
    Fon ne demek, kıdem tazminatı fona devredilirse ne olacak?
    Fon ne demek, kıdem tazminatı fona devredilirse ne olacak?

    Çalışma Ekonomisi Doktoru ve Avukat Murat Özveri, "Kıdem tazminatı nedir?", "İşçinin hakları nelerdir?", "Fon ne demektir?", "Kıdem tazminatının fona devri ne anlama gelir?" sorularını yanıtladı.

    GÜNCELLENDİ
    Adnan Oktar ve grubuna yönelik iddianame kabul edildi
    Adnan Oktar ve grubuna yönelik iddianame kabul edildi

    Adnan Oktar ve grubuna ilişkin iddianame kabul edildi. 226 şüphelinin "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "tehdit", "şantaj" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan cezalandırılmaları isteniyor.

    "Pençe Harekatı"nda bir asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı
    "Pençe Harekatı"nda bir asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı'nda bir askerin hayatını kaybettiğini, 6 askerin yaralandığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu:  İBB iştiraklerinin genel müdürlerinin yüzde 90’ı istifa etti
    Ekrem İmamoğlu:  İBB iştiraklerinin genel müdürlerinin yüzde 90’ı istifa etti

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerinin genel müdürlerinin yüzde 90'a yakının istifa ettiğini açıkladı.

    3 çocuk babası, işsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar etti
    3 çocuk babası, işsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar etti

    Kocaeli Darıca’da bir süredir işsiz olan 3 çocuk babası İlyas Yazgan bunalıma girerek intihar etti.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulundu, 6 kişi aranıyor
    Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulundu, 6 kişi aranıyor

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Hakan Atilla tahliye edildi
    Hakan Atilla tahliye edildi

    Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, “iyi hal yasası nedeniyle” erken tahliye edildi.

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Şehir hastanelerinde öncelik kamu yararı değil kâr
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Şehir hastanelerinde öncelik kamu yararı değil kâr

    CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şehir hastanelerinde yaşanan sorunlar için Meclis Araştırması istedi.

    MMO’dan rapor: 163 yıllık demiryolu kazanımları tasfiye edildi
    MMO’dan rapor: 163 yıllık demiryolu kazanımları tasfiye edildi

    Makina Mühendisleri Odası’nın “Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Oda Raporu”nda TCDD’nin tasfiye edilerek demiryolu ulaşım politikalarından uzaklaşıldığı belirtildi.

    Ataşehir Belediyesi işçileri ilk sözleşmelerini imzaladı
    Ataşehir Belediyesi işçileri ilk sözleşmelerini imzaladı

    İstanbul Ataşehir Belediyesi işçilerinin kazanımla sonuçlanan sendika ve toplu sözleşme mücadelesini Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan ve Sekreter Cem Karasoy'la konuştuk.

    HDP, Erbil’deki saldırıyı kınadı 
    HDP, Erbil’deki saldırıyı kınadı 

    HDP, Erbil'deki saldırıyı kınadı. HDP ayrıca “Bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef halinegetirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir" dedi.

    AYM'den Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'na tazminat kararı
    AYM'den Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'na tazminat kararı

    AYM, İbrahim Kaboğlu'nun "şeref ve itibar hakkı"nın ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek, 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

    GÜNCELLENDİ
    Toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı Maltepe Belediyesinde işçiler iş bıraktı
    Toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı Maltepe Belediyesinde işçiler iş bıraktı

    Maltepe Belediyesine bağlı MATAŞ ve MATEĞ A. Ş. şirketlerinde çalışan temizlik işçileri toplu iş sözleşmesinin uygulanması talebiyle sabah saatlerinde iş bıraktı.

    Ursula von der Leyen’in sıradan olmayan Avrupa Komisyonu başkanlığı
    Ursula von der Leyen’in sıradan olmayan Avrupa Komisyonu başkanlığı

    Medyada Ursula von der Leyen’in “İlk kadın Avrupa Komisyonu Başkanı” olması öne çıkartılırken, seçilmiş değil liderlerin dayatmasıyla dışarıdan atanmış bir başkan olduğu gerçeği göz ardı ediliyor.