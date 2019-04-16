Türk-İş Kocaeli Temsilciliği 1 Mayıs’ta İzmit'te olacaklarını açıkladı

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Türk-İş’in 1 Mayıs’ta Kocaeli’de olacağını belirten Türk-İş Kocaeli Temsilcisi ve Türk Metal Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, “1 Mayıs’ı İzmit’te perşembe pazarı alanında kutlayacağız. Önümüzdeki günlerde Valilikten güzergah bilgilerini aldıktan sonra toplantı yapacağız, bu toplantı sonrası saat ve güzergah netlik kazanacak” dedi.

Kıdem tazminatının ana gündemleri olacağını söyleyen Yıldız, “1 Mayıs’ta yüz binlerle ‘Kıdem tazminatımıza dokunma’ diyeceğiz” dedi.

“KIDEME DOKUNULURSA GREVE GİDECEĞİMİZİ DEKLARE ETTİK”

Ana gündemlerinin kıdem tazminatı olacağını ifade eden Yıldız, “1 Mayıs’ta ‘Kıdem tazminatımıza dokunma’ diyeceğiz. Yıllardır biz bunu dile getiriyoruz. 2003 yılından bu yana her 4 yılda bir tekrarlanan Türk-İş Olağan Genel Kurulunda kıdem tazminatına dokunulması durumunda genel greve gideceğimizi deklare ettik. Ülkemizde her çalışma bakanı değiştiğinde maalesef bu gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanının açıklamalarında da yer aldı. Bunu yüz binlere varan kitlesel katılımın olacağı 1 Mayıs meydanında dile getireceğiz. Türk-İş Genel Başkanı orada tekrardan ‘Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir’ diyecek” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SAYIDA TALEBİMİZ VAR”

Kıdem tazminatının yanında çok sayıda talebi de alanda haykıracaklarını belirten Yıldız, “Yılın başında aldığımız ücreti yılın sonunda alamıyoruz. Vergi sisteminin değişmesi taleplerimiz arasında yer alacak” dedi.

Taşerona dair de söyleyeceklerinin olduğunu ifade eden Yıldız, “Taşeron kadrolarda çalışıp da asıl işin kadrosuna geçen 1 milyon dolayında kamu personeli mevcut. Bunların Yüksek Hakem Kurulu ile 2020’nin 11. ayına kadar belirlenmiş 4+4’lük zamları revize edilmeli. Enflasyonun altında ücret zammına tabi tutuluyor, çoğu da yeni belirlenen asgari ücretin altına düştü, bunların düzeltilmesi taleplerimiz arasında” diye konuştu.

Gündemlerinden birinin de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olduğunu belirten Yıldız, “Bu insanlar demokratik hukuk devletinde olmayacak bir sürece tabi tutuldu, bu yanlıştan da dönülmeli” ifadelerini kullandı. Yıldız şunları ekledi: “Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da taleplerimiz arasında yer alacak. Maalesef toplumumuz hak arayış durumlarında örgütsüz, örgütsüz olunca da çaresiz olabiliyor.”

DİSK: Kıdem tazminatının gasbına karşı 1 Mayıs’a

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): 1 Mayıs'ta alanlardayız

Çiğli’de işçiler 1 Mayıs’a hazırlanıyor