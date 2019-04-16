DİSK: Kıdem tazminatının gasbına karşı 1 Mayıs’a

DİSK, kıdem tazminatının fona devredilmesi ve bireysel emeklilik sisteminin (BES) zorunlu hale getirilmesi başta olmak üzere, krizin faturasının işçilerin ve halkın sırtına yüklenmesini amaçlayan “hedefler” ve işsizlikteki hızlı yükselişe ilişkin açıklama yaptı. “İşçiler kriz koşullarında giderek ağırlaşan bir yaşam mücadelesi verirken, işsizlik yangını memleketi sarmışken, kıdem tazminatına ve işçilerin cebine el uzatmanın karşısında her türlü demokratik direniş meşru bir hak olacaktır” diyen DİSK, işçileri, işsizliğe, zamlara, kıdem tazminatının gasbına ve zorunlu BES’e karşı 1 Mayıs’a çağırdı.

İstanbul Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası İstanbul Şubesinde yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi: “Maliye ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 10 Nisan 2019 günü yapılan ‘yeni ekonomik program yapısal dönüşüm adımları 2019’ başlıklı sunum, ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krizden çıkış için umut vadetmiyor. Tersine krizin faturasını çalışanların, emeği ile geçinenlerin sırtına yüklemeyi hedefleyen ciddi tehlikeler içeriyor. Dönüşüm adımları adlı sunuma göre kıdem tazminatı reformunun gerçekleştirilmesi ve kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik sisteminin entegre edilmesi planlanmaktadır. Kıdem tazminatı fonu kurulması ve bu fonun zorunlu hale getirilecek olan BES ile bütünleştirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin sorunu kıdem tazminatı değildir. Türkiye’nin sorunu işsizliktir. Kıdem tazminatı sorun değil haktır.”

Kıdem tazminatının fona devri DİSK ve işçi sendikalarının ezici çoğunluğu açısından kapanmış bir tartışma olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatının fona devri kıdem tazminatının miktarını düşürecek, ödemesini zorlaştıracak ve işçilerin iş güvencesini azaltacaktır. Hükümeti kapanmış bir tartışmayı açmaması için uyarıyoruz. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Tartışmayacağız ve kabul etmeyeceğiz” dedi.

ZORUNLU BES YENİ YÜK ANLAMINA GELECEKTİR

BES’in zorunlu hale getirilmesini de kabul etmediklerini ifade eden Çerkezoğlu, “BES’in zorunlu olması ücretler üzerinde yeni bir yük anlamına gelecektir. Zorunlu BES düşük ve orta gelirli çalışanlar için gelir kaybı demektir. Kriz koşullarında artan geçim sıkıntısının daha da artması anlamına gelecektir. Bakanın sunumu emeklilikte yaşa takınılanlar (EYT) sorununun çözümünün reddi anlamına da gelmektedir” diye konuştu.

“Kıdem tazminatımızı ve sosyal güvenlik haklarımızı sonuna kadar savunacağız” diyen Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Ülke yangın yerine dönmüştür. Ülkenin en acil gündemi işsizliktir. Hükümet kıdem tazminatına göz dikmeyi bırakıp işsizliğe odaklanmalıdır. Krizden çıkış için ilk adım demokratik hukuk devleti ilkelerine dönülmesidir. İşçiler kriz koşullarında giderek ağırlaşan bir yaşam mücadelesi verirken, işsizlik yangını memleketi sarmışken, kıdem tazminatına ve işçilerin cebine el uzatmanın karşısında her türlü demokratik direniş meşru bir hak olacaktır. İşsizliğe, zamlara, kıdem tazminatının gasbına ve zorunlu BES’e karşı haydi 1 Mayıs’a!”

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 7 MİLYON 552 BİNE YÜKSELDİ

TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerine bakıldığında tablonun daha da vahim hale geleceğini dile getiren Çerkezoğlu, “TÜİK’e göre ocak 2018 döneminde yüzde 10.8 olan dar tanımlı (standart) işsizlik 3.9 puan artarak ocak 2019’da yüzde 14.7’ye yükseldi. Ocak 2018’de 3 milyon 409 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin oldu. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 552 bine yükselirken, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 22.1 olarak hesaplandı. İşsizlik açısından öncelikle dikkate alınması gereken tarım dışı işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 4.1 puan artarak yüzde 12.7’den yüzde 16.8’e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış genç işsizliği ve genç kadın işsizliğinde gerçekleşti. Genç işsizliği 6.8 puan artarak yüzde 19.9’dan yüzde 26.7’ye yükselirken, kadın işsizliği 3.1 puan artarak yüzde 13.4’ten yüzde 16.5 seviyesine yükseldi. İşsizlik ateşi toplumu yakarken, hükümet kıdem tazminatına ve işçi ücretlerinden yapılacak yeni kesintilere göz dikmiş durumda. Kriz karşısında işsizliğe çözüm bulmak yerine kıdem tazminatını fona devretmeyi, BES’i zorunlu hale getirmeyi ve ikisini birleştirerek kıdem tazminatını yok etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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