Malatya’nın bağımsız adayları: Birlikteliğimizi 1 Mayıs’a taşıyalım

Muhammed KARAKAŞ

Diren AKSU

Malatya

Emek Partisinin desteği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan Şerif Demirel ve Akçadağ Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali seçim bölgesinde teşekkür ziyaretleri yaptı. Kürecik köylerini gezen adaylar yöre halkını 1 Mayıs’a katılmaya çağırdı.

Ziyaretler esnasında halka hitap eden Nejdet Bali, seçim sürecinde Ören’e defalarca ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, “Mücadele süreci seçimle sınırlı değildir. Seçimlerden sonraki süreçlerde de sizlerle birlikte olmak ve seçim sürecinde bize destek veren ya da vermeyen herkese teşekkür etmek için yeniden geleceğimizi söylemiştik. Mücadelemizi 1 Mayıs’a taşımalıyız” dedi.

31 Mart seçimlerini değerlendiren Bali yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bence ülke genelinde olumlu bir sonuç alındı. AKP iktidarı bir nebze de olsa geriletildi. Ancak bu sonuçlar; mücadelenin, sıkıntıların, açlık ve yoksulluğun bittiği anlamına gelmiyor. Tek adam ittifakı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde elindeki gücü kaybetmemek için günlerdir seçimleri sonuçlandırmıyor. Demek ki başka türlü ve daha örgütlü bir mücadeleye ihtiyaç var. Biliyorsunuz önümüzde 1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü var. Bizler bu 1 Mayıs’ta daha güçlü bir şekilde alanlarda olmalı, başta işçiler olmak üzere kamu emekçileri ve üretici köylülerin taleplerini gür bir sesle AKP iktidarına duyurmalıyız.”

‘1 MAYIS’TA ALANLARI DOLDURALIM’

Bali’nin ardından sözü Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şerif Demirel aldı. Seçim sürecinde birçok insanla bir araya geldiklerini ifade eden Demirel, “Halkın, emekçilerin daha iyi bir yaşam sürebilmesi için en doğru yöntem iktidarı emekçilerin ele almasıdır. Bizim mücadelemiz de iktidarın tümden emekçiler tarafından ele alınması mücadelesidir. Bu mücadele emekçiler iktidarı alıncaya dek sürecektir. Bu anlamda bize destek sunan, sunmayan bütün emekçilere, üretici köylülere teşekkür ediyoruz” dedi.

Seçim sonrası hükümetin, hemen “reform programı”na sarıldığını belirten Demirel, “Bu programdan emekçilere zam, vergi ve yoksulluk düşüyor. Patronların payına ise işyerlerinin, bankalarının kurtarılması ve birçok yeni vaatler düşüyor. 1 Mayıs bunlara karşı mücadele günüdür. Hepinizi 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyor, güçlü bir birliktelik içerisinde alanları dolduralım diyorum” ifadelerini kullandı.